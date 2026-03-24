Tamil Nadu: मयिलादुथुराई में भीषण सड़क हादसा, बस ने पति के सामने महिला को कुचला, मौके पर मौत

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के मयिलादुथुराई के पुराने बस स्टैंड के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना उस समय हुई जब महिला अपने पति के साथ दोपहिया वाहन पर सवार होकर बाजार से लौट रही थी. हादसे के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है, वहीं स्थानीय लोग इसे ट्रैफिक अव्यवस्था का नतीजा बता रहे हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, कुत्तलम तालुक के कोक्कूर गांव के रहने वाले पांडियन, जो एक निजी रबर फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, अपनी 40 साल की पत्नी कनकवल्ली के साथ घरेलू सामान खरीदने मयिलादुथुराई शहर आए थे. सामान खरीदने के बाद जब दोनों पुराने बस स्टैंड क्षेत्र से गुजर रहे थे, तभी बसों के निकास मार्ग को पार करते समय अचानक एक सरकारी बस ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी.

पहिया कनकवल्ली के सिर पर चढ़ गया

टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े. इस दौरान दुर्भाग्यवश बस का पिछला पहिया कनकवल्ली के सिर पर चढ़ गया, जिससे उनका सिर कुचल गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. वहीं, पति पांडियन को मामूली चोटें आईं, लेकिन अपनी आंखों के सामने पत्नी की मौत देखकर वह सदमे में आ गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. मयिलादुथुराई के पुलिस निरीक्षक शिवसेन्थिलकुमार के नेतृत्व में टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर बस चालक से पूछताछ शुरू कर दी है.

बस स्टैंड अव्यवस्था बनी हादसे की वजह

इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि हाल ही में नए बस स्टैंड के शुरू होने और पुराने बस स्टैंड की व्यवस्था में बदलाव के कारण इलाके में भारी भ्रम और ट्रैफिक अव्यवस्था पैदा हो गई है. बाहरी बसें नए बस स्टैंड से आने के बाद पुराने बस स्टैंड क्षेत्र से गुजरती हैं, जबकि कई बसें सड़क किनारे ही रुककर यात्रियों को उतारती-चढ़ाती हैं. इससे यात्रियों की भीड़ सड़क पर ही जमा हो जाती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है.

स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि बस स्टैंड में बदलाव बिना उचित सूचना के किया गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है. उनका आरोप है कि इसी अव्यवस्था के कारण यह हादसा हुआ है.

जनता ने प्रशासन से मांग की है कि बसों के रुकने के स्थानों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए, पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जाए और ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाए. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और अब सभी की नजरें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं.