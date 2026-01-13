Dharmapuri Crime News: तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें दामाद के साथ अफेयर के कारण पत्नी ने अपने ही पति की हत्या करवा दी. इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है.

पति के लापता होने से बढ़ी चिंता

धर्मपुरी जिले के एरंगाट्टू कोट्टई क्षेत्र में रहने वाले आरुमुगम अपनी पत्नी ज्योति, दो बेटियों और दो बेटों के साथ रहते थे. आरुमुगम स्थानीय मेडिकल शॉप में काम करते थे. 7 जनवरी को वह रोज की तरह काम पर निकले, लेकिन रात तक घर नहीं लौटे. घबराई पत्नी ज्योति ने 9 जनवरी को धर्मपुरी टाउन पुलिस स्टेशन में पति के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई.

आरुमुगम की तलाश में जुटी पुलिस को 11 जनवरी को मथिगोनापलयम के पास स्थित थुथारैयान झील में एक पुरुष का शव मिला. धर्मपुरी टाउन पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव की पहचान आरुमुगम के रूप में की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आरुमुगम के सिर पर कई गहरे घाव थे. इससे यह साफ हो गया कि उनकी हत्या की गई थी. इसके बाद पुलिस ने लापता मामले को हत्या में बदलकर जांच तेज कर दी.

पत्नी और दामाद पर बढ़ा शक

पुलिस ने आरुमुगम की पत्नी ज्योति और दामाद सीतारामन सहित कई लोगों से पूछताछ शुरू की. पूछताछ में सामने आया कि ज्योति और सीतारामन के बीच लंबे समय से अफेयर था. सीतारामन शादीशुदा था और अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था. जब उसकी पत्नी ने इस संबंध के बारे में पता लगाया तो दोनों में झगड़ा हुआ और वह मायके चली गई.

चौंकाने वाली बात यह है कि ज्योति इस अफेयर को खत्म करने को तैयार नहीं थी. सीतारामन के दबाव में आकर उसने अपनी ही बड़ी बेटी की शादी 6 महीने पहले उसके दामाद से कर दी. इसके बावजूद ज्योति और सीतारामन का रिश्ता जारी रहा. आरुमुगम को जब पत्नी के अफेयरों की सच्चाई पता चली तो उसने ज्योति से नाराजगी जताई. यहीं से उसकी मौत की साजिश शुरू हुई.

साजिश के तहत पति की बेरहमी से हत्या

7 जनवरी को काम पर निकले आरुमुगम को रास्ते में सीतारामन और उसके चार साथियों ने किडनैप किया. आरोपियों ने उसे सुनसान जगह ले जाकर पत्थरों से मार-मारकर बुरी तरह घायल कर दिया.

बेहोश होने पर उसका शव उठाकर थुथारैयान झील में फेंक दिया गया, ताकि मामला हादसा लगे. इसके बाद, ज्योति, सीता रामन, सरवनन, जयशंकर, प्रवीणकुमार और मुरुगन सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया.