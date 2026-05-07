तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर के TVK से सामान्य बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन पत्र मांगे जाने के बाद विजय का आज प्रस्तावित शपथ ग्रहण टल गया है. इन घटनाक्रमों के बीच सरकार की ओर से विजय को दी गई प्रोटोकॉल कॉन्वॉय सुरक्षा भी वापस ले ली गई है. हालांकि बेसिक पायलट सुरक्षा जारी रहेगी.

TVK ने 112 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा

आज (7 मई) को राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर केरल रवाना हो रहे हैं. आर्लेकर फिलहाल केरल के राज्यपाल हैं और उन्हें तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. TVK ने कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन के साथ कुल 112 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है. विजय दो सीटों से जीते हैं, इसलिए TVK की प्रभावी संख्या 107 मानी जा रही है. सूत्रों के मुताबिक TVK की VCK, PMK और वामपंथी दलों के साथ बातचीत जारी है, लेकिन इसमें समय लग सकता है.

कांग्रेस ने लगाया बेवजह परेशान करने का आरोप

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी है और बहुमत के नाम पर विजय को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है. राज्यपाल के रुख के बाद TVK ने इस पूरे मामले पर कानूनी विशेषज्ञों की राय लेने का फैसला किया है. वहीं, आज DMK विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के चयन और पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी.

एआईएडीएमके टूट की कगार पर

इसी बीच देर रात AIADMK ने अपने विधायकों को पुडुचेरी के एक रिसॉर्ट में भेज दिया. सूत्रों का कहना है कि जो एआईएडीएमके विधायक रिसॉर्ट में है, वो सीवी षणमुगम कैंप के है. अब तक 28 पहुंच चुके हैं, कुल 32 विधायकों के वहां पहुंचने की उम्मीद है.

टीवीके ने जीतीं 108 सीटें

टीवीके हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बन गई. हालांकि, पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों के आंकड़े से पीछे रह गई. नतीजे आने के बाद टीवीके के विधायकों ने मंगलवार को एकमत से उन्हें विधायक दल का नेता चुना, जिससे उनके लिए राज्यपाल के सामने दावा पेश करने का रास्ता साफ हो गया. कांग्रेस ने पहले ही टीवीके को कंडीशनल सपोर्ट दे दिया है, जबकि लेफ्ट पार्टियों और छोटे रीजनल ऑर्गनाइजेशन के विजय की लीडरशिप वाली सरकार को सपोर्ट करने पर आखिरी फैसला लेने से पहले अंदर बातचीत करने की उम्मीद है.

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टीवीके हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बन गई. हालांकि, पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों के आंकड़े से पीछे रह गई. नतीजे आने के बाद टीवीके के विधायकों ने मंगलवार को एकमत से उन्हें विधायक दल का नेता चुना, जिससे उनके लिए राज्यपाल के सामने दावा पेश करने का रास्ता साफ हो गया. कांग्रेस ने पहले ही टीवीके को कंडीशनल सपोर्ट दे दिया है, जबकि लेफ्ट पार्टियों और छोटे रीजनल ऑर्गनाइजेशन के विजय की लीडरशिप वाली सरकार को सपोर्ट करने पर आखिरी फैसला लेने से पहले अंदर बातचीत करने की उम्मीद है.

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