Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तंजावुर जिले के निजी स्कूल के शिक्षकों, किसानों और स्वरोजगार करने वालों सहित 34 लोगों से पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 1.50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले संदिग्धों के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

आजकल तकनीकी विकास फायदे से ज्यादा नुकसान के लिए मददगार साबित हो रहा है. इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन जॉब, बैंक से बात कर रहे हैं. केवाईसी सत्यापन, हम जो कार्य बताते हैं उसे पूरा करने पर ज्यादा लाभ के नाम पर लुभावने वादे करके लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले धोखेबाज बढ़ रहे हैं.

लालच देकर लगभग 1.50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

इस तरह की धोखाधड़ी में तंजावुर शहर, कुंभकोणम और आसपास के इलाकों के निजी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षक, किसान, नौकरी चाहने वाले, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, पार्ट टाइम जॉब की तलाश करने वाले लगभग 34 लोगों ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर संपर्क करके पैसे की धोखाधड़ी करने की शिकायत पिछले 10 दिनों से तंजावुर साइबर क्राइम पुलिस में की है. इसके मुताबिक, प्रत्येक व्यक्ति से लगभग 5 लाख से 7 लाख रुपये तक का लालच देकर लगभग 1.50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है.

पुलिस ने परसों 34 मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी

इस प्रकार प्राप्त शिकायतों के आधार पर तंजावुर साइबर क्राइम पुलिस ने परसों 34 मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस ने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी, नकली ऐप्स, सोशल मीडिया धोखाधड़ी, ऑनलाइन ट्रेडिंग में जमा करने के लिए कहने जैसे अपराधों को रोकने के लिए, हम 1930 हेल्पलाइन नंबर और cybercrime.gov.in वेबसाइट के साथ जागरूकता फैला रहे हैं.

मुख्य रूप से, अज्ञात कॉलों को स्वीकार न करना, व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना और नकली लिंक पर क्लिक न करना महत्वपूर्ण है. इसके अलावा, हमें बैंक से बात कर रहे हैं, ओटीपी आया होगा, इस तरह की कॉलों पर विश्वास करके धोखा नहीं खाना चाहिए, इस तरह से हम विभिन्न तरीकों से जागरूकता फैला रहे हैं. फिर भी, जनता को इसमें और जागरूक रहने की आवश्यकता है. इस तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी को समझकर कार्रवाई करनी चाहिए. एटीएम पिन जैसी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए. उन्होंने ऐसा कहा.