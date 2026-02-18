हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिना बताए ATM से निकाले 5000, नाराज होकर मायके चली गई पत्नी, पति ने उठाया खौफनाक कदम

बिना बताए ATM से निकाले 5000, नाराज होकर मायके चली गई पत्नी, पति ने उठाया खौफनाक कदम

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में महिला अधिकार राशि के 5,000 रुपये को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ, जिससे आहत होकर पति ने आत्महत्या कर ली. जानें पूरा मामला.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 18 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां सरकार की महिला अधिकार राशि को लेकर पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है.

तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक “कलैगनार करुणानिधि महिला अधिकार राशि योजना” है, जिसके तहत परिवार की मुखिया महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते हैं. यह योजना सितंबर 2023 से लागू है और राज्य की करीब 1.31 करोड़ महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं.

सरकार ने तीन महीनों की राशि एक साथ जारी की

आगामी विधानसभा चुनाव और आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 13 फरवरी को फरवरी, मार्च और अप्रैल की राशि एक साथ जारी की. इस दौरान महिलाओं के खातों में कुल 5,000 रुपये (3,000 रुपये तीन महीनों की किस्त और 2,000 रुपये गर्मी विशेष सहायता) जमा किए गए.

विरुधुनगर जिले के वथरा आवास के पास नेदुंगुलम इलाके में रहने वाले ईश्वरन अपनी पत्नी रामू के साथ रहते थे. रामू के खाते में भी यह 5,000 रुपये जमा हुए थे. आरोप है कि ईश्वरन ने पत्नी को बिना बताए उसके एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लिए और खर्च कर दिए. जब रामू को इस बात की जानकारी हुई तो पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हो गई. नाराज होकर रामू अपने मायके चली गई.

घर में अकेले होने पर लगाई फांसी

पत्नी के चले जाने से ईश्वरन गहरे तनाव में आ गया. इसी दौरान घर में अकेले होने पर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही कूमापट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए विरुधुनगर जिला सरकारी अस्पताल भेज दिया.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आर्थिक विवाद और पारिवारिक तनाव किस तरह जानलेवा साबित हो सकते हैं. इलाके में इस घटना को लेकर गहरा दुख और सन्नाटा पसरा हुआ है.

(आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. यदि आप तनावग्रस्त हैं या आत्महत्या करने का विचार आ रहा है, तो परामर्श के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: स्नेहा आत्महत्या रोकथाम सहायता केंद्र - 044 -24640050, राज्य आत्महत्या रोकथाम सहायता केंद्र - 104, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन - 1800 599 0019)

और पढ़ें
Published at : 18 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu News Virudhunagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
डेवलपमेंट' की जगह 'डेवलप' बोलना पड़ा भारी, AI समिट में चीनी रोबोट का क्या है पूरा विवाद? समझें
डेवलपमेंट' की जगह 'डेवलप' बोलना पड़ा भारी, AI समिट में चीनी रोबोट का क्या है पूरा विवाद? समझें
इंडिया
बिना बताए ATM से निकाले 5000, नाराज होकर मायके चली गई पत्नी, पति ने उठाया खौफनाक कदम
बिना बताए ATM से निकाले 5000, नाराज होकर मायके चली गई पत्नी, पति ने उठाया खौफनाक कदम
इंडिया
ऑनलाइन ट्रेडिंग का दिया झांसा, फिर रिटायर्ड बैंक मैनेजर से ठगे 16 लाख, 14 बार ट्रांसफर कराए पैसे
ऑनलाइन ट्रेडिंग का दिया झांसा, फिर रिटायर्ड बैंक मैनेजर से ठगे 16 लाख, 14 बार ट्रांसफर कराए पैसे
इंडिया
दो बेटों ने मिलकर 70 साल के पिता को उतारा मौत के घाट, संपत्ति के बंटवारे पर था विवाद
दो बेटों ने मिलकर 70 साल के पिता को उतारा मौत के घाट, संपत्ति के बंटवारे पर था विवाद
Advertisement

वीडियोज

Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live
₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उल्लंघन पर कितनी सजा, जानें इससे जुड़ी हर बड़ी बात
क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उल्लंघन पर कितनी सजा, जानें इससे जुड़ी हर बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
UP में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
फूड
Apple Pesticide Removal: क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
यूटिलिटी
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget