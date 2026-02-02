अंतरजातीय प्रेम बना मौत की वजह? तिरुनेलवेली में लड़की की मौत, परिवार पर ऑनर किलिंग का आरोप

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अलग समुदाय के युवक से प्रेम करने वाली एक कॉलेज छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.

तिरुनेलवेली जिले के पेट्टई के पास सेक्काडी स्ट्रीट में पचिरजन अपने परिवार के साथ रह रहे हैं. उनकी पत्नी रेवती एक निजी स्कूल में टीचर हैं. पचिरजन राज्य परिवहन निगम में ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हैं. इस जोड़े की पहली बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि दूसरी बेटी शिवमती एक निजी कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई कर रही है. इस स्थिति में, शिवमती और पेट्टई के कसर स्ट्रीट के आनंद कृष्णन के बीच प्यार पनपा.

शिवमती की शादी कराने का फैसला किया

बता दें कि दोनों अलग-अलग समुदायों के हैं. इस वजह से शिवमती के घर में प्यार का विरोध शुरू हो गया. इसके अलावा, पचिरजन ने जल्दबाजी में एक रिश्तेदार के बेटे से शादी करने का भी फैसला किया. इस बीच शिवमती ने जबरन शादी का कड़ा विरोध किया. इसलिए, माता-पिता ने आनंद कृष्णन से शिवमती की शादी कराने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था.

उनकी शादी 6 फरवरी को पुलियाराई में दक्षिणामूर्ति मंदिर में होने वाली थी. शिवमती के रिश्तेदारों को इस शादी में दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने किसी भी तरह शादी रोकने पर जोर दिया. इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई है.

अचानक बिगड़ी तबीयत, हुई मौत

इस बीच 1 फरवरी की रात को शिवमती की तबीयत खराब हुई और उनके परिवार वाले उन्हें टाउन में कंडियापेरी अस्पताल ले गए. डॉक्टरों ने शिवमती की जांच करने के बाद कहा कि उसकी मौत हो गई है. इसके बाद, पेट्टई पुलिस ने इस घटना के संबंध में एक रहस्यमय मौत के तहत मामला दर्ज किया और जांच कर रही है. इस बीच, आनंद कृष्णन के परिवार ने शिवमती की सम्मान हत्या की शिकायत दर्ज कराई है. उसके गले पर चोट के निशान पाए जाने की भी बात सामने आई है.

आनंद कृष्णन ने मीडिया से की बातचीत

बाद में मीडिया से बात करते हुए, आनंद कृष्णन ने कहा, “कल शिवमती के परिवार ने उसका सेलफोन ले लिया. शिवमती के मामा ने शिवमती को बुरी तरह डांटा और जाति भेदभाव के बारे में बात की. उसकी दादी ने मुझे फोन किया और घर में हुई समस्या के बारे में बताया. शाम 4 बजे, उन्होंने शिवमती से घर की छत पर बात की. उसके बाद, उन्होंने कहा कि उसकी शाम 6 बजे मौत हो गई. शिवमती की सम्मान हत्या की गई है."

फिलहाल पेट्टई पुलिस ने मामले को संदिग्ध मौत मानते हुए जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और सच्चाई सामने आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.