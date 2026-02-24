हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशादी से इनकार पर बौखलाए युवक ने गर्लफ्रेंड पर चाकू से किया हमला, बचाव में आई दादी की मौत, बहन घायल

शादी से इनकार पर बौखलाए युवक ने गर्लफ्रेंड पर चाकू से किया हमला, बचाव में आई दादी की मौत, बहन घायल

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के कोयंबटूर में शादी से इनकार करने पर युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड पर चाकू से हमला कर दिया. इस दौरान बीच-बचाव करने आई दादी और बहन पर भी युवक ने हमला किया.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 24 Feb 2026 10:07 AM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में पोलाची के पास कोंडेगौंडनपलायम इलाके का रहने वाला 45 साल के भूपति टू-व्हीलर रिपेयर का काम करता है. वह अपनी 65 साल की मां थिरुमथल, पत्नी कलैयारसी और 18 साल की बेटियों हरिता और 17 साल की कौशिका के साथ रहता है.

हरिता ने दसवीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया था और एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है. कौशिका ने दसवीं क्लास तक पढ़ाई की है. ऐसे में कहा जा रहा है कि कंबालंकरई नेगामम का रहने वाला 24 साल का अभिषेक और कौशिका पिछले तीन साल से एक-दूसरे से प्यार करते हैं.

लड़की के माता-पिता ने शादी से किया इनकार

कुछ समय पहले अभिषेक अपने माता-पिता के साथ कौशिका के घर शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंचा था, लेकिन लड़की के माता-पिता ने यह कहते हुए मना कर दिया कि कौशिका की उम्र शादी की नहीं है, इसलिए अभी उसकी शादी नहीं हो सकती और जब वह सही उम्र में होगी तो वे इस बारे में बात कर सकते हैं.

अभिषेक कौशिका पर शादी का दबाव बना रहा था. ऐसे में सोमवार रात को कौशिका के घर गया अभिषेक फिर से शादी की बात करने लगा. बहस के दौरान उसने छिपाकर रखे चाकू से कौशिका पर कई वार किए. जब बीच-बचाव करने आई उसकी दादी थिरुमथल और बहन हरिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो अभिषेक ने उन पर भी हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया.

कौशिका और थिरुमथल की मौत हो गई

खून से लथपथ पड़े तीनों लोगों को पड़ोस से निकालकर पोलाची सरकारी अस्पताल भेजा गया. वहां उनकी जांच करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि कौशिका और थिरुमथल दोनों की पहले ही मौत हो चुकी है. हरिता के हाथ में चोट लगी है, जिसका इंटेंसिव ट्रीटमेंट चल रहा है.

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नेगामम पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फरार हत्यारे अभिषेक को पकड़ने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर छह स्पेशल टीमें बनाई गई हैं.

और पढ़ें
Published at : 24 Feb 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu News Coimbatore News MURDER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
शादी से इनकार पर बौखलाए युवक ने गर्लफ्रेंड पर चाकू से किया हमला, बचाव में आई दादी की मौत, बहन घायल
शादी से इनकार पर बौखलाए युवक ने गर्लफ्रेंड पर चाकू से किया हमला, बचाव में आई दादी की मौत, बहन घायल
इंडिया
AI समिट में बवाल पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार
AI समिट में बवाल पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार
इंडिया
रांची से दिल्ली के लिए उड़ी Air Ambulance क्रैश, प्लेन में सवार सभी 7 की मौत, AAIB करेगी जांच
रांची से दिल्ली के लिए उड़ी Air Ambulance क्रैश, प्लेन में सवार सभी 7 की मौत, AAIB करेगी जांच
इंडिया
Mohan Bhagwat: RSS चीफ मोहन भागवत का देश को बड़ा मैसेज! कहा- 'हिंदू होने के लिए...'
RSS चीफ मोहन भागवत का देश को बड़ा मैसेज! कहा- 'हिंदू होने के लिए...'
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: एयर एंबुलेंस हादसे पर चश्मदीद का चौंकाने वाला खुलासा! | Chatra | ABP News
Jharkhand Plane Crash: चश्मदीदों ने बताई एयर एंबुलेंस हादसे की आंखों देखी | Chatra | Air Ambulance
Jharkhand Plane Crash: Chatra में हवा में आग का गोला कैसे बनी एयर एंबुलेंस? | Breaking | ABP News
Cabinet Meeting: PM Modi की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक | Breaking | ABP News
Jharkhand Plane Crash: Chatra में एयर एंबुलेंस क्रैश, विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AI समिट में बवाल पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार
AI समिट में बवाल पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़, उठाया बड़ा कदम
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़
क्रिकेट
IND vs ZIM: टीम इंडिया में बड़ा बदलाव? सुनील गावस्कर ने इस दिग्गज को तुरंत प्लेइंग 11 से बाहर करने की दी सलाह
टीम इंडिया में बड़ा बदलाव? सुनील गावस्कर ने इस दिग्गज को तुरंत प्लेइंग 11 से बाहर करने की दी सलाह
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 32: एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना हुआ सनी देओल की फिल्म को प्रॉफिट?
एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना कमाया मुनाफा
विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
नौकरी
संसद सचिवालय में कैसे होती है भर्ती, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया?
संसद सचिवालय में कैसे होती है भर्ती, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया?
हेल्थ
How Dialysis Machine Works: कैसे काम करती है डायलिसिस मशीन, यह कैसे करती है किडनी की मदद?
कैसे काम करती है डायलिसिस मशीन, यह कैसे करती है किडनी की मदद?
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget