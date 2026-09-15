गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविपक्ष ताकता रहा, CM विजय ने ब्रिटेन में सेट कर दिया गेम, अब होगी नोटों की बारिश

विपक्ष ताकता रहा, CM विजय ने ब्रिटेन में सेट कर दिया गेम, अब होगी नोटों की बारिश

तमिलनाडु के सीएम विजय की UK यात्रा के दौरान करीब 12,300 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं. इन परियोजनाओं से लगभग 10 हजार नौकरियां मिलने की उम्मीद है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 15 Sep 2026 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु में निवेश को लेकर सोमवार (14 सितंबर 2026) को बड़ी घोषणा हुई. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की चार दिवसीय ब्रिटेन यात्रा के दौरान राज्य में करीब 12,300 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की जानकारी दी गई. इन परियोजनाओं के जरिए विनिर्माण, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में करीब 10,000 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है.

इन निवेश समझौतों की घोषणा ऐसे समय हुई है, जब विजय की ब्रिटेन यात्रा को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था. यात्रा के दौरान उनकी कुछ तस्वीरें ब्रिटेन के सिल्वरस्टोन सर्किट में अभिनेता अजित कुमार के ले मैन्स कप कार्यक्रम से भी सामने आई थीं.

ये भी पढ़ें: लाहौर में हाई वोल्टेज ड्रामा, खैबर पख्तूनख़्वाह के CM को उठा ले गई पुलिस

मदरसन करेगा 11 हजार करोड़ रुपये का निवेश

घोषित निवेश में सबसे बड़ा हिस्सा संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का है. कंपनी ने अपनी यूरोप और ब्रिटेन स्थित संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ तमिलनाडु सरकार की निवेश एजेंसी गाइडेंस तमिलनाडु के साथ समझौता किया है. कंपनी अगले 5 सालों में राज्य में करीब 11,000 करोड़ रुपये लगाने की योजना बना रही है. इस निवेश से तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों में डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इससे लगभग 7,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.

चेन्नई में बनेगा ग्लोबल क्षमता केंद्र

ब्रिटेन की एक बड़ी संचार कंपनी ने भी तमिलनाडु में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता किया है. सरकारी घोषणा में कंपनी का नाम नहीं बताया गया है. प्रस्ताव के अनुसार कंपनी इस केंद्र पर करीब 1,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी और इससे 2,000 से अधिक नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है. यह केंद्र चेन्नई के माउंट पूनामल्ली रोड पर विकसित किए जा रहे नए GCC कॉरिडोर में स्थापित किया जाएगा.

चेन्नई और तिरुचिरापल्ली में बढ़ेगा टेक्नोलॉजी निवेश

स्वीडन की सिग्मा टेक्नोलॉजी ग्रुप ने अपनी भारतीय कंपनी श्रिया सॉल्यूशंस के जरिए चेन्नई और तिरुचिरापल्ली में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का विस्तार करने के लिए भी समझौता किया है. इस विस्तार का फोकस एम्बेडेड सिस्टम, इलेक्ट्रिफिकेशन और इंडस्ट्रियल डिजिटलाइजेशन जैसे क्षेत्रों पर रहेगा. परियोजना से करीब 600 नए रोजगार मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा ब्रिटेन की विल्सन पावर सॉल्यूशंस तिरुवल्लूर जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए करीब 300 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इससे लगभग 400 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और राज्य के इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

निवेश से अर्थव्यवस्था को मिलेगी ताकत- उद्योग मंत्री 

तमिलनाडु के उद्योग मंत्री एस. कीर्तन ने इन निवेश प्रस्तावों को राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हर नया निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और हर नई नौकरी किसी परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करती है. इन समझौतों के बाद सरकार को विजय की ब्रिटेन यात्रा के उद्देश्य को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने का भी मौका मिला है.

सिल्वरस्टोन की तस्वीरों पर विपक्ष ने उठाए सवाल

विजय की ब्रिटेन यात्रा को लेकर विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए थे. AIDMK नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने शुरुआत में निवेश यात्रा का स्वागत किया था. हालांकि, सिल्वरस्टोन सर्किट से विजय और अभिनेत्री तृषा की तस्वीरें सामने आने के बाद उन्होंने यात्रा पर तंज कसा. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने भी यात्रा में शामिल प्रतिनिधिमंडल, सरकारी खर्च और निवेश समझौतों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की. डीएमके नेताओं ने सवाल उठाया कि उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ यात्रा पर क्यों नहीं गए.

