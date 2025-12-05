इस राज्य की सरकार का बड़ा फैसला, 1लाख महिलाओं को मिलेगा 10 लाख का लोन, कैसे करें आवेदन?

Tamil Nadu News: यह पता चला है कि तमिलनाडु की महिलाएं भी पुरुषों के समान स्वरोजगार शुरू करने में रुचि दिखा रही हैं. तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु की आर्थिक वृद्धि में महिलाओं की भूमिका को और बढ़ाने के उद्देश्य से अगले पांच सालों में एक लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने की योजना शुरू की है.

2 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी

इस योजना को तमिलनाडु के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के तहत काम करने वाला उद्योग और वाणिज्य निदेशालय लागू कर रहा है. इसके मुताबिक, हर साल 20,000 लोगों को बैंकों से 10 लाख रुपये तक की लोन सहायता प्रदान की जाएगी.

इसके लिए अधिकतम 25 प्रतिशत, अधिकतम 2 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. लाभार्थी को उद्यमिता विकास संस्थान के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, साथ ही उद्योग पंजीकरण, विपणन सहायता, फेम टी.एन. कंपनी किया जाएगा.

आवेदन करने की योग्यता

इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में होना चाहिए और उम्र 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए. कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है. विनिर्माण, सेवा, वाणिज्य आदि श्रेणियों में व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं. आवेदकों की व्यावसायिक योजनाओं और दस्तावेजों की जांच की जाएगी, लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और लोन देने के लिए बैंकों को सिफारिश की जाएगी.

10 दिनों में इतने लोगों ने किया आवेदन

लोन देने के लिए आवेदन प्राप्त करने का काम पिछले 10 दिनों में शुरू हुआ. महिलाएं इस योजना के तहत लोन लेकर व्यवसाय शुरू करने में रुचि दिखा रही हैं. इस सिफारिश के कारण पिछले 10 दिनों में 5,631 लोगों ने आवेदन किया है. उन पर विचार करने के बाद 1,891 आवेदनों को मंजूरी दी गई है. उनमें से, 65 लोगों को लोन देने के लिए बैंकों को सिफारिश की गई है. इस योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए, www.msmeonline.tn.gov.in वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है.

