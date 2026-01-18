Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर के ओंडिक्कुप्पम इलाके में पोंगल के बाद घर लौट रहे तीन दोस्तों पर हुए हिंसक हमले ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है. बाइक के पान आने को लेकर शुरू हुआ छोटा-सा विवाद देखते ही देखते दोहरे हत्याकांड में बदल गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.

ओंडिक्कुप्पम कनियाम्मन मंदिर स्ट्रीट निवासी पार्थिबन (32) अपने दोस्तों केशवमूर्ति और सुकुमार के साथ पोंगल पर्व पर आंध्र प्रदेश के कोने झरने घूमने गए थे. छुट्टी बिताने के बाद तीनों बाइक से अपने घर तिरुवल्लूर की ओर लौट रहे थे. रास्ते में ओंडिक्कुप्पम क्षेत्र में उनकी बाइक के पास दो अन्य बाइकों पर सवार चार युवक नीलकंदन, जवाहर, जोतिस और विनोद दिखाई दिए.

बाइक लगभग टकराने पर हुआ विवाद

दोनों बाइकों के लगभग टकराने की स्थिति बन गई. पार्थिबन ने नीलकंदन और उसके साथियों से पूछा कि वे ऐसे लापरवाही से बाइक क्यों चला रहे हैं और क्या वे नशे में हैं. इस बात से चारों युवक भड़क गए.

कहासुनी इतनी बढ़ गई कि कुछ ही पलों में मामला मारपीट में बदल गया. नीलकंदन और उसके दोस्तों ने पार्थिबन और उनके दोस्तों पर अचानक हमला कर दिया. हमला रोकने की कोशिश में स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई और सड़क झगड़े का मैदान बन गई.

पत्थरबाजी से तीनों गंभीर घायल

गुस्से में चारों आरोपियों ने पार्थिबन, सुकुमार और केशवमूर्ति पर बड़े पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया. सिर पर पत्थर लगने से पार्थिबन वहीं गिर पड़े और उनकी हालत गंभीर हो गई. सुकुमार और केशवमूर्ति भी बुरी तरह जख्मी हो गए और दर्द से चिल्लाने लगे.

हमलावर वहां से भाग निकले. स्थानीय लोग चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी. घायल तीनों को मनवल नगर पुलिस की मदद से तिरुवल्लूर सरकारी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि पार्थिबन की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. इलाज के दौरान सुकुमार ने भी दम तोड़ दिया. तीसरे घायल केशवमूर्ति को गंभीर हालत में ICU में भर्ती किया गया है और उनका इलाज जारी है.

पुलिस जांच में नशे की पुष्टि

मनवलनगर पुलिस के अनुसार, पार्थिबन बैंक कर्मचारी थे और उनके परिवार में पत्नी व बच्चे हैं. सुकुमार निजी कंपनी में कार्यरत थे और उनकी पत्नी गर्भवती है. पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हमलावर युवक गांजे के नशे में थे. अब यह भी जांच की जा रही है कि उन्हें नशा कौन उपलब्ध कराता था.

मनवलनगर पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का मामला दर्ज कर चारों आरोपियों नीलकंदन, जवाहर, जोतिस और विनोद – की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.