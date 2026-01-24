हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाChennai: शराब को लेकर हुआ झगड़ा, दोस्तों ने पत्थर-बीयर की बोतल से युवक पर किया हमला, हुई मौत

Chennai: शराब को लेकर हुआ झगड़ा, दोस्तों ने पत्थर-बीयर की बोतल से युवक पर किया हमला, हुई मौत

Chennai News: चेन्नई के पेरुम्बाक्कम पार्क में 25 साल के लड़के पर पत्थर और बीयर की बोतलों से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 24 Jan 2026 08:37 PM (IST)
Tamil Nadu News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के वेलाचेरी के पास पेरुम्बाक्कम एझिल नगर के एक पार्क में 25 साल का लड़का गंभीर चोटों के साथ बेहोश पाया गया, जिसके बाद पेरुम्बाक्कम पुलिस स्टेशन के पुलिस को सूचना दी गई. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि बेहोश पड़ा व्यक्ति पेरुम्बाक्कम एझिल नगर के एस-ब्लॉक का रहने वाला कार्तिकेयन था. इसके बाद उसे  तुरंत तांबरम सरकारी अस्पताल भेज दिया गया.

डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी है. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसी अस्पताल भेज दिया गया. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की, जिसमें पता चला कि कार्तिकेयन एक पुराना अपराधी था और पहले भी कई अपराधों में शामिल रहा था और जेल जा चुका था.

इसके अलावा, यह भी पता चला कि घटना की रात उसी इलाके के उसके दोस्त कुमार, विजयकुमार, शरद उर्फ ​​शरदकुमार, शरणराज, कार्तिक के साथ पार्क में शराब के नशे में झगड़ा हुआ था. इसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर उनकी तलाश की. उसी इलाके में छिपे हुए 27 साल के कुमार, 28 साल के विजयकुमार, 35 साल के शरद उर्फ ​​शरदकुमार, 29 साल के शरणराज उर्फ ​​गोकुल, 26 साल के कार्तिक सहित 5 लोगों को विशेष टीम ने गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की.

इस बात को लेकर हुई लड़ाई

कार्तिकेयन और उसके 5 दोस्तों ने उसकी मौत पर शराब पी और डांस किया. नशे के उतरने के बाद, कार्तिकेयन ने कुमार से फिर से शराब पीने के लिए पैसे मांगे. जब उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो कार्तिकेयन ने कुमार की शर्ट की जेब से पैसे निकालने की कोशिश की. तभी कुमार की शर्ट की जेब फट गई. इससे झगड़ा हो गया. कुमार वहां से चला गया. इसके बाद रात में, दोस्तों विजयकुमार, शरद उर्फ ​​शरदकुमार, शरणराज, कार्तिक के साथ मिलकर उन्होंने कार्तिकेयन की तलाश की.

पत्थरों और बीयर की बोतलों से हमला

यह पता चला कि कार्तिकेयन यू ब्लॉक क्षेत्र में एक पार्क में शराब पी रहा था. वहां पहुंचे लोगों ने कार्तिकेयन से झगड़ा किया. उस समय कार्तिकेयन ने अपने पास मौजूद शराब की बोतल से 5 लोगों पर हमला किया.

इससे गुस्साए 5 लोगों ने बीयर की बोतल और पत्थरों से कार्तिकेयन पर हमला किया. बेहोश होकर गिरने के बाद, यह पता चला कि उन्होंने एक बड़े पत्थर से हमला किया और भाग गए. इसके बाद, गिरफ्तार किए गए 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच कर रही है. इस घटना से पेरुम्बाक्कम इलाके में सनसनी फैल गई.

Published at : 24 Jan 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu News CHENNAI NEWS
