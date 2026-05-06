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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु में किसके वोट से हारा स्टालिन का करीबी मंत्री? 2500 KM दूस से आए शख्स ने किया चौंकाने वाला दावा - 'मैंने ही...'

तमिलनाडु में किसके वोट से हारा स्टालिन का करीबी मंत्री? 2500 KM दूस से आए शख्स ने किया चौंकाने वाला दावा - 'मैंने ही...'

Tamil Nadu election Result 2026: डीएमके नेता के.आर. पेरियाकरुप्पन, तिरुप्पत्तूर विधानसभा सीट से महज एक वोट से चुनाव हार गए. दिलचस्प पहलू यह सामने आया कि TVK को वोट करने के लिए एक शख्स मस्कट से आया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 06 May 2026 12:59 PM (IST)
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एक वोट की कीमत क्या हो सकती है, इसको स्टालिन सरकार में मंत्री रहे केआर पेरियाकरुप्पन से बेहतर शायद ही कोई बता सकता है. तमिलनाडु की सियासत में उस वक्त अविश्वसनीय उलटफेर देखने को मिला, जब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के सीनियर नेता और राज्य के निवर्तमान सहकारिता मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन, तिरुप्पत्तूर विधानसभा सीट से महज एक वोट से चुनाव हार गए. चुनावी जीत-हार के इतर दिलचस्प पहलू यह सामने आया कि टीवीके को वोट करने के लिए एक शख्स मस्कट से आया था. उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि शायद उसके एक वोट से ही विजय के उम्मीदवार को जीत मिली है.

1 वोट से चुनाव हारे डीएमके उम्मीदवार

चुनाव आयोग के मुताबिक, तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) प्रत्याशी सीनिवास सेतुपति आर. ने 83375 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि डीएमके के पेरियाकरुप्पन 83,374 वोटों के साथ महज एक वोट से पीछे रह गए. यह मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर खत्म हुआ. पहले पेरियाकरुप्पन 30 मतों से आगे थे, लेकिन आखिरी काउंटिंग में टीवीके उम्मीदवार बाजी मार ले गए. वहीं, बीजेपी के के.सी. तिरुमरन 29,054 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

मणिकंदन शिवानंतम शिवागंगा जिले के तिरुपत्तूर विधानसभा के रहने वाले हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि 'मुझे गर्व है कि मस्कट से भारत मैं वोट डालने के लिए आया हूं. 1 वोट से हार-जीत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनका वोट ही निर्णायक रहा हो, जिसने इस चुनाव का नतीजा तय किया हो.' तिरुप्पत्तूर का यह रिजल्ट भारत के चुनावी इतिहास के सबसे करीबी मुकाबलों में दर्ज हो गया है, जो यह दिखाता है कि लोकतंत्र में हर एक मत कितनी निर्णायक भूमिका निभाता है.

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तमिलनाडु में टीवीके बनी सबसे बड़ी पार्टी

तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. पहली बार चुनाव लड़ने उतरी एक्टर से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटों पर जीत दर्ज की है. तमिलनाडु में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है. सभी समीकरणों को देखते हुए टीवीके को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कम से कम 12 और विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में छोटे दल और गठबंधन अब 'किंगमेकर' की भूमिका में आ गए हैं. 

टीवीके के अलावा डीएमके को 59, एआईडीएमके को 47, कांग्रेस को 5, पीएमके को 4 सीटें मिलीं, जबकि वाम दल सीपीआई और सीपीआई (एम) को 2-2 सीटें मिली हैं. इसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और विदुथलाई चिरुथिगल काची जैसे दलों को भी प्रतिनिधित्व मिला है.

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Published at : 06 May 2026 12:59 PM (IST)
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Tamil Nadu Election Result Tamil Nadu Result Tamil Nadu News
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