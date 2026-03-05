हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचट्टान छूने की होड़! दोस्तों के साथ लगाई शर्त, तालाब की गहराई में समा गया नाबालिग, 2 दिन बाद मिला शव

चट्टान छूने की होड़! दोस्तों के साथ लगाई शर्त, तालाब की गहराई में समा गया नाबालिग, 2 दिन बाद मिला शव

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के मदुक्कराई क्षेत्र में दोस्तों के साथ नहाने गए 15 साल के एक लड़के की डूबने से मौत हो गई. मदुक्कराई पुलिस घटना की जांच कर रही है.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 05 Mar 2026 05:56 PM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के मदुक्कराई क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में दोस्तों के साथ नहाने गए 15 साल के एक लड़के की डूबने से मौत हो गई, जिससे दुख हुआ है. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है.

मदुक्कराई जे.जे.नगर मलाईसामी मंदिर स्ट्रीट के रहने वाले अरिवाना के 15 साल के बेटे शिवशंकरन कल अपने तीन दोस्तों के साथ मदुक्कराई उप्पु पराई इलाके में कल्लूकुली में नहाने गए थे. वहां जाने के बाद दोस्तों में से दो को तैरना नहीं आता था, इसलिए वे किनारे पर बैठे थे. शिवशंकरन और एक अन्य दोस्त कल्लूकुली में नहाने गए.

शव बरामद कर किनारे पर लाया गया

जानकारी के मुताबिक, उस समय झील के गहरे हिस्से में चट्टान को छूकर पहले किनारे पर लौटने की होड़ लगी थी. इसके मुताबिक, शिवशंकरन दूर चट्टान को छूकर किनारे की ओर मुड़े, तभी अचानक पानी में डूब गए. यह देखकर दोस्तों ने तुरंत शोर मचाया और मदद मांगी. सूचना मिलने पर मदुक्कराई पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी और तमिलनाडु फायर एंड रेस्क्यू सर्विस - कोयंबटूर पुथुर स्टेशन के जवान मौके पर पहुंचे. 

शव बरामद कर किनारे पर लाया गया

कल (मार्च 03) दोपहर में हुई इस घटना में रात तक खोज करने के बावजूद लड़के का पता नहीं चल सका. इसके बाद आज दूसरे दिन भी तलाशी अभियान जारी रहा. गहरे क्षेत्र के कारण, अग्निशमन कर्मियों ने विशेष उपकरणों की मदद से खोज जारी रखी. फिलहाल शिवशंकरन का शव बरामद कर किनारे पर लाया गया है. मदुक्कराई पुलिस घटना की जांच कर रही है. इस खतरनाक घटना ने इलाके में सभी को चौंका दिया है.

Published at : 05 Mar 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu News Coimbatore News