मोटर स्पोर्ट्स सिटी से भी जुड़ा है सिल्वरस्टोन दौरा

सिल्वरस्टोन सर्किट का दौरा तमिलनाडु में प्रस्तावित मोटर स्पोर्ट्स सिटी की योजना से जुड़ा बताया जा रहा है. बताया गया कि प्रतिनिधिमंडल ने वहां सर्किट की सुविधाओं, संचालन और बुनियादी ढांचे को समझने की कोशिश की. विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम ने विपक्ष की इन आलोचनाओं पर फिलहाल कोई सीधा जवाब नहीं दिया है. हालांकि, 12,300 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों और करीब 10,000 रोजगार की संभावित संख्या ने उनकी ब्रिटेन यात्रा के आर्थिक पहलू को चर्चा में ला दिया है.

ये भी पढ़ें: TMC के बागी मुस्लिम सांसद का बड़ा खेल, कहा- 'न BJP में शामिल होंगे और न...'

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 15 Sep 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu UK CM Vijay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Xप्लेन: भारत पर महंगाई की दोहरी मार, मध्य पूर्व संकट, रूस-यूक्रेन युद्ध और आम आदमी की बढ़ती मुश्किलें
Xप्लेन: भारत पर महंगाई की दोहरी मार, मध्य पूर्व संकट, रूस-यूक्रेन युद्ध और आम आदमी की बढ़ती मुश्किलें
इंडिया
TMC के बागी मुस्लिम सांसद का बड़ा खेल, कहा- 'न BJP में शामिल होंगे और न...'
TMC के बागी मुस्लिम सांसद का बड़ा खेल, कहा- 'न BJP में शामिल होंगे और न...'
इंडिया
'भारत अपनी जमीन पर...', जिनपिंग के वापस लौटने के बाद चीन का बड़ा बयान
'भारत अपनी जमीन पर...', जिनपिंग के वापस लौटने के बाद चीन का बड़ा बयान
इंडिया
गणेश जी को कंधे पर लिए दिखे CM रेवंत रेड्डी! तेलंगाना की ये झांकी चर्चा में क्यों?
गणेश जी को कंधे पर लिए दिखे CM रेवंत रेड्डी! तेलंगाना की ये झांकी चर्चा में क्यों?
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी के भारत की मजबूत
'मोदी के भारत की मजबूत "कन्वेनिंग पावर"', ब्रिक्स समिट की सफलता पर बोले जयशंकर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोंडा हत्याकांड के बीच माता प्रसाद पांडे से मिले संजय निषाद, सियासी हलचल तेज
गोंडा हत्याकांड के बीच माता प्रसाद पांडे से मिले संजय निषाद, सियासी हलचल तेज
बॉलीवुड
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
स्पोर्ट्स
न JioHotstar, न Sony LIV, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 यहां आएगा लाइव; जानें डिटेल
न JioHotstar, न Sony LIV, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 यहां आएगा लाइव
इंडिया
TMC के बागी मुस्लिम सांसद का बड़ा खेल, कहा- 'न BJP में शामिल होंगे और न...'
TMC के बागी मुस्लिम सांसद का बड़ा खेल, कहा- 'न BJP में शामिल होंगे और न...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक ही डंडे से सबको हांकने...', UCC पर बोले देवबंद के उलेमा कारी इसहाक गोरा
'एक ही डंडे से सबको हांकने...', UCC पर बोले देवबंद के उलेमा कारी इसहाक गोरा
ट्रेंडिंग
दीदी को काटा डांस का सुलेमानी कीड़ा, रेलवे स्टेशन पर मचाया तांडव
दीदी को काटा डांस का सुलेमानी कीड़ा, रेलवे स्टेशन पर मचाया तांडव
टेक्नोलॉजी
Smart Band और Smartwatch में क्या अंतर, किसे खरीदने में फायदा?
Smart Band और Smartwatch में क्या अंतर, किसे खरीदने में फायदा?
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget