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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTamil Nadu Elections: तमिलनाडु चुनाव में विदेशी वोटरों की एंट्री? चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश, चेन्नई-मदुरै एयरपोर्ट से 10 अरेस्ट

Tamil Nadu Elections: तमिलनाडु चुनाव में विदेशी वोटरों की एंट्री? चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश, चेन्नई-मदुरै एयरपोर्ट से 10 अरेस्ट

Tamil Nadu Elections: तमिलनाडु चुनाव में विदेशी नागरिकों के वोट डालने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए. चेन्नई और मदुरै एयरपोर्ट से 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 16 May 2026 02:20 PM (IST)
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चुनाव आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विदेशी नागरिकों द्वारा कथित तौर पर वोट डालने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं. यह मामला 23 अप्रैल को हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. अधिकारियों के मुताबिक कुछ विदेशी नागरिकों पर धोखे से मतदान करने का आरोप लगा है.

यह कार्रवाई उस समय शुरू हुई जब पुलिस ने हाल ही में दस विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया. ये लोग एक फ्लाइट में सवार होने की कोशिश कर रहे थे. एयरपोर्ट अधिकारियों को उनकी तर्जनी उंगली पर लगी पक्की स्याही देखकर शक हुआ. इसके बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी.

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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वोट डाला

पुलिस जांच में सामने आया कि इन लोगों ने कथित तौर पर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वोट डाला था. चेन्नई पुलिस के अनुसार इस मामले में कुल दस विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें नौ मामलों में चुनाव में मतदान करने का आरोप लगाया गया है. इन लोगों को चेन्नई और मदुरै एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया. पूछताछ के दौरान पता चला कि गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिक श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम यानी UK और कनाडा के रहने वाले हैं.

चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया

मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं. अब यह पता लगाया जाएगा कि विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में कैसे जुड़े और उन्होंने मतदान कैसे किया. पुलिस और चुनाव अधिकारियों की तरफ से मामले की जांच जारी है. आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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Published at : 16 May 2026 02:20 PM (IST)
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Chennai Tamil Nadu Elections Election Commission
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