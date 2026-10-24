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तमिलनाडु CM विजय की मोदी सरकार ने की तारीफ, ये बड़ा फैसला बना वजह

तमिलनाडु की सीएम विजय की TVK सरकार ने चेन्नई में ATF पर वैट रेट को 29 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत कर दिया है, जबकि राज्य के अन्य सभी हवाई अड्डों पर इसे घटाकर मात्र एक प्रतिशत कर दिया गया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 24 Oct 2026 04:06 PM (IST)
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केंद्र की मोदी सरकार ने तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार के लिए गए एक बड़े फैसले के बाद उनकी प्रशंसा की है. दरअसल, तमिलनाडु की TVK सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैट में बड़ी कटौती की है, इससे कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच एयरलाइंस को राहत मिलने की उम्मीद है.

तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में ATF पर वैट रेट को 29 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत कर दिया है, जबकि राज्य के अन्य सभी हवाई अड्डों पर इसे घटाकर मात्र एक प्रतिशत कर दिया गया है. इस फैसले के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सीएम विजय की सराहना की.

CM विजय की प्रशंसा करते हुए क्या बोले केंद्रीय मंत्री?

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर तमिलनाडु के सीएम की सराहना की. उन्होंने कहा, ‘मैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैट कम करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले की सराहना करता हूं. यह एविएशन सेक्टर के लिए एक स्वागत योग्य कदम है. इस पहल के लिए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को धन्यवाद.’ 

उन्होंने कहा, ‘हवाई यात्रा को ज्यादा किफायती बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच इस तरह का समन्वय बेहद जरूरी है. दोनों को मिलकर काम करना होगा. हमारी साझा प्राथमिकता हमेशा यात्री होने चाहिए.’ उल्लेखनीय है कि ATF जीएसी व्यवस्था के दायरे से बाहर है. इसलिए राज्यों को अपनी-अपनी रेट के मुताबिक इस पर वैट लगाने की आजादी है.

क्यों महत्वपूर्ण है जेट फ्यूल के दामों में कटौती?

दरअसल, यह पूरा मामला एयरलाइंस के ऑपरेटिंग कॉस्ट पर ही आकर टिकता है. आमतौर पर एयरलाइन के ऑपरेटिंग कॉस्ट का करीब 30-40 प्रतिशत हिस्सा ईंधन में खर्च होता है, लेकिन अब यह बढ़कर करीब 55-60 प्रतिशत हो गया है. इस फरवरी में अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने की बाद से जेट फ्यूल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है.

वहीं, युद्ध और संघर्ष के जल्द खत्म होने के अभी कोई आसार नहीं दिख रहें हैं. ऐसे में दुनियाभर में एयरलाइंस के लिए ATF की बढ़ती कीमतों और एयरस्पेस बंद होने के दोहरे दबाव के बीच फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखना एयरलाइन कंपनियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है. जबकि भरतीय एयरलाइंस की बात करें, तो इसमें सामान्य कारणों के अलावा, दो और कारण भी शामिल है, जो विमान यात्रा को यात्रियों के लिए खर्चीला बना रहे हैं. इसमें पहला कारण- कमजोर होता रुपया है और दूसरा पाकिस्तान के एयरस्पेस का बंद होना है. जिसके चलते पश्चिम देशों के लिए उड़ानों को ज्यादा समय और ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ रहा है.

ऐसे में ATF पर वैट रेट की कटौती से एयरलाइंस की परिचालन लागत कम होगी. इससे हवाई किराया को भी कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है. जिसे लेकर विजय सरकार की तरफ से वैट में कटौती का फैसला अहम माना जा रहा है.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली मेट्रो में लगे पोस्टर पर हुआ एक्शन तो अभिजीत दीपके बोले, 'काश सरकार चीन...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 24 Oct 2026 04:06 PM (IST)
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Tamil Nadu Thalapathy Vijay Ram Mohan Naidu C Joseph Vijay
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