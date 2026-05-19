कोयंबटूर में नाबालिगों ने दोस्त की हत्या कर दफनाया, मछ्ली पकड़ने गया था छात्र

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कोयंबटूर में 13 वर्षीय स्कूली छात्र की निर्मम हत्या.

दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गया था छात्र.

विवाद के बाद नाबालिगों ने सिर पर बोतल मारी.

आरोपियों ने शव को दफनाकर छिपाने की कोशिश की.

Tamil Nadu Murder News: तमिलनाडु के कोयंबटूर के इरुगुर न्यू कॉलोनी क्षेत्र में एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 13 साल की स्कूली छात्र की हत्या का मामला दर्ज किया गया है. यह छात्र आर.जी. पुथुर स्थित एक सरकारी स्कूल में सातवीं क्लास में पढ़ता था और गर्मी की छुट्टियों के दौरान घर पर था. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिजनों में गहरा शोक व्याप्त है.

जानकारी के मुताबिक, 15 तारीख की दोपहर छात्र अपने कुछ दोस्तों के साथ इरुगुर मासाणी अम्मन मंदिर के पास स्थित नहर में मछली पकड़ने गया था. यह सामान्य दिन की तरह ही एक आउटिंग थी, लेकिन देर रात तक उसके घर वापस न लौटने पर परिजनों को चिंता होने लगी.

बीमार और खतरनाक कुत्तों को मारने पर हो विचार', आवारा कुत्तों के मामले में SC का आदेश

लापता होने के बाद शुरू हुई तलाश और शिकायत

बता दें कि जब छात्र देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो उसके माता-पिता ने उसके साथ गए दोस्तों से पूछताछ की. इस दौरान यह बात सामने आई कि वह किसी रहस्यमय व्यक्ति के साथ अकेले चला गया था. इस संदिग्ध जानकारी के बाद परिजनों ने सिंगनल्लूर पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस जांच में सामने आए विरोधाभासी बयान

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और छात्र के साथ आखिरी बार देखे गए अन्य लड़कों को पूछताछ के लिए बुलाया. पूछताछ के दौरान उनके बयानों में कई असंगतियां पाई गईं, जिससे पुलिस को संदेह हुआ और जांच को और तेज किया गया.

पुलिस की गहन जांच में सामने आया कि नहर के पास मछली पकड़ने के दौरान बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. इसी विवाद के दौरान दो नाबालिग लड़कों ने कथित रूप से गुस्से में आकर पास पड़ी खाली शराब की बोतल से छात्र के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

शव को दफनाकर छिपाने की कोशिश

घटना के बाद आरोपियों ने डर के कारण पकड़े जाने से बचने के लिए शव को घटनास्थल के पास ही गड्ढा खोदकर दफना दिया और घर लौट गए. बाद में पुलिस ने पूछताछ के आधार पर मिले सुरागों और निशानदेही के जरिए शव को बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए ई.एस.आई. अस्पताल भेज दिया गया.

हम दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा हैं, लेकिन...', नार्वे की पत्रकार के सवाल पर भारत ने दिया करारा जवाब

इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है और दो नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के पीछे की असली वजह क्या थी और क्या इसमें कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था.