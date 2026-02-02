हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअंतरजातीय प्रेम बना मौत की वजह? तिरुनेलवेली में लड़की की मौत, परिवार पर ऑनर किलिंग का आरोप

अंतरजातीय प्रेम बना मौत की वजह? तिरुनेलवेली में लड़की की मौत, परिवार पर ऑनर किलिंग का आरोप

Tamil Nadu News: तिरुनेलवेली में अलग समुदाय के युवक से प्रेम करने वाली कॉलेज छात्रा शिवमती की शादी से पहले संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसके बाद बॉयफ्रेंड ने परिवार पर आरोप लगाया है.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 Feb 2026 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अलग समुदाय के युवक से प्रेम करने वाली एक कॉलेज छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.

तिरुनेलवेली जिले के पेट्टई के पास सेक्काडी स्ट्रीट में पचिरजन अपने परिवार के साथ रह रहे हैं. उनकी पत्नी रेवती एक निजी स्कूल में टीचर हैं. पचिरजन राज्य परिवहन निगम में ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हैं. इस जोड़े की पहली बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि दूसरी बेटी शिवमती एक निजी कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई कर रही है. इस स्थिति में, शिवमती और पेट्टई के कसर स्ट्रीट के आनंद कृष्णन के बीच प्यार पनपा. 

शिवमती की शादी कराने का फैसला किया

बता दें कि दोनों अलग-अलग समुदायों के हैं. इस वजह से शिवमती के घर में प्यार का विरोध शुरू हो गया. इसके अलावा, पचिरजन ने जल्दबाजी में एक रिश्तेदार के बेटे से शादी करने का भी फैसला किया. इस बीच शिवमती ने जबरन शादी का कड़ा विरोध किया. इसलिए, माता-पिता ने आनंद कृष्णन से शिवमती की शादी कराने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था. 

उनकी शादी 6 फरवरी को पुलियाराई में दक्षिणामूर्ति मंदिर में होने वाली थी. शिवमती के रिश्तेदारों को इस शादी में दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने किसी भी तरह शादी रोकने पर जोर दिया. इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई है.

अचानक बिगड़ी तबीयत, हुई मौत

इस बीच 1 फरवरी की रात को शिवमती की तबीयत खराब हुई और उनके परिवार वाले उन्हें टाउन में कंडियापेरी अस्पताल ले गए. डॉक्टरों ने शिवमती की जांच करने के बाद कहा कि उसकी मौत हो गई है. इसके बाद, पेट्टई पुलिस ने इस घटना के संबंध में एक रहस्यमय मौत के तहत मामला दर्ज किया और जांच कर रही है. इस बीच, आनंद कृष्णन के परिवार ने शिवमती की सम्मान हत्या की शिकायत दर्ज कराई है. उसके गले पर चोट के निशान पाए जाने की भी बात सामने आई है. 

आनंद कृष्णन ने मीडिया से की बातचीत

बाद में मीडिया से बात करते हुए, आनंद कृष्णन ने कहा, “कल शिवमती के परिवार ने उसका सेलफोन ले लिया. शिवमती के मामा ने शिवमती को बुरी तरह डांटा और जाति भेदभाव के बारे में बात की. उसकी दादी ने मुझे फोन किया और घर में हुई समस्या के बारे में बताया. शाम 4 बजे, उन्होंने शिवमती से घर की छत पर बात की. उसके बाद, उन्होंने कहा कि उसकी शाम 6 बजे मौत हो गई. शिवमती की सम्मान हत्या की गई है."

फिलहाल पेट्टई पुलिस ने मामले को संदिग्ध मौत मानते हुए जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और सच्चाई सामने आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 02 Feb 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu News Tirunelveli News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
Advertisement

वीडियोज

Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले आ गया बहुत बड़ा अपडेट | Breaking
Budget 2026: बजट में बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरक्या मिला, आसान शब्दों में समझिए | Paisa Live
SIR Controversy :
Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार.मास्टरमाइंड गिरफ्तार | Breaking
Data Centers और AI से तेज़ होगी Economic Growth | Interview | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
इंडिया
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे? जिनका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र तो जमकर हुआ बवाल
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे? जिनका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र तो जमकर हुआ बवाल
लाइफस्टाइल
Why Dogs Sleep Near Doors: नरम बिस्तर छोड़ आखिर दरवाजे पर ही क्यों सोता है आपका कुत्ता? जान लीजिए इसके पीछे की असली वजह
नरम बिस्तर छोड़ आखिर दरवाजे पर ही क्यों सोता है आपका कुत्ता? जान लीजिए इसके पीछे की असली वजह
शिक्षा
बजट में 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का ऐलान, इन लैब्स में क्या सिखाया जाएगा?
बजट में 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का ऐलान, इन लैब्स में क्या सिखाया जाएगा?
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget