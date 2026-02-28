कोयंबटूर गैंग रेप केस: 78 गवाह और वैज्ञानिक सबूत, 7 मार्च को गुनाहों का हिसाब करेगी अदालत

Tamil Nadu News: तमिलनाडु को झकझोर देने वाले कोयंबटूर कॉलेज छात्रा गैंग रेप मामले में अब न्याय की घड़ी नजदीक आ गई है. कोयंबटूर जिला महिला कोर्ट ने घोषणा की है कि इस संवेदनशील और गंभीर मामले में अंतिम फैसला 7 मार्च को सुनाया जाएगा. इस घोषणा के बाद पीड़िता और उसके परिवार के साथ-साथ पूरे राज्य की नजरें अदालत के फैसले पर टिकी हुई हैं.

यह दर्दनाक घटना नवंबर 2025 में घटी थी, जब एक कॉलेज छात्रा अपने दोस्त के साथ कोयंबटूर एयरपोर्ट के पीछे स्थित इलाके में कार में बैठकर बातचीत कर रही थी. इसी दौरान कुछ युवकों ने उन पर हमला कर छात्रा का अपहरण कर लिया और उसके साथ गैंग रेप किया. इस घटना ने पूरे तमिलनाडु में आक्रोश और भय का माहौल पैदा कर दिया था.

गवाहों से विस्तार से बयान दर्ज किए

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों सतीश, कार्तिक और थवासी को थुडियालूर के पास वेल्ललूर इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया. मामले की जांच के दौरान कुल 112 गवाहों को सूचीबद्ध किया गया, जिनमें से अदालत ने पीड़िता, उसके मित्र सहित 78 प्रमुख गवाहों से विस्तार से बयान दर्ज किए.

अदालत में फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल फोन लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड जैसे वैज्ञानिक सबूत भी पेश किए गए, जिससे आरोपियों की भूमिका स्पष्ट होती है. दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद जस्टिस ने कहा कि अब सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर अंतिम निर्णय 7 मार्च को सुनाया जाएगा.

दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए

इस मामले को महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से एक अहम मोड़ माना जा रहा है. कई सामाजिक और महिला संगठनों ने मांग की है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों पर रोक लग सके. यह फैसला न केवल कोयंबटूर बल्कि पूरे तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में एक मिसाल बन सकता है और न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास और मजबूत करेगा.