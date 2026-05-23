10 साल की मासूम की हत्या से हिला तमिलनाडु, सड़क पर उतरे लोग, CM विजय ने कहा- 'छोड़ेंगे नहीं'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCM Vijay Tamilnadu: 10 साल की मासूम की हत्या से हिला तमिलनाडु, सड़क पर उतरे लोग, CM विजय ने कहा- 'अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं'

CM Vijay Tamilnadu: 10 साल की मासूम की हत्या से हिला तमिलनाडु, सड़क पर उतरे लोग, CM विजय ने कहा- 'अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं'

CM Vijay Reaction: कोयंबटूर में 10 साल की बच्ची की हत्या से सनसनी मच गई. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, घटना के बाद तमिलनाडु की राजनीति भी गरमा गई है. इस पर CM विजय ने रिएक्शन दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 23 May 2026 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के सुलूर इलाके में 10 साल की एक बच्ची की हत्या के मामले ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है. गुरुवार शाम से लापता बच्ची शुक्रवार को कन्नमपलयम झील के पास घायल हालत में मृत मिली. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक बच्ची अपने घर के पास किराने का सामान खरीदने निकली थी. इसी दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कार्तिक और मोहन राज के रूप में हुई है.

घटना के बाद बच्ची के माता-पिता और रिश्तेदारों ने सुलूर पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की.  पीड़ित परिवार ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या भरोसा नहीं मिलता, तब तक वे बच्ची का शव मुर्दाघर से नहीं लेंगे. परिवार के एक सदस्य ने ANI से कहा, 'हमने बदलाव के लिए वोट दिया था. लेकिन अब कोई भरोसा या बयान तक नहीं मिल रहा है.'

ये भी पढ़ें: TMC पार्षद की हत्या या आत्महत्या? घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का बयान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने इस घटना पर दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि कोयंबटूर में 10 साल की बच्ची के साथ हुई यह घटना बेहद दुखद और झकझोर देने वाली है.उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे अमानवीय और माफ न किए जा सकने वाले अपराधों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक संदीप राय राठौर भी मामले की जांच की समीक्षा करने के लिए कोयंबटूर पहुंचे हैं.पीड़ित परिवार के रिश्तेदार सेंथिल कुमार ने बताया कि शुरुआत में परिवार को सिर्फ बच्ची के लापता होने की जानकारी मिली थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसका शव झील के किनारे मिला है.घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्रों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया.

मामला बना राजनीतिक मुद्दा

इस घटना के बाद तमिलनाडु की राजनीति भी गरमा गई है. विपक्षी पार्टी DMK ने राज्य की नई TVK सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं.DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि नई सरकार बनने के सिर्फ 12 दिनों के अंदर राज्य में 30 से ज्यादा बड़ी आपराधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं.उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में यौन हिंसा, गांजा तस्करी, गुंडागर्दी और अब बच्ची के अपहरण और हत्या जैसे मामले शामिल हैं, जो कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं.

सरकार का जवाब

तमिलनाडु के मंत्री एमएस संपत ने अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री से बात हुई है और जांच जारी है.उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी.सुलूर से चुने गए TVK विधायक एनएम सुकुमार ने भी परिवार से मुलाकात की और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया.BJP नेता नारायणन तिरुपति ने इस घटना को बेहद दुखद बताया, लेकिन साथ ही पिछली DMK सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति पिछली सरकार की देन है और सरकार बदलने के बाद भी हालात तुरंत नहीं बदले हैं.

ये भी पढ़ें:  NEET पेपर लीक के बाद राजस्थान के छात्र प्रदीप मेघवाल ने किया था सुसाइड, राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से की बात

Published at : 23 May 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Coimbatore CM Vijay TVK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CM Vijay Tamilnadu: 10 साल की मासूम की हत्या से हिला तमिलनाडु, सड़क पर उतरे लोग, CM विजय ने कहा- 'अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं'
10 साल की मासूम की हत्या से हिला तमिलनाडु, सड़क पर उतरे लोग, CM विजय ने कहा- 'छोड़ेंगे नहीं'
इंडिया
‘संस्थागत मर्यादा वाली सीख...’, केरलम CM के सचिव की नियुक्ति पर बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना, पूछा तीखा सवाल
‘संस्थागत मर्यादा वाली सीख...’, केरलम CM के सचिव की नियुक्ति पर बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना
इंडिया
Cockroach Janata Party: 'कॉकरोच जनता पार्टी भारत को अस्थिर करने की कोशिश का हिस्सा', CJP को लेकर BJP का बड़ा दावा
'कॉकरोच जनता पार्टी भारत को अस्थिर करने की कोशिश का हिस्सा', CJP को लेकर BJP का बड़ा दावा
इंडिया
TMC पार्षद की हत्या या आत्महत्या? घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
TMC पार्षद की हत्या या आत्महत्या? घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
Advertisement

वीडियोज

Trump Ultimatum | Iran-US War Update: मिडिल ईस्ट में तनाव तेज | Breaking News |
Marco Rubio India Visit: थोडी देर में पीएम से मिलेंगे मार्को रूबियो | Breaking News
PM Modi Rojgar Mela: भारत के युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत- पीएम | Government Job | Youth Employment
Petrol-Diesel Price Hike: बढ़ते दामों से बिगड़ा बजट, अलग-अलग शहरों से सामने आईं तस्वीरें| New Rate |
Petrol-Diesel Price Hike: बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर सरकार पर भड़के लोग | Budget Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान ने चीन को दिया झटका, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए इस देश संग कर ली डील, मुंह ताकता रह गया ड्रैगन!
पाकिस्तान ने चीन को दिया झटका, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए इस देश संग कर ली डील, मुंह ताकता रह गया ड्रैगन!
बिहार
बिहार: 'सरकार के पास महंगाई की मेलोडी...', तेजस्वी यादव का केंद्र पर हमला
बिहार: 'सरकार के पास महंगाई की मेलोडी...', तेजस्वी यादव का केंद्र पर हमला
साउथ सिनेमा
2027 में भौकाल मचाएंगे प्रभास, बॉक्स ऑफिस पर इन दो फिल्मों से तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड! जमकर कर रहे तैयारी
2027 में भौकाल मचाएंगे प्रभास, बॉक्स ऑफिस पर इन दो फिल्मों से तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड!
आईपीएल 2026
विराट कोहली ने ट्रेविस हेड से क्यों नहीं मिलाया हाथ? क्या थी इसके पीछे की वजह; जानें पूरा लफड़ा
विराट कोहली ने ट्रेविस हेड से क्यों नहीं मिलाया हाथ? क्या थी इसके पीछे की वजह; जानें पूरा लफड़ा
इंडिया
पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- मोदी सरकार नागरिकों को लूट...
पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- मोदी सरकार नागरिकों को लूट...
इंडिया
TMC पार्षद की हत्या या आत्महत्या? घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
TMC पार्षद की हत्या या आत्महत्या? घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का दावा- इंस्टाग्राम से X तक, पर्सनल अकाउंट भी हुए हैक, कहा- 'हमें अब धमकियां...'
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का दावा- इंस्टाग्राम से X तक, पर्सनल अकाउंट भी हुए हैक, कहा- 'हमें अब धमकियां...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खुले में कुर्बानी और सड़क पर नमाज...', बकरीद से पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की बड़ी सलाह
'खुले में कुर्बानी और सड़क पर नमाज...', बकरीद से पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की बड़ी सलाह
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget