Tamil Nadu Election Result: तमिलनाडु में इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ा बदलाव हुआ है. पारंपरिक क्षेत्रीय पार्टी को नकारते हुए राज्य की जनता ने नई पार्टी को राज्य की सत्ता की चाबी सौंपी है. यहां एक्टर विजय थलापति की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. एक्टर जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने तीन साल पहले तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) पार्टी का गठन किया था और अब इसने कीर्तिमान रच दिया है. TVK चुनावी मतगणना में 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है. ऐसे में उनका नारा सच होता दिख रहा है, इसमें उन्होंने कहा था कि विजय आएगा.

अपने बेटे की इस जीत की खुशी में उनके पिता ने भी प्रतिक्रिया दी है. वह काफी भावुक नजर आए. एक्टर विजय के पिता और फिल्म निर्देशक एस.ए. चंद्रशेखर खुशी और गर्व महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व है. पिछले दो सालों में विजय का आत्मविश्वास काफी मजबूत हुआ है.

उन्होंने विजय की पार्टी की इस जीत को ऐतिहासिक करार दिया. उन्होंने कहा कि चुनाव रिजल्ट ऐतिहासिक हैं. विजय के लिए ऐतिहासिक जीत है.

बिना किसी गठबंधन के लड़ना, विजय की हिम्मत को दर्शाता है: चंद्रशेखर

उन्होंने कहा कि बिना किसी गठबंधन के अकेले दम पर चुनाव लड़ने का विजय का फैसला उनकी हिम्मत और नेतृत्व क्षमता को दिखाता है. विजय ने तमिलनाडु की जनता के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया है. राज्य में उन्हें एक नेता से बढ़कर बेटे या भाई के रूप में प्यार करते हैं. अपने बेटे की सफलता पर चंद्रशेखर थोड़े भावुक भी नजर आए.

कांग्रेस का अपना गौरवशाली इतिहास और परंपरा रही है: चंद्रशेखर

इसके अलावा उन्होंने किस पार्टी का समर्थन लेने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस का अपना गौरवशाली इतिहास और परंपरा रही है. इतनी मजबूत विरासत के बावजूद पार्टी कमजोर क्यों हो रही है? इसकी वजह है सत्ता की कमी. जब कोई पार्टी लगातार दूसरों को समर्थन देती है, तो उसका जनाधार कमजोर होने लगता है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वह शक्ति हम देंगे. हम नहीं, बल्कि विजय कांग्रेस को वह ताकत देने के लिए तैयार हैं. अगर कांग्रेस को यह सत्ता मिलती है, तो वह अपनी पुरानी पहचान और मजबूती को फिर से हासिल कर सकती है. कांग्रेस को इस मौके का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए.

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