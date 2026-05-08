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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'...उठानी पड़ेगी शर्मिंदगी', विजय के साथ सरकार बनाने को तैयार कांग्रेस पर बीजेपी ने किया हमला तो आया पलटवार- आप जैसे खरीदारों को...

'...उठानी पड़ेगी शर्मिंदगी', विजय के साथ सरकार बनाने को तैयार कांग्रेस पर बीजेपी ने किया हमला तो आया पलटवार- आप जैसे खरीदारों को...

लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक टैगोर ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी और तमिलनाडु के लोगों ने पहले ही फैसला कर लिया कि विजय मुख्यमंत्री होंगे.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 08 May 2026 02:02 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (BJP) के संगठन महामंत्री बी एल संतोष ने तमिलनाडु के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर शुक्रवार (8 मई, 2026) को कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार कोई भी बनाए, लेकिन अंत में देश के मुख्य विपक्षी दल को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा. इस पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी विधायकों को 'खरीदने' के लिए राज्यपाल का इस्तेमाल कर रही है और उसे जरूर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी क्योंकि तमिलनाडु की जनता विजय और कांग्रेस के साथ है.

बी एल संतोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उसमें लिखा, 'तमिलनाडु में कौन सरकार बनाएगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो सुनिश्चित है कि अंत में कांग्रेस को शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी.' लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक टैगोर ने उनके पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी और तमिलनाडु के लोगों ने पहले ही फैसला कर लिया कि विजय मुख्यमंत्री होंगे.

उन्होंने कहा, 'भाजपा समय जाया करने और विधायकों को 'खरीदने' के लिए राज्यपाल का इस्तेमाल कर रही है. चिंता न करें, लोग हमारे साथ हैं और आप जैसे (भाजपा) खरीदारों को शर्मिंदगी जरूर झेलनी पड़ेगी.' तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रही है.

यह भी पढ़ें:- ‘TVK को सरकार के लिए न बुलाना जनादेश का अपमान’, राज्यपाल की शर्त पर DMK-MNM और VCK का विजय को साथ

कांग्रेस पहले ही टीवीके को समर्थन दे चुकी है, जिसके पास पांच विधायक हैं. विधानसभा चुनाव में टीवीके ने 108 सीटें जीतीं, जबकि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) को 59, अन्ना द्रमुक को 47, कांग्रेस को पांच, पीएमके को चार, आईयूएमएल को दो, भाकपा को दो, माकपा को दो और वीसीके को दो सीटें मिलीं. वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP), डीएमडीके और एएमएमके को एक-एक सीट मिली. टीवीके प्रमुख विजय को जीती गई दो सीटों में से एक सीट से इस्तीफा देना होगा.

यह भी पढ़ें:- “मोदी का नाम लेकर सीएम दावेदारी!” केरल में कांग्रेस के भीतर सियासी भूचाल, सतीशन बयान से घिरे

Published at : 08 May 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
DMK Tamil Nadu Vijay BJP RAHUL GANDHI TVK CONGRESS
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