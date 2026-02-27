हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशराब पिलाकर कर्मचारियों को बांधा, अभिनेत्री के पिता को टेप से लपेटकर मारा, टूरिस्ट बनकर आए थे हत्यारे

शराब पिलाकर कर्मचारियों को बांधा, अभिनेत्री के पिता को टेप से लपेटकर मारा, टूरिस्ट बनकर आए थे हत्यारे

Tamil Nadu News: डिंडिगुल के कोडाईकनाल मेंअभिनेत्री विष्णु प्रिया के पिता सूर्य नारायणन की उनके बंगले में पर्यटक बनकर आए युवकों ने संपत्ति के दस्तावेज हासिल करने के लिए बेरहमी से हत्या कर दी.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 27 Feb 2026 08:09 PM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले के कोडाईकनाल से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें फिल्म सहायक अभिनेत्री विष्णु प्रिया के 73 साल के पिता सूर्य नारायणन की बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह वारदात कुरिंजी आंदवर मुरुगन मंदिर के पास स्थित उनके बंगले में हुई, जहां कुछ युवक पर्यटक बनकर ठहरे हुए थे. शनिवार देर रात करीब 1 बजे बंगले के कर्मचारी आरुमुगम ने शोर मचाया और पड़ोसी के मोबाइल से पुलिस को सूचना दी कि बंगले में हत्या हो गई है.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बंगले का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया. पहले कमरे में कर्मचारी मुरली को हाथ-पैर टेप से बंधा हुआ पाया गया, जिसे बचा लिया गया. दूसरे कमरे में सूर्य नारायणन को कुर्सी पर बैठाकर उनके मुंह, नाक, सिर और शरीर पर टेप चिपकाकर बेरहमी से हत्या की गई थी. उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे. शव को पोस्टमार्टम के लिए कोडाईकनाल सरकारी अस्पताल भेजा गया.

पांच युवक पर्यटक बनकर बंगले में रुके

पुलिस जांच में सामने आया कि पांच युवक पर्यटक बनकर बंगले में रुके थे. उन्होंने कर्मचारियों से दोस्ती दिखाई और शराब पिलाकर मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया. कर्मचारियों को बांधने के बाद सूर्य नारायणन से करोड़ों रुपये की संपत्ति के दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई और फिर उनकी हत्या कर दी गई. आरोपी बंगले से हार्ड डिस्क, जमीन के पट्टे और अन्य सामान लेकर फरार हो गए.

थेनी और डिंडिगुल जिले की पुलिस की विशेष टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सिग्नल के आधार पर जांच की. चेन्नई, वेलांकन्नी, पांडिचेरी समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई. इस दौरान श्याम, महेंद्रन, गोकुलनाथ, रंजीत, किशोर उर्फ कृष्ण प्रसाद, अक्षय नटराज, कार्तिक और स्टूडियो मालिक विग्नेश सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा गिरिजा और उनके बेटे डॉक्टर किरण को भी साजिश में शामिल पाए जाने पर हिरासत में लिया गया.

साजिश के तहत की गई हत्या

पुलिस के मुताबिक यह हत्या पैसे को दोगुना करने की धोखाधड़ी और संपत्ति के दस्तावेज हासिल करने की साजिश के तहत की गई थी. आरोपियों के पास से सोने की अंगूठी, चेन, करोड़ों रुपये की संपत्ति के कागजात और दो लग्जरी कारें बरामद की गई हैं. कोडाईकनाल पुलिस ने मात्र तीन दिनों में इस जघन्य हत्या का खुलासा कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.

और पढ़ें
Published at : 27 Feb 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu News Dindigul News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
शराब पिलाकर कर्मचारियों को बांधा, अभिनेत्री के पिता को टेप से लपेटकर मारा, टूरिस्ट बनकर आए थे हत्यारे
शराब पिलाकर कर्मचारियों को बांधा, अभिनेत्री के पिता को टेप से लपेटकर मारा, टूरिस्ट बनकर आए थे हत्यारे
इंडिया
Ideas of India Summit Day 1 Live: 'अब AI टूल से होगी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान', फडणवीस का आरोप- ममता बनर्जी सरकार...
Live: 'अब AI टूल से होगी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान', फडणवीस का आरोप- ममता बनर्जी सरकार...
इंडिया
चंद्रबाबू नायडू केंद्र में बनेंगे मंत्री और आप संभालेंगे आध्र प्रदेश के CM की कुर्सी? नारा लोकेश ने दिया ये जवाब
चंद्रबाबू नायडू केंद्र में बनेंगे मंत्री और आप संभालेंगे आध्र प्रदेश के CM की कुर्सी? नारा लोकेश ने दिया ये जवाब
इंडिया
यूपी में चुनाव से पहले एक्टिव हुए मोहन भागवत! 15 दिनों में दूसरी बार लखनऊ पहुंचेंगे संघ प्रमुख
यूपी में चुनाव से पहले एक्टिव हुए मोहन भागवत! 15 दिनों में दूसरी बार लखनऊ पहुंचेंगे संघ प्रमुख
Advertisement

वीडियोज

Arvind Kejriwal Bail: फुट-फुट कर रोए केजरीवाल, PM मोदी को घेरते हुए क्या बोले? |ABPLIVE
कौन हैं Arvind Kejriwal को राहत देने वाले जज जितेंद्र सिंह? जानिए पूरा प्रोफाइल |ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: 133 की मौत, आधी रात महायुद्ध, ख्वाजा आसिफ भारत को सुनाने लगे! ABPLIVE
John Mearsheimer Full Interview : 'AI लीडर बनने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी' । Shashi Tharoor
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ? | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
दिल्ली NCR
AAP को मिली सियासी संजीवनी! फैसला आते ही दिखी झलक, क्या पूरा हो पाएगा अरविंद केजरीवाल का ये सपना?
AAP को मिली सियासी संजीवनी! फैसला आते ही दिखी झलक, क्या पूरा हो पाएगा अरविंद केजरीवाल का ये सपना?
इंडिया
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
क्रिकेट
फॉर्म में लौटे अभिषेक शर्मा तो युवराज सिंह ने दिया बड़ा बयान, टी20 वर्ल्ड कप में गर्माया माहौल
फॉर्म में लौटे अभिषेक शर्मा तो युवराज सिंह ने दिया बड़ा बयान, टी20 वर्ल्ड कप में गर्माया माहौल
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
नौकरी
अग्निवीरों के लिए रेलवे की बड़ी पहल, रिटायरमेंट के बाद खुले रोजगार के नए रास्ते
अग्निवीरों के लिए रेलवे की बड़ी पहल, रिटायरमेंट के बाद खुले रोजगार के नए रास्ते
ट्रैवल
Delhi Best Markets for Holi Shopping: होली के रंग से परफेक्ट गिफ्ट पैक तक, दिल्ली के इन बाजारों में सस्ते में मिलते हैं प्रीमियम आइटम
होली के रंग से परफेक्ट गिफ्ट पैक तक, दिल्ली के इन बाजारों में सस्ते में मिलते हैं प्रीमियम आइटम
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget