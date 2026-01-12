Tamil Nadu: 'इंसानों का मीट चाहिए', मना करने पर 7 लड़कों ने होटल के रसोइए को पीटा, तीन गिरफ्तार

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के कडलूर जिले के पे.पेन्नेरी इलाके में एक बेहद ही विचित्र और डरावनी घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है, यहां नशे में धुत 7 लड़कों ने होटल में खाना मंगवाते हुए मानव मांस की मांग की और इनकार होने पर रसोइया को बुरी तरह पीटा, दुकान में कुर्सियां फेंकी, बर्तन तोड़े और हंगामा मचा दिया. पुलिस ने मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 अन्य फरार हैं.

जानिए क्या है पूरा मामला?

कडलूर जिले के पेन्नाडम के पास अरुगेरी इलाके के 26 साल के दिनेश पे.पोन्नेरी गांव में एक होटल चलाते हैं. इस बीच 7 लड़के, जो थिरुकुप्पम के थे, नशे में धुत होकर उनके होटल में खाने आए. होटल के कर्मचारी ने उनसे पूछा कि वे क्या खाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें मानव मांस चाहिए और इसे तुरंत लाओ. उन्होंने पूछा कि क्या यह संभव है या नहीं और उन लड़कों ने हंगामा किया.

लड़कों ने बुरी तरह से गाली दी

इससे हैरान होकर, होटल के कर्मचारी ने दिनेश और रसोइया तमिलझगन को इस बारे में बताया. रसोइया तमिलझगन, जो मानव मांस सुनकर हैरान थे, उन लड़कों के पास गए और उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं तो उन 7 लड़कों ने उन्हें बुरी तरह से गाली दी और पीटा.

इतना ही नहीं, उन्होंने दुकान में रखे खाना पकाने के बर्तनों सहित अन्य सामानों को भी तोड़ दिया और कुर्सियाँ फेंक दीं. उस समय होटल में खाना खा रहे लोग इस घटना से डरकर भाग गए. इसके बाद, वे 7 लड़के वहां से भाग गए.

घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया

हमले में घायल हुए रसोइया तमिलझगन को इलाज के लिए थिट्टाकुडी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है. इस घटना के संबंध में, होटल के मालिक दिनेश की शिकायत पर, पेन्नाडम पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच की.

इसके अलावा, पुलिस ने इस संबंध में एक मामला दर्ज किया और गहन जांच शुरू की. इस जांच में पता चला कि रसोइया पर हमला करने और होटल में तोड़फोड़ करने वाले थिरुकुप्पम के लोग थे. लोगनाथन का 24 साल का बेटा कवियारासन, रघुनाथन का 19 साल का बेटा प्रशांत, चिन्नाथम्बी का 22 साल का बेटा श्रीकांत , मावीरन का बेटा प्रकाश, पूमालाई, सूर्या और भारती.

पुलिस बाकी लड़कों की तलाश में जुटी

इसके बाद, पुलिस ने कवियारासन, प्रशांत और श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अन्य 4 लोगों की तलाश कर रही है जो फरार हैं. लड़कों के मानव मांस की मांग करते हुए होटल में तोड़फोड़ की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है.