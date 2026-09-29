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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातस्करों को पकड़ने के लिए हेड कांस्टेबल ने किया ऐसा काम, CM विजय ने की तारीफ

तस्करों को पकड़ने के लिए हेड कांस्टेबल ने किया ऐसा काम, CM विजय ने की तारीफ

कर्नाटक से तमिलनाडु में बैन तंबाकू उत्पादों की तस्करी को लेकर गुप्त सूचना मिलने के बाद कोयंबटूर पुलिस ने तस्करों को रोकने के लिए कार्रवाई की. इस दौरान तस्कर पुलिस घेराबंदी को तोड़कर भाग निकले थे.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 29 Sep 2026 09:55 PM (IST)
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  • मुख्यमंत्री विजय ने वेलमुरुगन की बहादुरी की सराहना की।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को कोयंबटूर के कोविलपलायम पुलिस थाने में तैनात हेड कांस्टेबल एम. वेलमुरुगन को व्यक्तिगत रूप से सचिवालय बुलाया और प्रतिबंधित सामानों की खेप ले जा रहे तस्करों को पकड़ने के लिए करीब 40 किलोमीटर तक कार की छत पर सवार होकर दिखाई गई उनकी हिम्मत की तारीफ की. इस दौरान राज्य के डीजीपी आईपीएस महेश कुमार अग्रवाल भी मौजूद थे.

दरअसल, यह मामला तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक दिन पहले सोमवार (28 सितंबर, 2026) को गाड़ियों की एक रूटीन जांच के दौरान सामने आया, जो किसी एक्शन फिल्म के सीन के कम नहीं था. गुटखा तस्करी के शक में एक एसयूवी को रोकने की कोशिश में एक हेड कांस्टेबल भागती हुई कार की छत पर छत पर चढ़ गए और करीब 40 किमी तक उसकी रेलिंग पकड़े रहे. इस दौरान तीन संदिग्ध तस्कर गाड़ी लेकर फरार होने की कोशिश करते रहे.

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क्या थी पूरा घटना

हेड कांस्टेबल की पहचान कोयंबटूर के कोविलपलायम पुलिस थाने में तैनात 38 वर्षीय एम. वेलमुरुगन के रूप में हुई, जो इस तस्करों को पकड़ने के लिए कार की छत पर डटे रहे, जबकि कार कोयंबटूर के भीड़भाड़ वाले इलाकों से होते हुए तिरुप्पुर की तरफ तेज रफ्तार से भागता रहा. इस दौरान कुछ जगहों पर कार की स्पीड 100 किमी प्रति घंटे से भी ज्यादा थी. हालांकि, पुलिस ने आखिर में तिरुप्पुर जिले के मंगलम जंक्शन के पास एसयूवी कार को रोक लिया और तीनों संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार कर लिया.

बेंगलुरु से तस्करी की मिली थी खुफिया जानकारी 

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरा घटनाक्रम सोमवार (28 सितंबर, 2026) को सुबह करीब 5 बजकर 45 मिनट पर शुरू हुआ. पुलिस को बेंगलुरु से कोयंबटूर की तरफ प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की खेप ले जाए की खुफिया जानकारी मिली थी. नीलांबुर के इंस्पेक्टर पी. त्यागराजन के नेतृत्व वाली टीम ने वेल्लानाइपट्टी में कर्नाटक नंबर वाली एक सफेद एसयूवी कार को देखा और कोविलपलायम पुलिस को इसकी सूचना दी.

सूचना मिलने के तुरंत बाद सब-इंस्पेक्टर वी. विग्नेश और हेड कांस्टेबल वेलमुरुगन ने कैकोलापलायम में कार को रोकने की कोशिश की. जब विग्नेश एसयूवी के पास पहुंचे और खुले शीशे से अंदर बैठे लोगों से पूछताछ करने लगे, तभी कार के ड्राइवर ने अचानक शीशा ऊपर कर दिया, इससे अधिकारी का हाथ फंस गया. इसके बाद कार को पुलिस की घेराबंदी को तोड़कर निकलने की कोशिश में पीछा किया गया. इस दौरान वेलमुरुगन कार को बगल से पकड़े हुए थे, जो कार के पुलिस घेराबंदी को तोड़ने के दौरान तेजी के उसकी छत पर चढ़कर उसकी रूफ रेलिंग पकड़ ली. हालांकि, 40 किमी तक पीछा करने के बाद पुलिस ने कार में सवार तीनों संदिग्ध तस्करों को तिरुप्पुर जिले के मंगलम जंक्शन के पास एसयूवी कार को रोककर गिरफ्तार कर लिया. 

यह भी पढ़ेंः राहुल गांधी बोले- खुद पीएम मोदी दिलाएंगे CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 29 Sep 2026 09:55 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Tamil Nadu Police CM Vijay
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