विपक्ष ताकता रहा, CM विजय ने ब्रिटेन में सेट कर दिया गेम, अब होगी नोटों की बारिश

तमिलनाडु में निवेश को लेकर सोमवार (14 सितंबर 2026) को बड़ी घोषणा हुई. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की चार दिवसीय ब्रिटेन यात्रा के दौरान राज्य में करीब 12,300 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की जानकारी दी गई. इन परियोजनाओं के जरिए विनिर्माण, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में करीब 10,000 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है.

इन निवेश समझौतों की घोषणा ऐसे समय हुई है, जब विजय की ब्रिटेन यात्रा को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था. यात्रा के दौरान उनकी कुछ तस्वीरें ब्रिटेन के सिल्वरस्टोन सर्किट में अभिनेता अजित कुमार के ले मैन्स कप कार्यक्रम से भी सामने आई थीं.

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मदरसन करेगा 11 हजार करोड़ रुपये का निवेश

घोषित निवेश में सबसे बड़ा हिस्सा संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का है. कंपनी ने अपनी यूरोप और ब्रिटेन स्थित संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ तमिलनाडु सरकार की निवेश एजेंसी गाइडेंस तमिलनाडु के साथ समझौता किया है. कंपनी अगले 5 सालों में राज्य में करीब 11,000 करोड़ रुपये लगाने की योजना बना रही है. इस निवेश से तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों में डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इससे लगभग 7,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.

चेन्नई में बनेगा ग्लोबल क्षमता केंद्र

ब्रिटेन की एक बड़ी संचार कंपनी ने भी तमिलनाडु में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता किया है. सरकारी घोषणा में कंपनी का नाम नहीं बताया गया है. प्रस्ताव के अनुसार कंपनी इस केंद्र पर करीब 1,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी और इससे 2,000 से अधिक नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है. यह केंद्र चेन्नई के माउंट पूनामल्ली रोड पर विकसित किए जा रहे नए GCC कॉरिडोर में स्थापित किया जाएगा.

चेन्नई और तिरुचिरापल्ली में बढ़ेगा टेक्नोलॉजी निवेश

स्वीडन की सिग्मा टेक्नोलॉजी ग्रुप ने अपनी भारतीय कंपनी श्रिया सॉल्यूशंस के जरिए चेन्नई और तिरुचिरापल्ली में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का विस्तार करने के लिए भी समझौता किया है. इस विस्तार का फोकस एम्बेडेड सिस्टम, इलेक्ट्रिफिकेशन और इंडस्ट्रियल डिजिटलाइजेशन जैसे क्षेत्रों पर रहेगा. परियोजना से करीब 600 नए रोजगार मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा ब्रिटेन की विल्सन पावर सॉल्यूशंस तिरुवल्लूर जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए करीब 300 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इससे लगभग 400 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और राज्य के इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

निवेश से अर्थव्यवस्था को मिलेगी ताकत- उद्योग मंत्री

तमिलनाडु के उद्योग मंत्री एस. कीर्तन ने इन निवेश प्रस्तावों को राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हर नया निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और हर नई नौकरी किसी परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करती है. इन समझौतों के बाद सरकार को विजय की ब्रिटेन यात्रा के उद्देश्य को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने का भी मौका मिला है.

सिल्वरस्टोन की तस्वीरों पर विपक्ष ने उठाए सवाल

विजय की ब्रिटेन यात्रा को लेकर विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए थे. AIDMK नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने शुरुआत में निवेश यात्रा का स्वागत किया था. हालांकि, सिल्वरस्टोन सर्किट से विजय और अभिनेत्री तृषा की तस्वीरें सामने आने के बाद उन्होंने यात्रा पर तंज कसा. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने भी यात्रा में शामिल प्रतिनिधिमंडल, सरकारी खर्च और निवेश समझौतों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की. डीएमके नेताओं ने सवाल उठाया कि उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ यात्रा पर क्यों नहीं गए.

मोटर स्पोर्ट्स सिटी से भी जुड़ा है सिल्वरस्टोन दौरा

सिल्वरस्टोन सर्किट का दौरा तमिलनाडु में प्रस्तावित मोटर स्पोर्ट्स सिटी की योजना से जुड़ा बताया जा रहा है. बताया गया कि प्रतिनिधिमंडल ने वहां सर्किट की सुविधाओं, संचालन और बुनियादी ढांचे को समझने की कोशिश की. विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम ने विपक्ष की इन आलोचनाओं पर फिलहाल कोई सीधा जवाब नहीं दिया है. हालांकि, 12,300 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों और करीब 10,000 रोजगार की संभावित संख्या ने उनकी ब्रिटेन यात्रा के आर्थिक पहलू को चर्चा में ला दिया है.

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