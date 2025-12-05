हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइस राज्य की सरकार का बड़ा फैसला, 1लाख महिलाओं को मिलेगा 10 लाख का लोन, कैसे करें आवेदन?

इस राज्य की सरकार का बड़ा फैसला, 1लाख महिलाओं को मिलेगा 10 लाख का लोन, कैसे करें आवेदन?

Tamil Nadu News: अगले पांच सालों में तमिलनाडु सरकार एक लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने की योजना शुरू कर रही है. इसके मुताबिक हर साल 20000 लोगों को बैंकों से 10 लाख रुपये तक की लोन सहायता प्रदान की जाएगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 05 Dec 2025 03:59 PM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu News: यह पता चला है कि तमिलनाडु की महिलाएं भी पुरुषों के समान स्वरोजगार शुरू करने में रुचि दिखा रही हैं. तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु की आर्थिक वृद्धि में महिलाओं की भूमिका को और बढ़ाने के उद्देश्य से अगले पांच सालों में एक लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने की योजना शुरू की है.

2 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी

इस योजना को तमिलनाडु के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के तहत काम करने वाला उद्योग और वाणिज्य निदेशालय लागू कर रहा है. इसके मुताबिक, हर साल 20,000 लोगों को बैंकों से 10 लाख रुपये तक की लोन सहायता प्रदान की जाएगी.

इसके लिए अधिकतम 25 प्रतिशत, अधिकतम 2 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. लाभार्थी को उद्यमिता विकास संस्थान के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, साथ ही उद्योग पंजीकरण, विपणन सहायता, फेम टी.एन. कंपनी किया जाएगा.

आवेदन करने की योग्यता

इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में होना चाहिए और उम्र 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए. कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है. विनिर्माण, सेवा, वाणिज्य आदि श्रेणियों में व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं. आवेदकों की व्यावसायिक योजनाओं और दस्तावेजों की जांच की जाएगी, लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और लोन देने के लिए बैंकों को सिफारिश की जाएगी.

10 दिनों में इतने लोगों ने किया आवेदन

लोन देने के लिए आवेदन प्राप्त करने का काम पिछले 10 दिनों में शुरू हुआ. महिलाएं इस योजना के तहत लोन लेकर व्यवसाय शुरू करने में रुचि दिखा रही हैं. इस सिफारिश के कारण पिछले 10 दिनों में 5,631 लोगों ने आवेदन किया है. उन पर विचार करने के बाद 1,891 आवेदनों को मंजूरी दी गई है. उनमें से, 65 लोगों को लोन देने के लिए बैंकों को सिफारिश की गई है. इस योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए, www.msmeonline.tn.gov.in वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें -

'वक्फ रजिस्ट्रेशन की समयसीमा नहीं बढ़ेगी, पंजीकरण का प्रयास करने वाले मुत्तवलियों को राहत देंगे', बोले किरेन रिजीजू

Published at : 05 Dec 2025 03:59 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu News Tamil Nadu Government
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
बिहार
CM नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, 3 नए विभाग बनाने के निर्देश, किसे होगा फायदा?
CM नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, 3 नए विभाग बनाने के निर्देश, किसे होगा फायदा?
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Luxury Time IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
New Labour Code 2024: Take-Home Salary क्यों कम होगी ? Full Salary Breakdown Explained | Paisa Live
IPO Alert: Western Overseas Study Abroad Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
GST का बड़ा खतरा: Property खरीदने में एक छोटी गलती और आपकी Property हो सकती है Attach| Paisa Live
India-Russia Mega Defense Deal! India को मिलेगी Russia की Nuclear-Powered Submarine
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
बिहार
CM नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, 3 नए विभाग बनाने के निर्देश, किसे होगा फायदा?
CM नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, 3 नए विभाग बनाने के निर्देश, किसे होगा फायदा?
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
साउथ सिनेमा
Year Ender 2025: साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
क्रिकेट
IND vs SA: भारतीय खिलाड़ियों को खुद उठाना पड़ा सामान, एयरपोर्ट मैनेजमेंट का उड़ रहा मजाक; देखें वायरल वीडियो
भारतीय खिलाड़ियों को खुद उठाना पड़ा सामान, एयरपोर्ट मैनेजमेंट का उड़ रहा मजाक; देखें वायरल वीडियो
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
ट्रेंडिंग
Indigo Flight: इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget