सिनेमा का सुपरस्टार, सत्ता का सुपरहिट: MGR से थलपति तक तमिलनाडु में कई बार लिखी गई ये स्क्रिप्ट

तमिलनाडु की राजनीति को समझना, दरअसल सिनेमा और सत्ता के गहरे रिश्ते को समझना है. यहां फिल्मी पर्दे के नायक कई बार वास्तविक राजनीति के सबसे प्रभावशाली किरदार बनकर उभरे हैं—और यह सिलसिला अब एक नए आयाम पर पहुंच गया है. थलपति विजय ने 2026 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप स्थापित करके न सिर्फ सत्ता की कुर्सी तक अपनी पहुंच बनाई है, बल्कि राज्य की दशकों पुरानी राजनीतिक धुरी को भी झटका दिया है.

यह जीत सिर्फ एक अभिनेता की लोकप्रियता का विस्तार नहीं, बल्कि मतदाताओं की बदलती प्राथमिकताओं का संकेत है—जहां करिश्मा, एंटी-एस्टैब्लिशमेंट भाव और नए राजनीतिक नैरेटिव का मेल निर्णायक साबित हुआ. लंबे समय से द्रविड़ दलों के इर्द-गिर्द घूमती सत्ता संरचना में यह जनादेश एक बड़े पुनर्संतुलन की तरह उभरा है.

विजय की जीत यह भी दिखाती है कि तमिलनाडु में सिनेमा अब भी राजनीतिक वैधता गढ़ने का शक्तिशाली माध्यम है, लेकिन आज का मतदाता सिर्फ स्टारडम से आगे बढ़कर ठोस विकल्प तलाश रहा है. यही वजह है कि यह जनादेश एक व्यक्ति की सफलता से ज्यादा, एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.

सिनेमा से शुरू हुई राजनीतिक भाषा

तमिल राजनीति में सिनेमा का प्रभाव 1950-60 के दशक से ही दिखने लगता है. द्रविड़ आंदोलन के नेताओं—जैसे C. N. Annadurai और M. Karunanidhi—ने फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि वैचारिक प्रचार का माध्यम बनाया. फिल्मों के जरिए सामाजिक न्याय, ब्राह्मणवाद विरोध और क्षेत्रीय पहचान जैसे मुद्दों को जन-जन तक पहुंचाया गया. यह वह दौर था जब सिनेमा ने राजनीति के लिए जमीन तैयार की—और दर्शक धीरे-धीरे मतदाता में बदलने लगे. इसी दौर ने तमिलनाडु में राजनीति की भाषा और शैली को स्थायी रूप से बदल दिया.





फिल्मों के संवाद, गीत और किरदार केवल मनोरंजन का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि वे राजनीतिक संदेशों के वाहक बन गए. परदे पर दिखने वाला नायक सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता हुआ नजर आता, और यही छवि जनता के भीतर राजनीतिक आकांक्षाओं को आकार देती. C. N. Annadurai और M. Karunanidhi ने जिस सांस्कृतिक-राजनीतिक मॉडल को गढ़ा, उसने जनसंचार के पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ दिया। सिनेमा हॉल राजनीतिक विमर्श के नए मंच बन गए, जहां विचारधारा सहज और प्रभावी ढंग से पहुंचती थी. यही वह समय था जहां दर्शक और मतदाता के बीच की रेखा धुंधली होने लगी. लोगों ने परदे के नायकों में अपनी उम्मीदों का प्रतिबिंब देखना शुरू किया—और इसी ने आगे चलकर फिल्मी सितारों के सीधे सत्ता में आने की राह तैयार की.

एमजीआर: सुपरस्टार से सुपर मुख्यमंत्री

तमिलनाडु में फिल्मी सितारे के सीधे सत्ता तक पहुंचने का सबसे बड़ा उदाहरण हैं M. G. Ramachandran, जिन्हें लोग एमजीआर के नाम से जानते हैं. M. G. Ramachandran की राजनीतिक यात्रा द्रविड़ आंदोलन की पृष्ठभूमि से शुरू होती है. एमजीआर ने अपनी फिल्मों में खुद को गरीबों के मसीहा, न्यायप्रिय और भ्रष्टाचार से लड़ने वाले नायक के रूप में स्थापित किया. यही छवि जब राजनीति में आई, तो वह एक जबरदस्त जनसमर्थन में बदल गई. एमजीआर ने यह साबित किया कि अगर सिनेमाई छवि जनता की आकांक्षाओं से मेल खाती है, तो वह सीधे वोट में तब्दील हो सकती है.





उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में DMK के साथ काम किया और C. N. Annadurai के करीबी माने जाते थे. अन्नादुरई की मृत्यु के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व संघर्ष तेज हुआ, और अंततः 1972 में एमजीआर ने अलग होकर All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) की स्थापना की.

एमजीआर ने अपनी राजनीतिक लाइन को “कल्याणकारी राष्ट्रवाद” और द्रविड़ विचारधारा के मिश्रण के रूप में विकसित किया. उनके शासन में सामाजिक योजनाएं—खासकर मिड-डे मील—राजनीतिक रणनीति का केंद्र बनीं, जिसने उन्हें गरीब और ग्रामीण मतदाताओं के बीच बेहद लोकप्रिय बनाया. उनकी विरासत केवल नीतियों तक सीमित नहीं रही.





एमजीआर के निधन के बाद J. Jayalalithaa ने इसी राजनीतिक पूंजी को आगे बढ़ाया और AIADMK को सत्ता में बनाए रखा. इस तरह एमजीआर ने न सिर्फ एक पार्टी खड़ी की, बल्कि एक स्थायी राजनीतिक धारा भी निर्मित की, जिसका असर आज तक तमिलनाडु की राजनीति में दिखाई देता है.

जयललिता: करिश्मा, नियंत्रण और सत्ता

J. Jayalalithaa ने M. G. Ramachandran की विरासत को न सिर्फ संभाला, बल्कि उसे नए राजनीतिक आयाम दिए. फिल्मी दुनिया से राजनीति में आईं जयललिता ने शुरुआती दौर में पार्टी के भीतर कड़े विरोध का सामना किया, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने AIADMK पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया. उन्होंने “अम्मा” की जो छवि गढ़ी, वह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं थी—बल्कि ठोस कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी थी. “अम्मा कैंटीन”, सस्ती दवाएं, सब्सिडी वाले उत्पाद और महिला-केंद्रित योजनाओं ने उन्हें गरीब और मध्यम वर्ग के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया.

हालांकि उनके राजनीतिक जीवन पर भ्रष्टाचार के आरोप और कानूनी लड़ाइयों की छाया भी रही, लेकिन इन सबके बावजूद उनकी पकड़ कमजोर नहीं पड़ी. जयललिता ने एक अत्यंत केंद्रीकृत नेतृत्व मॉडल विकसित किया, जहां पार्टी और सरकार दोनों उनके व्यक्तित्व के इर्द-गिर्द संचालित होते थे.





रजनीकांत और कमल हासन: राजनीति में फिल्मी संभावनाएं और सीमाएं

तमिल सिनेमा के दो सबसे बड़े नाम—रजिनीकांत और कमल हासन —लंबे समय तक ऐसे सितारे रहे, जिनकी लोकप्रियता ने बार-बार राजनीतिक संभावनाओं को जन्म दिया. रजनीकांत की फिल्मों में “सिस्टम से लड़ने वाले” करिश्माई नायक की छवि ने उन्हें जनमानस में एक स्वाभाविक नेता के रूप में स्थापित किया. 1990 के दशक से ही उनके राजनीतिक रुख पर नजर रहती थी, और 1996 में उनका एक बयान भी चुनावी परिणामों को प्रभावित करने वाला माना गया. इसके बावजूद, कई संकेतों और घोषणाओं के बाद भी उन्होंने सक्रिय राजनीति में औपचारिक प्रवेश नहीं किया और अंततः स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर दूरी बना ली.





वहीं कमल हासन का रास्ता अलग रहा. अपनी फिल्मों में सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों को मुखरता से उठाने वाले कमल ने 2018 में Makkal Needhi Maiam की स्थापना की. उन्होंने भ्रष्टाचार विरोध, पारदर्शिता और शहरी प्रशासन जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा. 2019 लोकसभा और 2021 विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने हिस्सेदारी जरूर दर्ज कराई, लेकिन उसे व्यापक जनसमर्थन नहीं मिल पाया.





इन दोनों उदाहरणों से यह साफ होता है कि तमिलनाडु में सिनेमा अब भी राजनीतिक पहचान गढ़ सकता है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए केवल लोकप्रियता पर्याप्त नहीं है. मजबूत संगठन, कैडर-आधारित ढांचा, स्पष्ट वैचारिक दिशा और लगातार जमीनी जुड़ाव—ये वे तत्व हैं, जिनके बिना स्टारडम राजनीतिक सफलता में तब्दील नहीं हो पाता.

विजय: नई पीढ़ी का राजनीतिक प्रयोग

तमिलनाडु की इस स्थापित परंपरा को अब नई दिशा दे रहे हैं Vijay, जिनकी राजनीति पुराने स्टार-आधारित मॉडल से अलग एक विकसित, समकालीन फ्रेमवर्क में नजर आती है. जहां M. G. Ramachandran और J. Jayalalithaa का दौर करिश्मा और वेलफेयर पॉलिटिक्स पर टिका था, वहीं विजय का उभार डिजिटल कनेक्ट, युवा लामबंदी और एंटी-एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव पर आधारित है.

फिल्मों में उनकी छवि—सिस्टम से टकराने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े और आम नागरिक के पक्ष में बोलने वाले नायक की—अब राजनीतिक भाषा में अनुवादित हो चुकी है. यही कारण है कि पहली बार वोट करने वाले युवा और शहरी मध्यवर्ग उनके साथ तेजी से जुड़ते दिखे हैं. सोशल मीडिया कैंपेन, फैन क्लब नेटवर्क और स्थानीय स्तर पर सक्रिय वॉलंटियर मॉडल ने उनकी पार्टी को अपेक्षाकृत कम समय में मजबूत उपस्थिति दी.





हालिया चुनावों में उनकी पार्टी का पहले स्थान पर पहुंचना महज एक चुनावी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक उभरते राजनीतिक स्पेस का संकेत है. यह बताता है कि तमिलनाडु में मतदाता पारंपरिक द्रविड़ राजनीति से परे विकल्प तलाशने को तैयार है. हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि इस शुरुआती सफलता को स्थायी राजनीतिक शक्ति में बदलने के लिए विजय को संगठनात्मक मजबूती, नीति-आधारित स्पष्टता और दीर्घकालिक रणनीति पर उतना ही ध्यान देना होगा जितना अपने करिश्मे पर.

सिनेमा और सत्ता का अनोखा संगम

तमिलनाडु का अनुभव साफ दिखाता है कि यहां सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि राजनीतिक चेतना गढ़ने का एक प्रभावी मंच रहा है. C. N. Annadurai और M. Karunanidhi से लेकर M. G. Ramachandran और J. Jayalalithaa तक, सिनेमा ने नेताओं को जनमानस से जोड़ने और उनकी छवि गढ़ने में केंद्रीय भूमिका निभाई है.

हालांकि समय के साथ यह समीकरण बदला है. पहले जहां करिश्मा और स्टारडम ही राजनीतिक सफलता के लिए काफी माने जाते थे, वहीं अब मतदाता अधिक जागरूक है और उसकी अपेक्षाएं कहीं ज्यादा जटिल हो चुकी हैं. वह सिर्फ छवि नहीं, बल्कि नीतियों, प्रदर्शन और विश्वसनीयता को भी परखता है. इसके बावजूद एक सच कायम है—तमिलनाडु की राजनीति को सिनेमा से अलग करके नहीं देखा जा सकता. Vijay जैसे नए चेहरे इसी परंपरा का विस्तार हैं, जहां हर पीढ़ी में कोई अभिनेता इस उम्मीद के साथ राजनीति में उतरता है कि पर्दे पर मिली लोकप्रियता, लोकतांत्रिक समर्थन में तब्दील हो सके.