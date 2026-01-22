हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTamil Nadu: 12 साल पहले नाबालिग लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेला, कोर्ट ने 16 लोगों को ठहराया दोषी

Tamil Nadu: 12 साल पहले नाबालिग लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेला, कोर्ट ने 16 लोगों को ठहराया दोषी

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के कडलूर के थिट्टाकुडी में 2014 में दो नाबालिग छात्राओं को भरोसे में लेकर वेश्यावृत्ति में धकेला गया. सीबीसीआईडी जांच के बाद कोर्ट ने 16 आरोपियों को दोषी ठहराया है.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 22 Jan 2026 03:21 PM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के कडलूर जिले के थिट्टाकुडी इलाके से सामने आया यह मामला मानवता को शर्मसार करने वाला है. साल 2014 में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 13 और 14 साल की दो नाबालिग छात्राएं इस अपराध का शिकार बनीं. दोनों आपस में सहेलियां थीं और सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती थीं, लेकिन कुछ लोगों की दरिंदगी ने उनकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया.

इन छात्राओं की जान-पहचान इडली की दुकान चलाने वाले सेंथिलकुमार की पत्नी धनलक्ष्मी (32) से थी. इसी भरोसे का फायदा उठाकर धनलक्ष्मी ने अपने प्रेमी आनंदराज के जरिए दोनों नाबालिगों का यौन शोषण करवाया. इसके बाद उसने छात्राओं को वेश्यावृत्ति में धकेलने की साजिश रची.

दलालों के जाल में फंसी नाबालिग छात्राएं

धनलक्ष्मी दोनों छात्राओं को वृद्धाचलम के वेश्यावृत्ति दलाल कला के पास ले गई. वहां से सेलवराज नामक व्यक्ति के जरिए उन्हें जबरन देह व्यापार में शामिल किया गया. इतना ही नहीं, धनलक्ष्मी ने दोनों छात्राओं को थिट्टाकुडी के एक धार्मिक उपदेशक अरुलदास के घर भी भेजा, जहां दो दिनों तक उनका शोषण किया गया.

इसके बाद गिरोह ने छात्राओं को विल्लुपुरम जिले के वलवनूर, सलेम, वडालूर और नेयवेली जैसे इलाकों में ले जाकर लगातार वेश्यावृत्ति में धकेला. बाद में इन्हें अरियालूर जिले के इदयक्कुरिची निवासी सतीशकुमार और उसकी पत्नी तमिलारसी को बेच दिया गया. दोनों छात्राओं को वडालूर में एक किराए के मकान में रखा गया, जहां उनसे जबरन देह व्यापार कराया गया.

हिम्मत दिखाकर भागीं छात्राएं, दर्ज कराई शिकायत

लगातार हो रहे अत्याचार से तंग आकर दोनों छात्राएं किसी तरह सतीशकुमार के घर से भाग निकलीं और थिट्टाकुडी पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत ने पूरे गिरोह की पोल खोल दी.

पुलिस ने सतीशकुमार, उसकी पत्नी तमिलारसी, धार्मिक उपदेशक अरुलदास सहित 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया. 2016 में केस की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई. जांच के दौरान 19 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि 4 आरोपी फरार रहे.

अदालत का सख्त फैसला

अदालत ने 16 आरोपियों को दोषी ठहराया. धार्मिक उपदेशक अरुलदास को 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जबकि अन्य को अलग-अलग अवधि की सजा मिली. बाद में फरार आरोपी जेबीना को गिरफ्तार कर 20 साल की सजा दी गई. शेष तीन आरोपियों को भी पकड़ लिया गया और अदालत ने तीनों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई.

और पढ़ें
Published at : 22 Jan 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu News Cuddalore News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
महाराष्ट्र
कौन होगी BMC की मेयर? आरक्षण तय होने के बाद इस महिला का नाम रेस में सबसे आगे
कौन होगी BMC की मेयर? आरक्षण तय होने के बाद इस महिला का नाम रेस में सबसे आगे
क्रिकेट
BCB की खिलाड़ियों से मीटिंग में होगा टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर फैसला, ICC वोटिंग में भी पड़ी मार!
BCB की खिलाड़ियों से मीटिंग में होगा टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर फैसला, ICC वोटिंग में भी पड़ी मार!
इंडिया
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Advertisement

वीडियोज

Trump के बयान से Market में तूफानी तेजी | Sensex +850, Nifty उछला | Gold-Silver Crash | Paisa Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Greenland | Prayagraj | RSS | Delhi Weather Update | T20
Delhi News : दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने चाकू से गोदकर कर दी हत्या, लोग देखते रहे
Magh Mela 2026 : Swami Avimukteshwaranand से हो रही बदले की राजनीति ?। Pramod Krishnam
Andhra Pradesh में भीषण सड़क हादसा, बस और कंटेनर की जोरदार टक्कर | Fire News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
महाराष्ट्र
कौन होगी BMC की मेयर? आरक्षण तय होने के बाद इस महिला का नाम रेस में सबसे आगे
कौन होगी BMC की मेयर? आरक्षण तय होने के बाद इस महिला का नाम रेस में सबसे आगे
क्रिकेट
BCB की खिलाड़ियों से मीटिंग में होगा टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर फैसला, ICC वोटिंग में भी पड़ी मार!
BCB की खिलाड़ियों से मीटिंग में होगा टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर फैसला, ICC वोटिंग में भी पड़ी मार!
इंडिया
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
हेल्थ
Hidden Signs Of Kidney Damage: सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
यूटिलिटी
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
जनरल नॉलेज
पुराने समय में लंबे बाल क्यों रखते थे लड़के, क्या है इसके पीछे का साइंस?
पुराने समय में लंबे बाल क्यों रखते थे लड़के, क्या है इसके पीछे का साइंस?
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget