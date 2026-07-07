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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविजय थलापति का तमिलनाडु के इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, बढ़ा दी 25 फीसदी सैलरी

विजय थलापति का तमिलनाडु के इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, बढ़ा दी 25 फीसदी सैलरी

तमिलनाडु की विजय सरकार का मानना है कि सरकारी शराब बिक्री निगम के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने से शराब की दुकानों पर हो रही रिश्वतखोरी और अवैध वसूली कम होगी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 07 Jul 2026 10:09 PM (IST)
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तमिलनाडु की विजय सरकार ने राज्य के सरकारी बिक्री निगम (TASMAC) के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. टीवीके सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में 25 फीसदी इजाफा करने की घोषणा की है. सरकार का कहना है कि यह फैसला करप्शन पर लगाम लगाने और ग्राहकों से शराब की बोतलों पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने से रोकने के मकसद से उठाया गया है. राज्य के मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री के. विग्नेश ने इस बड़े फैसले की जानकारी दी है. 

तमिलनाडु की विजय सरकार का मानना है कि सरकारी शराब बिक्री निगम के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने से शराब की दुकानों पर हो रही रिश्वतखोरी और अवैध वसूली कम होगी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे. इस फैसले को लेकर मंत्री विग्नेश ने कहा कि वेतन बढ़ने से यह तय होगा कि कर्मचारी अब ग्राहकों से तय कीमत से अधिक शुल्क न वसूलें. सरकार का कहना है कि, वेतन में इस संशोधन से ग्राहकों से प्रति बोतल 10 रुपये अतिरिक्त वसूलने की प्रथा पर अंकुश लगने की उम्मीद है, जिसकी शिकायत TASMAC दुकानों पर अक्सर सामने आती रही है.

क्या बोले मंत्री विग्नेश?

मंत्री के विग्नेश ने यह भी कहा कि TASMAC कर्मचारियों की सैलरी में पिछले 20 सालों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी. वेतन बढ़ने से कर्मचारियों की आर्थिक हालत सुधरेगी. साथ ही, ग्राहकों की यह पुरानी शिकायत भी दूर होगी कि उनसे शराब की तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं. नई व्यवस्था कैसे लागू होगी, इस पर आगे और जानकारी दी जाएगी.

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टीवीके सरकार ने यह ऐलान तब किया है, जब कुछ महीने पहले ही सीएम विजय थलापति ने 717 TASMAC शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था. इन दुकानों को इसलिए बंद किया गया, क्योंकि ये मंदिर, स्कूल, और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में चल रही थीं. सरकार के मुताबिक, तमिलनाडु में कुल 4765 TASMAC शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 717 को बंद करने के लिए चुना गया था. इनमें 276 दुकानें मंदिरों के पास, 186 स्कूलों-कॉलेजों के पास और 255 दुकानें बस स्टैंड के आस-पास थीं.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 10:09 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu CM Tamil Nadu News Vijay Thalapathy TVK
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