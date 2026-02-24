Tamil Nadu News: तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में पोलाची के पास कोंडेगौंडनपलायम इलाके का रहने वाला 45 साल के भूपति टू-व्हीलर रिपेयर का काम करता है. वह अपनी 65 साल की मां थिरुमथल, पत्नी कलैयारसी और 18 साल की बेटियों हरिता और 17 साल की कौशिका के साथ रहता है.

हरिता ने दसवीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया था और एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है. कौशिका ने दसवीं क्लास तक पढ़ाई की है. ऐसे में कहा जा रहा है कि कंबालंकरई नेगामम का रहने वाला 24 साल का अभिषेक और कौशिका पिछले तीन साल से एक-दूसरे से प्यार करते हैं.

लड़की के माता-पिता ने शादी से किया इनकार

कुछ समय पहले अभिषेक अपने माता-पिता के साथ कौशिका के घर शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंचा था, लेकिन लड़की के माता-पिता ने यह कहते हुए मना कर दिया कि कौशिका की उम्र शादी की नहीं है, इसलिए अभी उसकी शादी नहीं हो सकती और जब वह सही उम्र में होगी तो वे इस बारे में बात कर सकते हैं.

अभिषेक कौशिका पर शादी का दबाव बना रहा था. ऐसे में सोमवार रात को कौशिका के घर गया अभिषेक फिर से शादी की बात करने लगा. बहस के दौरान उसने छिपाकर रखे चाकू से कौशिका पर कई वार किए. जब बीच-बचाव करने आई उसकी दादी थिरुमथल और बहन हरिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो अभिषेक ने उन पर भी हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया.

कौशिका और थिरुमथल की मौत हो गई

खून से लथपथ पड़े तीनों लोगों को पड़ोस से निकालकर पोलाची सरकारी अस्पताल भेजा गया. वहां उनकी जांच करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि कौशिका और थिरुमथल दोनों की पहले ही मौत हो चुकी है. हरिता के हाथ में चोट लगी है, जिसका इंटेंसिव ट्रीटमेंट चल रहा है.

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नेगामम पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फरार हत्यारे अभिषेक को पकड़ने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर छह स्पेशल टीमें बनाई गई हैं.