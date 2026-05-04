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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTamil Nadu Election Result 2026: क्या तमिलनाडु के 'थलपति' बनेंगे विजय, रुझानों में दिख रही 'आंधी' क्या कर रही इशारा?

Tamil Nadu Election Result 2026: क्या तमिलनाडु के 'थलपति' बनेंगे विजय, रुझानों में दिख रही 'आंधी' क्या कर रही इशारा?

Tamil Nadu Election Result 2026: जैसे-जैसे दिन ढलेगा, तमिलनाडु की सत्ता की असल तस्वीर साफ होती जाएगी. विजय ने 2026 के इस विधानसभा चुनाव को देश के सबसे दिलचस्प और रोमांचक चुनावों में से एक बना दिया है.

By : कुमार सम्भव जैन | Updated at : 04 May 2026 10:47 AM (IST)
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तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा से सिनेमा का गहरा और जादुई असर दिखा है. एमजी रामचंद्रन (MGR) से लेकर 'अम्मा' यानी जे. जयललिता और 'कलैनार' एम. करुणानिधि तक, रूपहले पर्दे के सितारे इस राज्य की सत्ता के सिरमौर बने. अब 2026 के विधानसभा चुनाव में सिनेमा की दुनिया का एक नया नाम पूरी ताकत के साथ इस सियासी अखाड़े में गूंज रहा है. वह नाम है तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और थलपति के नाम से मशहूर जोसेफ विजय का, जिनकी पार्टी ने राज्य की 234 विधानसभा सीटों पर आ रहे रुझानों में 106 सीटों पर बढ़त बना रखी है. इन शुरुआती रुझानों ने जो कहानी बयां की है, वह बेहद दिलचस्प है. ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या अपनी नई पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) के जरिए विजय सच में तमिलनाडु के अगले 'थलपति' यानी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या यह आखिरी वक्त में नतीजे उलट हो सकते हैं? आइए समझते हैं कि मतगणना के ये रुझान किस ओर इशारा कर कर रहे हैं?

सुबह 10 बजे तक ऐसे दिखे रुझान

4 मई की सुबह तमिलनाडु में जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो विजय की पार्टी टीवीके (TVK) ने शानदार शुरुआत की और कई जगहों पर बढ़त बनाई. इस खबर ने विजय के समर्थकों में उत्साह की जबर्दस्त लहर दौड़ा दी. वहीं, ईवीएम (EVM) खुलने के बाद सत्ताधारी पार्टी डीएमके (DMK) ने तेजी से वापसी की. हालांकि, सुबह 10 बजे तक रुझान तेजी से बदल गए. अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक, विजय की पार्टी टीवीके 106 सीटों पर आगे चल रही है तो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाला डीएमके गठबंधन 50 सीटों पर बढ़त बनाकर तीसरे पायदान पर खिसक चुका है. इसके अलावा 76 सीटों पर बढ़त के साथ एआईडीएमके दूसरे पायदान पर बना हुआ है. 

एग्जिट पोल्स की 'आंधी' ने उड़ा दी थी विरोधियों की नींद

गौरतलब है कि मतगणना से ठीक पहले आए एग्जिट पोल्स ने भी तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दिया था. 'इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया' के सर्वे ने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया. इस सर्वे में टीवीके को 98 से 120 सीटें और लगभग 35 पर्सेंट वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया था. अब रुझानों पर गौर करें तो यह आंकलन काफी हद तक सही साबित होता नजर आ रहा है. ऐसे में अगर यह 'आंधी' हकीकत में तब्दील होती है तो विजय सीधे सत्ता के सिंहासन पर बैठ सकते हैं. कई एक्सपर्ट्स ने तो यह दावा भी किया है कि विजय 'अगले MGR' बन सकते हैं. 

विजय ही क्यों बने हैं चुनाव के 'एक्स-फैक्टर'?

सिल्वर स्क्रीन पर विजय की लोकप्रियता जगजाहिर है, लेकिन राजनीति में उनकी एंट्री को इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है? इसके पीछे कई रणनीतिक और डेमोग्राफिक कारण हैं. 

1. युवाओं की फौज: तमिलनाडु में इस समय लगभग 40 पर्सेंट मतदाता 39 वर्ष से कम उम्र के हैं. इनमें बड़ी तादाद फर्स्ट-टाइम वोटर्स की है. विजय का सीधा फोकस इन्हीं युवाओं, छात्रों और रोजगार की तलाश कर रहे वर्ग पर है. युवा उन्हें बदलाव के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं.
2. जातिवाद से ऊपर उठने की अपील: राज्य में जहां जातिगत समीकरण चुनाव की दिशा तय करते हैं, वहां 'थलपति' की अपील जातियों और धर्मों से ऊपर है. शहरी मध्य वर्ग और युवा उनके साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं.
3. सिस्टम से बगावत का चेहरा: विजय खुद को पारंपरिक द्रविड़ पार्टियों (DMK और AIADMK) के मजबूत विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं. अविनाशी जैसी सीटों पर टीवीके के उम्मीदवार सीधे केंद्रीय मंत्रियों और दिग्गजों को चुनौती दे रहे हैं.

किसका खेल बिगाड़ेंगे 'विजय'?

सियासी गलियारों और विश्लेषकों के बीच सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की है कि टीवीके का वोट शेयर असल में किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाएगा? वोट कटने का यह गणित बड़ा ही सीधा, लेकिन मारक है. 

एआईएडीएमके (AIADMK) के लिए खतरे की घंटी: अगर विजय को बंपर वोट मिलते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके और एनडीए (NDA) गठबंधन को होगा. दरअसल, जो मतदाता डीएमके सरकार से नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं, वे पारंपरिक रूप से एआईएडीएमके को वोट देते. अब विजय के रूप में नया विकल्प मिलने से वह वोट बैंक टीवीके की तरफ खिसकता नजर आ रहा है.

क्या कहते हैं ये रुझान?

तमिलनाडु में मतगणना अभी अपने शुरुआती दौर में है. जैसे-जैसे दिन ढलेगा, तमिलनाडु की सत्ता की असल तस्वीर साफ होती जाएगी. परिणाम चाहे जो भी आएं, जोसेफ विजय ने 2026 के इस विधानसभा चुनाव को भारत के सबसे दिलचस्प और रोमांचक चुनावों में से एक बना दिया है. थलपति का यह चुनावी प्रयोग कितना सफल होता है, यह तो शाम तक ही पता चलेगा, लेकिन यह बात पूरी तरह सच है कि तमिलनाडु की राजनीति में अब 'तीसरे मोर्चे' की ऐसी आंधी आ चुकी है, जिसने दशकों पुराने जमे हुए सिस्टम को हिलाकर रख दिया है. आज शाम तक तय हो जाएगा कि सिनेमा का यह रील लाइफ हीरो असल जिंदगी में भी 'जन नायक' बन पाता है या नहीं.

ये भी पढ़ें: बंगाल-असम में कमल तो तमिलनाडु में स्टार पावर, सुबह 10 बजे तक के रुझानों में देखें क्या हाल?

About the author कुमार सम्भव जैन

खबर कोई भी हो... कैसी भी हो... उसकी नब्ज पकड़ना और पाठकों को उनके मन की बात समझाना कुमार सम्भव जैन की काबिलियत है. मुहब्बत की नगरी आगरा से मैंने पत्रकारिता की दुनिया में पहला कदम रखा, जो अदब के शहर लखनऊ में परवान चढ़ा. आगरा में अकिंचन भारत नाम के छोटे से अखबार में पत्रकारिता का पाठ पढ़ा तो लखनऊ में अमर उजाला ने खबरों से खेलना सिखाया. 

2010 में कारवां देश के आखिरी छोर यानी राजस्थान के श्रीगंगानगर पहुंचा तो दैनिक भास्कर ने मेरी मेहनत में जुनून का तड़का लगा दिया. यहां करीब डेढ़ साल बिताने के बाद दिल्ली ने अपने दिल में जगह दी और नवभारत टाइम्स में नौकरी दिला दी. एनबीटी में गुजरे सात साल ने हर उस क्षेत्र में महारत दिलाई, जिसका सपना छोटे-से शहर से निकला हर लड़का देखता है. साल 2018 था और डिजिटल ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था तो मैंने भी हवा के रुख पकड़ लिया और भोपाल में दैनिक भास्कर पहुंच गया. 

झीलों के शहर की खूबसूरती ने दिल और दिमाग पर काबू तो किया, लेकिन जरूरतों ने वापस दिल्ली ला पटका और जनसत्ता में काफी कुछ सीखा. यह पहला ऐसा पड़ाव था, जिसकी आदत धारा के विपरीत चलना थी. इसके बाद अमर उजाला नोएडा में करीब तीन साल गुजारे और अब एबीपी न्यूज में बतौर फीचर एडिटर लोगों के दुख-दर्द और तकलीफ का इलाज ढूंढता हूं. करीब 18 साल के इस सफर में पत्रकारिता की दुनिया के हर कोने को खंगाला, चाहे वह रिपोर्टिंग हो या डेस्क... प्रिंटिंग हो या मैनेजमेंट... 

काम की बात तो बहुत हो चुकी अब अपने बारे में भी चंद बातें बयां कर देता हूं. मिजाज से मस्तमौला तो काम में दबंग दिखना मेरी पहचान है. घूमने-फिरने का शौकीन हूं तो कभी भी आवारा हवा के झोंके की तरह कहीं न कहीं निकल जाता हूं. पढ़ना-लिखना भी बेहद पसंद है और यारों के साथ वक्त बिताना ही मेरा पैशन है. 
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Published at : 04 May 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
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