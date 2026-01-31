हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातबीयत खराब हुई तो 6 महीने की गर्भवती निकली 17 साल की लड़की, 7 लड़कों ने किया गैंगरेप, सुनाई आपबीती

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तंजौर जिले में एक 17 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप करने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है. जानिए पूरा मामला.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 31 Jan 2026 12:53 PM (IST)
Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तंजौर जिले के अय्यमपेट्टई इलाके की 17 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप करने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. तंजौर जिले के अय्यमपेट्टई के पास एक गांव की रहने वाली लड़की की दोस्ती 2022 में उसी इलाके के अप्पू (उर्फ) एस. सुरेंद्रन पांडियन से हुई थी.

दावा किया जा रहा है कि दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. इसके बाद सुरेंद्रन पांडियन ने लड़की के साथ गैंगरेप किया. हालांकि बाद में दोनों अलग हो गए. इसके बाद साल 2025 से लड़की पुन्नियानल्लूर गांव के रहने वाले विनायकमुर्ती के 20 साल के बेटे मणिमारन के संपर्क में आई. साथ ही उसने पशुपति कोविल के रहने वाले कुमार के 24 साल के बेटे सुधन उर्फ ​​जयसुधन से भी दोस्ती की. ऐसा कहा जाता है कि लड़की एक-दूसरे को जाने बिना एक-दूसरे के साथ रहती थी.

बीमारी के बाद खुला गर्भवती होने का राज

इस बीच, पिछले कुछ दिनों से लड़की की तबीयत खराब चल रही थी, जिसके बाद लड़की के माता-पिता ने उसे इलाज के लिए कुंभकोणम सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि लड़की 6 महीने की गर्भवती है. इससे माता-पिता हैरान रह गए और जब उन्होंने लड़की से पूछताछ की तो उसने बताया कि मणिमारन और जयसुधन ने उसके साथ गैंगरेप किया है.

पीड़िता ने पुलिस को सुनाई आपबीती

इस संबंध में बाल संरक्षण समिति के अधिकारियों को सूचना मिली. तुरंत, उन्होंने लड़की को पापनासम महिला पुलिस स्टेशन ले जाकर शिकायत दर्ज कराई. जब पुलिस ने लड़की से पूछताछ की तो उसने बताया कि मणिमारन और जयसुधन ने उसके साथ गैंगरेप किया. इसके अलावा, उसने बताया कि सुरेंद्रन पांडियन, अय्यमपेट्टई के एम. विश्वनाथन, आर. रॉकी उर्फ ​​राकेश, आर. आकाश, एम. षणमुगम, पुन्नियानल्लूर के रहने वाले सरवनन के बेटे अशोक ने भी उसके साथ रेप किया.

इसके बाद, पापनासम महिला पुलिस निरीक्षक उषा ने पुलिस के साथ मणिमारन और जयसुधन से पूछताछ की. इसमें पता चला कि दोनों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया था. इसके बाद पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मणिमारन और जयसुधन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

इसके अलावा सुरेंद्रन पांडियन सहित 5 अन्य को कल पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया. पुलिस विश्वनाथन की तलाश कर रही है जो फरार है. इसके अलावा, पुलिस ने लड़की को मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. इस घटना से अय्यमपेट्टई इलाके में हड़कंप मच गया है.

Published at : 31 Jan 2026 12:53 PM (IST)
Gangrape News Tamil Nadu News Thanjavur News
