(Source: ECI/ABP News)
TN Election Results 2026 LIVE: LIVE: तमिलनाडु में नंबर वन पार्टी बनी TVK, एक्टर विजय के घर पर जश्न का माहौल, DMK कितनी सीटों पर आगे?
Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 LIVE Updates: तमिलनाडु में चुनाव के बाद से ही जनता की निगाहें अब नतीजों पर टिकी हुई हैं. आज (4 मई, 2026) को यह साफ हो जाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी.
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Background
तमिलनाडु में 23 अप्रैल, 2026 को विधानसभा चुनाव 2026 (Tamil Nadu Assembly Election 2026) सफलतापूर्वक और सुरक्षित माहौल में पूरा हो चुका है. अब राज्य की जनता की निगाहें सोमवार (4 मई, 2026) को होने वाली मतगणना और विधानसभा चुनाव नतीजों की घोषणा पर टिकी हुई है. तमिलनाडु चुनावी नतीजों की घोषणा (Tamil Nadu Election Result 2026) से पहले सामने आए एग्जिट पोल (Exit Poll) के आंकड़ों में सत्तारूढ़ डीएमके गठबंधन एक बार फिर से राज्य की सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है. जबकि विपक्षी AIADMK का दावा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें बहुमत के आंकड़े के साथ राज्य की सत्ता की जिम्मेदारी सौंपेगी.
वहीं, तमिलनाडु के चुनावी संग्राम में एक्टर से राजनेता बने थलपति विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) एक उभरती हुई पार्टी के रूप में नजर आ रही है. चुनाव के बाद एग्जिट पोल के आंकड़ों में टीवीके को जनता से अच्छा समर्थन मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं. टुडेज चाणक्य के आंकड़ों के मुताबिक, थलपति विजय की पार्टी टीवीके को तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में 63 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है.
एग्जिट पोल के आंकड़ों पर गौर करें, तो मैट्रिज के मुताबिक, डीएमके को 122 से 132 सीटें मिल सकती है, AIADMK को 87 से 100 सीटें, जबकि टीवीके के खाते में 10 से 12 सीटें जाने की संभावना है. चाणक्य स्ट्रेटजीज के मुताबिक, डीएमके तमिलनाडु के 145 से 160 सीटें पर जीत हासिल कर सकती है, वहीं AIADMK को मात्र 50 से 65 सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि थलापति विजय की टीवीके को शून्य सीटें हासिल होंगी और अन्य के खाते में 18 से 26 सीटें जा सकती हैं.
इस बीच, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ इस तरीके के नजर आए, जिसने सियासी हलकों में चर्चा के माहौल को गर्म कर दिया और थलपति विजय की नई राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK), जो पहली बार चुनाव लड़ रही है, को चुनाव में बहुमत के साथ सरकार बनाने की संभावना जता दी. पोल एजेंसी ने मुताबिक, बहुमत के लिए 118 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु के चुनावी नतीजों में टीवीके को 98 से लेकर 120 सीटें तक मिलने की संभावना जताई गई है.
Tamil Nadu Election Results 2026 LIVE: टीवीके चीफ के घर पर जश्न का माहौल
तमिलनाडु में पहली बार चुनाव में उतरी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन किया है. शुरुआती रुझानों में टीवीके बहुमत के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है. इस बीच टीवीके चीफ एक्टर विजय के घर पर जश्न का वीडियो सामने आया है.
#WATCH | Tamil Nadu Elections 2026 | Family of TVK chief and actor Vijay blow whistles and celebrate at their residence, as the party continues its lead in the state. It is currently leading on 104 of the total 234 seats in the state.— ANI (@ANI) May 4, 2026
(Video Source: TVK PRO) pic.twitter.com/Ya9iT2MFNH
Tamil Nadu Election Results 2026 LIVE: डीएमके ऑफिस से हटाया गया टैंट
तमिलनाडु में डीएमके के पिछड़ने के बाद चेन्नई स्थित डीएमके मुख्यालय अन्ना अरिवलयम से टेंट हटाए जा रहे हैं. शुरुआती रुझानों में DMK- 52, AIADMK- 73, TVK- 109 पर आगे है.
#WATCH | Tamil Nadu Assembly Elections | Tents are being removed from Anna Arivalayam, the DMK headquarters in Chennai, as the early trends show DMK at a distant third position.— ANI (@ANI) May 4, 2026
TVK is leading on 45, AIADMK on 41 and DMK on 19 seats, as per early trends. pic.twitter.com/7xPojVMKcQ
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Source: IOCL