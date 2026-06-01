Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु के बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर नेता अन्नामलाई ने शायद पार्टी छोड़ने का इरादा कर लिया है. तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व IPS अधिकारी K अन्नामलाई के बीजेपी से अलग होने की अटकलें लगातार तेज होती जा रही हैं. सूत्रों के मुताबिक, अन्नामलाई ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात के लिए समय मांगा है और माना जा रहा है कि वे 3 जून को कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं.

दिल्ली जाने से पहले चेन्नई एयरपोर्ट पर अन्नामलाई ने सिर्फ इतना ही कहा कि 2 दिन का वक्त दीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा. सोमवार को जब अन्नामलई एयरपोर्ट पहुंचे तो उनकी कार के आगे BJP का झण्डा भी नहीं था. पिछले सप्ताह जब BJP की प्रदेश इकाई ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में बुरी हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी, तब अन्नामलई ने पूर्व नियोजित नेपाल दौरे की बात कहते हुए इस अहम बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया था.

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हाल ही में अन्नामलाई ने मोदी सरकार की तीन-भाषा नीति का विरोध करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया था. इसके बाद से ही उनके बीजेपी से नाराज होने और पार्टी छोड़ने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया. पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर इस संबंध में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन आमतौर पर सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहने वाले अन्नामलई ने अब तक इन खबरों का खंडन नहीं किया है. इससे इन चर्चाओं को और बल मिल रहा है.

कुछ क्षेत्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अन्नामलई जल्द ही 'मक्कल शक्ति इयक्कम' नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर सकते हैं. साल 2021 से 2025 तक तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष रहे अन्नामलई ने राज्य में पार्टी के विस्तार और जनाधार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. हालांकि हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी और AIADMK के गठबंधन को लेकर वे कथित तौर पर असहज थे. उनके समर्थकों का कहना है कि चुनावी अभियान के दौरान उन्हें अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया, जिससे वे काफी निराश और आहत हुए. हालांकि, अन्नामलई या बीजेपी की ओर से अब तक इन अटकलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

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