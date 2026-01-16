Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तंजौर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. अस्पताल में इलाज करा रहे अपने भाई के साथ रह रही 15 साल की लड़की को ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने अकेला पाकर परेशान किया. पुलिस ने डॉक्टर को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. यह भी चौकाने वाली बात है कि इस डॉक्टर पर इससे पहले भी एक नर्स का यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज हो चुका है.

तंजौर मेडिकल कॉलेज अस्पताल राज्य के सबसे पुराने और बड़े अस्पतालों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं. तंजौर जिले के एक युवक को भी यहां भर्ती कराया गया था. उसकी 15 साल की बहन उसके साथ रहने और उसकी देखभाल के लिए अस्पताल में रुकी हुई थी.

ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने किया उत्पीड़न

तंजौर जिले के एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसकी 15 साल की बहन उसकी देखभाल करने के लिए वहीं रुकी हुई थी. 15 जनवरी की रात, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर एम. गोपीनाथ (35) ने वार्ड में अकेली सो रही लड़की को देखा. गोपीनाथ सलेम जिले के आत्तूर थलावासल क्षेत्र के रहने वाले हैं और एमएस के बाद उच्च अध्ययन कर रहे एक मेडिकल छात्र हैं.

लड़की के अकेले होने का फायदा उठाकर डॉक्टर ने उसका यौन उत्पीड़न किया. सदमे में लड़की ने तुरंत शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गया. तंजौर ऑल वुमन पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर पसुपति ने जांच की.

डॉक्टर ने लड़की का किया उत्पीड़न

जांच में पुष्टि हुई कि डॉक्टर ने लड़की का उत्पीड़न किया है. पीड़िता के माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर डॉक्टर को गिरफ्तार कर पुदुक्कोट्टई जेल भेज दिया. यह भी उल्लेखनीय है कि 5 महीने पहले डॉक्टर गोपीनाथ के खिलाफ एक नर्स को यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मेडिकल कॉलेज अस्पताल पुलिस में मामला दर्ज किया गया था. इस घटना ने तंजौर क्षेत्र में सनसनी फैला दी है.