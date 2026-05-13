LIVE: थलापति विजय पास होंगे या फेल? तमिलनाडु विधानसभा फ्लोर टेस्ट में होगा असली इम्तिहान

तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने के बाद थलापति विजय की सबसे बड़ी परीक्षा आज (13 मई) को होगी, जब उनको विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करना होगा. विजय की अगुवाई वाली तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की गठबंधन सरकार 234 सदस्यों वाले सदन में 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है. हालांकि बहुमत के आंकड़े 118 से पीछे रह गई. टीवीके ने कई पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाई है.

विधानसभा की बैठक सुबह 9:30 बजे शुरू हुई, जिसके दौरान विजय द्वारा सदन का विश्वास हासिल करने के लिए विश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने की उम्मीद है. इससे पहले रविवार (10 मई) को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई(एम), वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन से विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इसके बाद सत्ताधारी पार्टी की संख्या घटकर 107 रह गई, जब विजय ने उन दो विधानसभा सीटों में से एक तिरुची ईस्ट से इस्तीफा दे दिया. कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने नई सरकार को बुधवार तक सदन के पटल पर अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था.

सोमवार 11 मई को तमिलनाडु विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई. इस दौरान कई विधायकों ने विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली. मुख्यमंत्री विजय, विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन, मंत्रियों और अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के विधायकों ने सदन में औपचारिक रूप से पदभार संभाला.टीवीके के जे.सी.डी. प्रभाकर को निर्विरोध विधानसभा का स्पीकर चुने गए. वहीं रविशंकर डिप्टी स्पीकर बने हैं.

कांग्रेस, CPI(M) और VCK के सदस्य विधानसभा में तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) सरकार को समर्थन दे रहे हैं. साथ ही चर्चा के दौरान अपने सुझाव और मांगें भी रख रहे हैं. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने TVK सरकार को समर्थन दिया है. अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम से निष्कासित विधायक कामराज ने विधानसभा में TVK को समर्थन दिया है. CPI ने विधानसभा में TVK सरकार का समर्थन किया है. इस बीच, मद्रास उच्च न्यायालय ने डीएमके उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, तिरुपत्तूर से टीवीके विधायक श्रीनिवासन सेतुपति को विश्वास मत में भाग लेने से रोक दिया है.