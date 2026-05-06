हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु में आंकड़ों की बाजीगरी, पर्दे के पीछे चल रही धुरविरोधी AIADMK-DMK की बातचीत? गेमचेंजर TVK बहुमत से दूर

तमिलनाडु में आंकड़ों की बाजीगरी, पर्दे के पीछे चल रही धुरविरोधी AIADMK-DMK की बातचीत? गेमचेंजर TVK बहुमत से दूर

Tamil Nadu Political Game: तमिलनाडु में इस बार किसी भी पार्टी को जनादेश नहीं मिला है, लेकिन टीवीके एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. इधर, AIADMK और DMK में गठबंधन को लेकर गुपचुप बातचीत शुरू हो गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 06 May 2026 10:27 PM (IST)
Preferred Sources

Figure-Juggling Begins in Tamil Nadu: तमिलनाडु में उस समय सारे समीकरण धरे के धरे रह गए, जब सत्ता का जनादेश तीन साल पहले बनी पार्टी टीवीके के पक्ष में आया. ऐसे में सत्ता परिवर्तन के अरमान सजाए बैठी AIADMK और सत्ता में वापसी ख्वाब देख रही स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार को जबरदस्त झटके का सामना करना पड़ा. अब खबर है कि यह दोनों पार्टी मिलकर गुपचुप तरीके से बातचीत शुरू कर रहे हैं. दोनों पार्टी सहयोगी जुटाने और सरकार बनाने की कोशिश करती नजर आ रही हैं.

फिलहाल यह सभी कुछ सीक्रेट प्लान के तहत किया जा रहा है. इसकी वजह है कि टीवीके 108 सीटों पर जीत हासिल करके बड़ी पार्टी तो बनी है, उसे कांग्रेस का साथ भी मिला है, लेकिन अभी भी बहुमतके लिए 6 सीटों की जरूरत है. इधर, राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद टीवीके को बहुमत लेकर आने का निर्देश दिया गया है. वहीं, टीवीके साथ गठबंधन की खबरों पर एआईएडीमके ने दो टूक यह कहते हुए मना कर दिया कि उनके साथ किसी भी हाल में नहीं जाएंगे.  

दोनों धुरविरोधी पार्टियों में गुपचुप बातचीत की खबर
इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि डीएमके और उसके पुराने प्रतिद्वंदी AIADMK के साथ गुपचुप बातचीत शुरू हो गई है. यह दोनों पार्टियों के बीच एक दुर्लभ कदम है. पारंपरिक रूप से यह दोनों पार्टी एक दूसरे की विरोधी रही हैं. AIADMK ने सूत्रों के हवाले से पुष्टी की है कि बातचीत हुई है, लेकिन अभी किसी भी तरह की सफलता की आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है. ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या डीएमके इस कदम के लिए तैयार है. यह तमिलनाडु की राजनीति में एक अभूतपूर्व बदलाव माना जा रहा है. डीएमके को 59 सीटें मिली हैं. जबकि, एआईएडीमके को 47 सीटें मिली हैं.

AIADMK में फूट की खबर, विजय गुट के साथ जाना चाहते हैं कई विधायक

AIADMK को लेकर डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया है कि AIADMK के भीतर भी फूट पड़ गई है. मुझे लगता है कि AIADMK के लोगों का विजय के गुट के साथ जाने में दिलचस्पी है. देखते हैं. वहीं, वीसीके और वामपंथी पार्टियों को लेकर कहा है कि वे हमारे साथ है. वह आज और कल भी हमारे नेता से मिलने आए थे. 

फिर भी आंकड़ों की बाजीगरी में पिछड़ रहा सहयोग 

फिलहाल अगर बहुमत के गुणाभाग पर नजर डालें तो डीएमके और एआईएडीएमके भले ही एक साथ आ जाएं, लेकिन दोनों के मिलाकर कुल 106 विधायक ही हो रहे हैं. ऐसे में सरकार बनाने के लिए बहुमत के आंकड़े से यह गठजोड़ भी काफी दूर नजर आता है. बहुमत का आंकड़ा 118 है.

तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी 

AIADMK का गठन साल 1972 में हुआ था. उस वक्त एमची रामचंद्रन को डीएमके से निकाल दिया गया था. इन्हें एमजीआर के भी नाम से जाना जाता है. यह फैसला तबके पार्टी अध्यक्ष एम करुणानिधि ने लिया था. उस समय पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. तब से दोनों द्रविड़ पार्टियां दशकों तक एक दूसरे की धुरविरोधी रही. इसने पूरे तमिलनाडु की राजनीति के परिदृश्य को बदल कर रख दिया था और एक अलग ही नरैटिव राज्य में सेट किया था. 

Election Results 2026 Live: विजय के बहुमत वाले दावे पर नहीं राज्यपाल को भरोसा, कल के शपथ ग्रहण पर लग सकता है 'ग्रहण'

Published at : 06 May 2026 09:55 PM (IST)
Tags :
DMK Tamil Nadu AIADMK TVK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु में आंकड़ों की बाजीगरी, पर्दे के पीछे चल रही धुरविरोधी AIADMK-DMK की बातचीत? गेमचेंजर TVK बहुमत से दूर
पर्दे के पीछे चल रही धुरविरोधी AIADMK-DMK की बातचीत? बहुमत से दूर गेमचेंजर TVK
इंडिया
Kerala Politics: जब बिना MLA हुए दो बार CM बने ए.के. एंटनी: केरल की राजनीति का सबसे अनोखा अध्याय
जब बिना MLA हुए दो बार CM बने ए.के. एंटनी: केरल की राजनीति का सबसे अनोखा अध्याय
इंडिया
विजय का सरकार बनाने का दावा, लेकिन बहुमत पर राज्यपाल को नहीं भरोसा, कल शपथ ग्रहण पर सस्पेंस
विजय का सरकार बनाने का दावा, लेकिन बहुमत पर राज्यपाल को नहीं भरोसा, कल शपथ पर सस्पेंस
इंडिया
बर्खास्त काले, कपड़े और राष्ट्रपति शासन... बंगाल हार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकती है ममता बनर्जी
बर्खास्त काले, कपड़े और राष्ट्रपति शासन... बंगाल हार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकती है ममता
Advertisement

वीडियोज

Thalapathy Vijay बने पॉलिटिक्स के सुपरस्टार, जीत के बाद Memes ने मचाया धमाल
ABP Report: Punjab में 3 घंटे में 2 धमाके, Army कैंप के बाहर Blast, ISI की साजिश? | Bhagwant Mann
West Bengal Clash | Mahadangal: बंगाल में बदली सरकार...क्यों हिंसा और हाहाकार?| Mamata | BJP TMC
Vijay Oath Ceremony : 'थलपति' विजय बनेंगे Tamil Naduके नए CM, शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी! | TVK
Volkswagen Taigun 1.0 facelift 8 speed review, Game Changer? #volkswagen #taigun #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिस अफसर के लिए दिल्ली से 'जंग' लड़ी, उन्होंने ही थमाया इस्तीफा; बंगाल में चुनावी हार के बाद ममता के किले में भगदड़
जिस अफसर के लिए दिल्ली से 'जंग' लड़ी, उन्होंने ही थमाया इस्तीफा; बंगाल में चुनावी हार के बाद ममता के किले में भगदड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क
लखनऊ ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क
क्रिकेट
क्या अब पाकिस्तान से द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी टीम इंडिया? खेल मंत्रालय ने कर दिया सबकुछ साफ
क्या अब पाकिस्तान से द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी टीम इंडिया? खेल मंत्रालय ने कर दिया सबकुछ साफ
चुनाव 2026
विजय की TVK के उम्मीदवार एक वोट से जीते, आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिख दी ऐसी बात
विजय की TVK के उम्मीदवार एक वोट से जीते, आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिख दी ऐसी बात
इंडिया
Explained: TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया! क्या बंगाल CM के दावेदार सुवेंदु अधिकारी को मिलेगी कुर्सी या होगी टूट-फूट?
TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया, बंगाल के CM बनने से कितने कदम दूर सुवेंदु अधिकारी?
बॉलीवुड
सलीम खान की सेहत में सुधार, हॉस्पिटल से आने के बाद सामने आई नई तस्वीर
सलीम खान की सेहत में सुधार, हॉस्पिटल से आने के बाद सामने आई नई तस्वीर
हेल्थ
Handwashing Benefits: क्या सिर्फ पानी से हाथ धोना है काफी? डॉक्टर से जानें बीमारियों का बड़ा सच
क्या सिर्फ पानी से हाथ धोना है काफी? डॉक्टर से जानें बीमारियों का बड़ा सच
नौकरी
कोल इंडिया में निकली भर्ती, केवल इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स
कोल इंडिया में निकली भर्ती, केवल इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget