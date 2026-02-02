Tamil Nadu: अवैध संबंध का विरोध कर रहा था ससुर, बहू ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जिंदा जलाया

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के कडलूर जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिससे सभ्य समाज शर्मिंदा है. यहां एक बुजुर्ग को उसकी बहू और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर जिंदा जलाने की कोशिश की. पीड़ित गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती है.

64 साल के पीड़ित राजेंद्रन पिछले कुछ समय से अपनी बहू का मणिकंदन नाम के व्यक्ति के साथ अवैध संबंध का विरोध कर रहे थे. इस मामले में परिवार में कई बार झगड़े भी हुए, जिसके बाद राजेंद्रन को रास्ते से हटाने के लिए बहू ने अपने बॉयफ्रेंड मणिकंदन के साथ मिलकर योजना बनाई.

सरेआम पेट्रोल डालकर लगाई आग

बता दें कि पीड़ित राजेंद्रन जब बाइक पर जा रहे थे तो आरोपी मणिकंदन ने अपने साथियों के साथ उन्हें रोका. सभी के सामने, राजेंद्रन पर पेट्रोल डाला गया और आग लगा दी गई और वह वहां से भाग गए. आग में फंसे राजेंद्रन की चीखें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. शरीर पर 70 प्रतिशत जलने के कारण, वह वर्तमान में अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है. इस हृदय विदारक घटना के दृश्य देखने वाले भी गुस्से में हैं.

चार आरोपियों की गिरफ्तारी

इस घटना पर मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी. मुख्य आरोपी मणिकंदन, पीड़ित की बहू जयप्रिया और इसमें शामिल दो अन्य लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया. कडलूर पुलिस ने बताया कि कुल चार लोगों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है. विवाहेतर संबंधों के कारण जानलेवा होने वाली ऐसी घटनाएं स्थानीय स्तर पर चिंता का कारण बन रही हैं. विवाहेतर संबंध उनके जीवन के साथ-साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं. कुछ मामलों में, पूरे परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ती है. फिर भी लोगों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, पुलिस का कहना है.