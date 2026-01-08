Tamil Nadu: सरकारी नौकरी का लालच देकर ठगे 74 लाख रुपए! थेनी के पूर्व PRO दंपति पर केस दर्ज

Tamil Nadu News: आजकल युवाओं का भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि नौकरी पाना मुश्किल है और पढ़ाई के मुताबिक काम करना मुश्किल है. इस स्थिति में माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नौकरी पाने में मदद करने के लिए आवश्यक सभी सहायता प्रदान कर रहे हैं. इससे आगे बढ़कर, अमीर माता-पिता अपने बच्चों के लिए सरकारी नौकरी पाने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहे हैं. ऐसे प्रयास करते समय उन्हें निराशा का भी सामना करना पड़ता है.

विशेष रूप से, सरकारी कार्यालयों में महत्वपूर्ण अधिकारियों या राजनेताओं को जानने का दावा करने वाले कुछ लोगों से लाखों रुपये देकर ठगे जाने जैसी कई घटनाएं हो रही हैं. इसी तरह तमिलनाडु के थेनी जिले में जिला कलेक्टर कार्यालय में पीआरओ के रूप में काम करने वाले शनमुगसुंदरम ने सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करके लगभग 74 लाख रुपये की ठगी की है.





क्या है पूरा मामला?

थेनी जिले के पेरियाकुलम थामरैकुलम के रहने वाले 48 साल की शांति का बेटा सूर्यनारायणन बीई की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा था. इस बीच 2021 में, शांति की मुलाकात थेनी जिला कलेक्टर कार्यालय में पीआरओ के रूप में काम करने वाले शनमुगसुंदरम और उनकी पत्नी सेनबगवल्ली से हुई. उस समय, शनमुगसुंदरम ने कहा कि वह उच्च अधिकारियों और राजनेताओं को जानता है और अगर पैसे दिए जाएं तो वह आपके बेटे के लिए सरकारी नौकरी भी दिला सकता है.





दंपति ने कुल मिलाकर 74 लाख रुपये वसूले

इस पर विश्वास करते हुए, शांति ने 09.09.2021 से 10.11.2021 तक की अवधि में विभिन्न किश्तों में शनमुगसुंदरम और उनकी पत्नी को 50 लाख रुपये दिए. इसी तरह उन्होंने नौकरी दिलाने का वादा करके सेल्वाथंबी से 4 लाख रुपये, पवित्रा से 4 लाख रुपये, पलानीकुमार से 12 लाख रुपये और मुथुपंडी से 4 लाख रुपये लिए, कुल मिलाकर दंपति ने 74 लाख रुपये वसूले. पैसे देने के बाद भी लंबे समय तक नौकरी नहीं मिलने पर, जब उन्होंने शनमुगसुंदरम से इस बारे में पूछा, तो शांति को एहसास हुआ कि उन्हें ठगा गया है, और तुरंत थेनी जिला पुलिस अधीक्षक से शिकायत की.

कई धारओं के तहक मामला दर्ज

उनके आदेश पर, थेनी जिला अपराध शाखा पुलिस ने शनमुगसुंदरम और उनकी पत्नी सेनबगवल्ली के खिलाफ विश्वासघात सहित 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस फरार दंपति की तलाश कर रही है. यह उल्लेखनीय है कि शनमुगसुंदरम वर्तमान में सलेम परिवहन निगम में पीआरओ के रूप में काम कर रहे हैं.