तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा से सिनेमा का गहरा और जादुई असर दिखा है. एमजी रामचंद्रन (MGR) से लेकर 'अम्मा' यानी जे. जयललिता और 'कलैनार' एम. करुणानिधि तक, रूपहले पर्दे के सितारे इस राज्य की सत्ता के सिरमौर बने. अब 2026 के विधानसभा चुनाव में सिनेमा की दुनिया का एक नया नाम पूरी ताकत के साथ इस सियासी अखाड़े में गूंज रहा है. वह नाम है तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और थलपति के नाम से मशहूर जोसेफ विजय का, जिनकी पार्टी ने राज्य की 234 विधानसभा सीटों पर आ रहे रुझानों में 106 सीटों पर बढ़त बना रखी है. इन शुरुआती रुझानों ने जो कहानी बयां की है, वह बेहद दिलचस्प है. ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या अपनी नई पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) के जरिए विजय सच में तमिलनाडु के अगले 'थलपति' यानी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या यह आखिरी वक्त में नतीजे उलट हो सकते हैं? आइए समझते हैं कि मतगणना के ये रुझान किस ओर इशारा कर कर रहे हैं?

सुबह 10 बजे तक ऐसे दिखे रुझान

4 मई की सुबह तमिलनाडु में जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो विजय की पार्टी टीवीके (TVK) ने शानदार शुरुआत की और कई जगहों पर बढ़त बनाई. इस खबर ने विजय के समर्थकों में उत्साह की जबर्दस्त लहर दौड़ा दी. वहीं, ईवीएम (EVM) खुलने के बाद सत्ताधारी पार्टी डीएमके (DMK) ने तेजी से वापसी की. हालांकि, सुबह 10 बजे तक रुझान तेजी से बदल गए. अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक, विजय की पार्टी टीवीके 106 सीटों पर आगे चल रही है तो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाला डीएमके गठबंधन 50 सीटों पर बढ़त बनाकर तीसरे पायदान पर खिसक चुका है. इसके अलावा 76 सीटों पर बढ़त के साथ एआईडीएमके दूसरे पायदान पर बना हुआ है.

एग्जिट पोल्स की 'आंधी' ने उड़ा दी थी विरोधियों की नींद

गौरतलब है कि मतगणना से ठीक पहले आए एग्जिट पोल्स ने भी तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दिया था. 'इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया' के सर्वे ने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया. इस सर्वे में टीवीके को 98 से 120 सीटें और लगभग 35 पर्सेंट वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया था. अब रुझानों पर गौर करें तो यह आंकलन काफी हद तक सही साबित होता नजर आ रहा है. ऐसे में अगर यह 'आंधी' हकीकत में तब्दील होती है तो विजय सीधे सत्ता के सिंहासन पर बैठ सकते हैं. कई एक्सपर्ट्स ने तो यह दावा भी किया है कि विजय 'अगले MGR' बन सकते हैं.

विजय ही क्यों बने हैं चुनाव के 'एक्स-फैक्टर'?

सिल्वर स्क्रीन पर विजय की लोकप्रियता जगजाहिर है, लेकिन राजनीति में उनकी एंट्री को इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है? इसके पीछे कई रणनीतिक और डेमोग्राफिक कारण हैं.

1. युवाओं की फौज: तमिलनाडु में इस समय लगभग 40 पर्सेंट मतदाता 39 वर्ष से कम उम्र के हैं. इनमें बड़ी तादाद फर्स्ट-टाइम वोटर्स की है. विजय का सीधा फोकस इन्हीं युवाओं, छात्रों और रोजगार की तलाश कर रहे वर्ग पर है. युवा उन्हें बदलाव के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं.

2. जातिवाद से ऊपर उठने की अपील: राज्य में जहां जातिगत समीकरण चुनाव की दिशा तय करते हैं, वहां 'थलपति' की अपील जातियों और धर्मों से ऊपर है. शहरी मध्य वर्ग और युवा उनके साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं.

3. सिस्टम से बगावत का चेहरा: विजय खुद को पारंपरिक द्रविड़ पार्टियों (DMK और AIADMK) के मजबूत विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं. अविनाशी जैसी सीटों पर टीवीके के उम्मीदवार सीधे केंद्रीय मंत्रियों और दिग्गजों को चुनौती दे रहे हैं.

किसका खेल बिगाड़ेंगे 'विजय'?

सियासी गलियारों और विश्लेषकों के बीच सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की है कि टीवीके का वोट शेयर असल में किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाएगा? वोट कटने का यह गणित बड़ा ही सीधा, लेकिन मारक है.

एआईएडीएमके (AIADMK) के लिए खतरे की घंटी: अगर विजय को बंपर वोट मिलते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके और एनडीए (NDA) गठबंधन को होगा. दरअसल, जो मतदाता डीएमके सरकार से नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं, वे पारंपरिक रूप से एआईएडीएमके को वोट देते. अब विजय के रूप में नया विकल्प मिलने से वह वोट बैंक टीवीके की तरफ खिसकता नजर आ रहा है.

क्या कहते हैं ये रुझान?

तमिलनाडु में मतगणना अभी अपने शुरुआती दौर में है. जैसे-जैसे दिन ढलेगा, तमिलनाडु की सत्ता की असल तस्वीर साफ होती जाएगी. परिणाम चाहे जो भी आएं, जोसेफ विजय ने 2026 के इस विधानसभा चुनाव को भारत के सबसे दिलचस्प और रोमांचक चुनावों में से एक बना दिया है. थलपति का यह चुनावी प्रयोग कितना सफल होता है, यह तो शाम तक ही पता चलेगा, लेकिन यह बात पूरी तरह सच है कि तमिलनाडु की राजनीति में अब 'तीसरे मोर्चे' की ऐसी आंधी आ चुकी है, जिसने दशकों पुराने जमे हुए सिस्टम को हिलाकर रख दिया है. आज शाम तक तय हो जाएगा कि सिनेमा का यह रील लाइफ हीरो असल जिंदगी में भी 'जन नायक' बन पाता है या नहीं.

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