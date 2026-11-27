तमिलनाडु कांग्रेस (TNCC) के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने शुक्रवार को प्रस्तावित परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) को लेकर DMK पर निशाना साधा. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है, ताकि संसद के आगामी सत्र में इस प्रस्तावित विधेयक के लिए जरूरी 360 वोट जुटाए जा सकें.

कांग्रेस नेता ने 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक संसद का 4 दिन का संक्षिप्त सत्र बुलाने के सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बिना पर्याप्त चर्चा के ही बड़े विधायी प्रस्तावों को पारित कराया जा सके.

उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने मानसून सत्र को ठीक से खत्म किए बिना ही बीच में छोड़ दिया, जिससे यह 100 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहा. उन्होंने जल्दबाजी में केवल 4 दिनों के लिए संसद का सत्र बुला लिया है, जबकि नया सत्र बुलाने से पहले 15 दिन का अग्रिम नोटिस दिया जाना चाहिए और सांसदों को सवाल जमा करने के लिए 14 दिन का समय मिलना चाहिए."

तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष ने साधा निशाना

टैगोर ने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रश्नकाल, शून्यकाल और निजी सदस्यों के विधेयकों को रद्द कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस कदम से सांसदों को जनता से जुड़े मुद्दे उठाने और अपने संसदीय अधिकारों का इस्तेमाल करने के मौकों से वंचित कर दिया गया है. उन्होंने कहा, "मोदी सरकार जो जनता के सवालों का जवाब देने में असमर्थ है, उसने प्रश्नकाल, शून्यकाल और निजी सदस्यों के विधेयकों को रद्द कर दिया है, जिससे सांसदों के संवैधानिक अधिकार छिन गए हैं.

देश की बड़ी समस्याओं या लोगों की आजीविका पर चर्चा करने के बजाय बीजेपी शॉर्टकट अपनाकर 131वें संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक को जल्दबाजी में पारित कराने के लिए बेताब है."

दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व पर क्या कहा

उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा सीटों की संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने का यह प्रस्तावित कानून असल में महिला आरक्षण की आड़ में लाया जा रहा है, ताकि दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम किया जा सके और उत्तरी राज्यों का दबदबा बढ़ाया जा सके.

उन्होंने कहा कि महिलाओं के आरक्षण की आड़ में बीजेपी नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने, दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम करने, उत्तरी राज्यों के वर्चस्व को मजबूत करने और एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृति की तानाशाही थोपने के लिए बेताब है.

उन्होंने कहा कि जब बीजेपी 16 अप्रैल को संसद में यह विधेयक लाई तो उसे 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन उसे केवल 298 वोट मिले और उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. अब अपने 322 वोटों के साथ वो विपक्षी दलों को तोड़कर और कुछ अन्य दलों का मौन समर्थन हासिल करके 360 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए साजिशें रच रही है.

मणिकम टैगोर ने डीएमके पर साधा निशाना

डीएमके की ओर इशारा करते हुए टैगोर ने उन दलों पर निशाना साधा, जिन्होंने पहले तमिलनाडु के हितों की रक्षा करने को लेकर बयान दिए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि अब इन दलों ने प्रस्तावित कानून पर अपना रुख नरम कर लिया है. उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की साजिशें तो एक तरफ हैं, लेकिन जिन लोगों ने तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा करने के बड़े-बड़े दावे किए थे, उनका अचानक पलटी मारना किसी कॉमेडी सीन जैसा हो गया है.

उन्होंने आगे कहा कि कल तक ये लोग बड़े-बड़े दावे कर रहे थे कि हम दिल्ली से नहीं डरेंगे, लेकिन आज वे यह कहकर छिप रहे हैं कि हम विधेयक की शब्दावली देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि इसका समर्थन करें या नहीं.

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