हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTamil Nadu CM Vijay Oath: थलापति विजय ने ब्लैक पैंट-व्हाइट शर्ट में ली तमिलनाडु के CM पद की शपथ, क्यों बदली परंपरा?

Tamil Nadu CM Vijay Oath: थलापति विजय ने ब्लैक पैंट-व्हाइट शर्ट में ली तमिलनाडु के CM पद की शपथ, क्यों बदली परंपरा?

Tamil Nadu CM Vijay Oath: थलपति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस दौरान विजय फॉर्मल लुक में नजर आए. वे इस दौरान पारंपरिक राजनीति से अलग अंदाज में दिखाई दिए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 10 May 2026 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

तमिल फिल्म स्टार और टीवीके प्रमुख थलपति विजय ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली. चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में सुबह करीब 10:30 बजे आयोजित समारोह में उन्होंने मुख्यमंत्री पद शपथ लेते ही जिम्मेदारी संभाल ली. इस दौरान विजय का अंदाज सबसे अलग और चर्चा का विषय बना रहा.

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दौरान नेता आमतौर पर पारंपरिक सफेद वेष्टी और शर्ट पहनते हैं, वहीं विजय ने इस परंपरा से हटकर मॉडर्न फॉर्मल लुक चुना. उन्होंने व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और फॉर्मल जूते पहनकर शपथ ली. उनका यह अंदाज बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसा नजर आया और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विजय का यह लुक युवाओं से जुड़ने और बदलाव का संदेश देने की कोशिश हो सकता है. विजय ने अपने पहनावे के जरिए यह दिखाने की कोशिश की कि उनकी सरकार आधुनिक सोच और नए तरीके से काम करेगी.

ये भी पढ़ें: एक मिसाइल, कई टारगेट, 5000KM की रेंज... भारत की बड़ी छलांग, अग्नि-5 का सफल परीक्षण, खौफ में चीन-PAK

विजय के शपथ ग्रहण समारोह में कड़े इंतजाम

तमिलनाडु के ज्यादातर मुख्यमंत्री अब तक  पारंपरिक तमिल पहनावे में ही शपथ लेते रहे हैं. एमजी रामचंद्रन अपनी सफेद वेष्टी, शर्ट, टोपी और चश्मे के लिए मशहूर थे. एम. करुणानिधि हमेशा पीली शॉल और पारंपरिक कपड़ों में नजर आते थे. ओ. पन्नीरसेल्वम, ईके पलानीस्वामी और एमके स्टालिन ने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ सफेद वेष्टी और शर्ट पहनकर ही ली थी. ऐसे में विजय का फॉर्मल लुक तमिलनाडु की राजनीति में एक नया बदलाव माना जा रहा है. विजय के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चेन्नई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. नेहरू स्टेडियम के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे. समारोह में हजारों समर्थक मौजूद रहे और पूरे इलाके में उत्साह का माहौल दिखाई दिया.

टीवीके के 9 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली

विजय के साथ उनकी पार्टी टीवीके के 9 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली. इनमें थिरू एन आनंद, सीटीआर निर्मल कुमार, अरुण राज, आधव अर्जुना, कीर्तना, राजमोहन, वेंकटरामनन और सेनगोट्टैयान जैसे नाम शामिल हैं. टीवीके विधायक कीर्तना सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं क्योंकि उन्होंने 29 साल की उम्र में मंत्री पद की शपथ ली. वह शिवकाशी सीट से विधायक चुनी गई हैं और विजय कैबिनेट की सबसे युवा मंत्री बनी हैं. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके ने 107 सीटों पर जीत दर्ज की थी. हालांकि सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत थी. इसके बाद कांग्रेस, CPI, CPI-M, VCK और IUML जैसी पार्टियों ने विजय को समर्थन दिया, जिसके बाद उनकी सरकार का रास्ता साफ हुआ.

ये भी पढ़ें: तमिलनाडु के पहले गैर-द्रविड़ CM बने विजय, TVK के 8 विधायकों भी बने मंत्री, थलापति की कैबिनेट में कौन-कौन?

Published at : 10 May 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Thalapathy Vijay Vijay Oath Ceremony
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: थलापति विजय ने ब्लैक पैंट-व्हाइट शर्ट में ली तमिलनाडु के CM पद की शपथ, क्यों बदली परंपरा?
थलापति विजय ने ब्लैक पैंट-व्हाइट शर्ट में ली तमिलनाडु के CM पद की शपथ, क्यों बदली परंपरा?
इंडिया
TN CM Vijay Oath Ceremony LIVE: मुख्यमंत्री का पद संभालते ही एक्शन में विजय, 2 सीनियर IAS का कर दिया ट्रांसफर, प्रोटम स्पीकर का भी ऐलान
LIVE: CM पोस्ट संभालते ही एक्शन में विजय, 2 सीनियर IAS का किया ट्रांसफर, प्रोटम स्पीकर का भी ऐलान
इंडिया
पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की गुरुग्राम कोर्ट में पेशी, ED को मिली 7 दिनों की रिमांड, जानें क्या है पूरा मामला
पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की गुरुग्राम कोर्ट में पेशी, ED को मिली 7 दिनों की रिमांड, जानें क्या है पूरा मामला
इंडिया
तमिलनाडु के नए CM विजय ने मंच से राहुल गांधी को बोला My Brother, फोन में रिकॉर्ड किया वीडियो
तमिलनाडु के नए CM विजय ने मंच से राहुल गांधी को बोला My Brother, फोन में रिकॉर्ड किया वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के कैबिनेट विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?
यूपी के कैबिनेट विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: 'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
आईपीएल 2026
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?
राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?
हेल्थ
Hantavirus: नॉर्मल बुखार को मेडिकल इमरजेंसी बना सकता है हंतावायरस, रूह कंपा देगी डॉक्टर की यह चेतावनी
नॉर्मल बुखार को मेडिकल इमरजेंसी बना सकता है हंतावायरस, रूह कंपा देगी डॉक्टर की यह चेतावनी
एग्रीकल्चर
Agricultural Subsidy Scheme: सब्सिडी पर ट्रैक्टर, रोटावेटर और ड्रोन कैसे खरीदें? किसान जान लें हर एक बात
सब्सिडी पर ट्रैक्टर, रोटावेटर और ड्रोन कैसे खरीदें? किसान जान लें हर एक बात
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget