चुनावी साल में तमिलनाडु की DMK सरकार ने पोंगल पर्व से पहले राज्य की जनता को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार (8 जनवरी 2026) को चेन्नई के नजरथपेट्टै स्थित आलंदूर क्षेत्र की एक राशन दुकान से पोंगल गिफ्ट हैम्पर वितरण योजना की औपचारिक शुरुआत की. इस योजना के तहत राज्य के 2 करोड़ 22 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को ₹3,000 नकद सहायता के साथ पोंगल उपहार पैक दिया जाएगा. इस पूरी योजना पर सरकार को 6 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा.

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी परिवार को एक किलो चावल, एक किलो चीनी, एक गन्ना और ₹3,000 नकद राशि प्रदान की जा रही है. वितरण प्रक्रिया गुरुवार से ही पूरे राज्य में शुरू कर दी गई है. लाभार्थियों को उनके निर्धारित समय स्लॉट के अनुसार नजदीकी राशन दुकानों से पोंगल पैक लेने के निर्देश दिए गए हैं.

राशन दुकानों तक पहुंचाई गई सप्लाई

सहकारिता, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने बताया कि योजना को सुचारु रूप से लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. चावल और चीनी की आपूर्ति सभी राशन दुकानों तक पहुंचा दी गई है, जबकि गन्ने की आपूर्ति 50 से 80 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी है. शेष गन्ना जिला प्रशासन के माध्यम से जल्द पहुंचाया जाएगा ताकि सभी लाभार्थियों को ताज़ा गन्ना समय पर मिल सके. सरकारी गोदामों में पिछले वर्षों की धोती और साड़ी का कुछ स्टॉक अब भी मौजूद है. अधिकारियों ने कहा कि जिन क्षेत्रों में इसकी मांग है, वहां इस स्टॉक को दोबारा वितरण के लिए राशन दुकानों को भेजा जाएगा.

कई इलाकों में पुलिस बल तैनात

भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां एक ही इलाके में कई राशन दुकानें हैं. विभागीय कर्मचारियों को त्योहार की समाप्ति तक अवकाश न लेने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वितरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए. पर्वतीय और दूरदराज़ क्षेत्रों में सुबह जल्दी काम पर जाने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ राशन दुकानों को सुबह 6 बजे से खोलने का फैसला लिया गया है. बुधवार को टोकन वितरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी. जिन लाभार्थियों को टोकन नहीं मिला है, उन्हें अपनी संबंधित राशन दुकानों से संपर्क करने को कहा गया है.

नकद सहायता की राशि में बढ़ोतरी

पिछले साल पोंगल के अवसर पर सरकार की तरफ से 1,000 नकद सहायता दी जाती थी, लेकिन इस वर्ष विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस राशि को बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया है. इस बीच, मुख्यमंत्री एमके. स्टालिन के बेटे और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र चेप्पाक-ट्रिप्लीकेन में लोगों को पोंगल उपहार वितरित कर योजना में भागीदारी निभाई.

