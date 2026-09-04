'कोई चुरा लेगा...', CM विजय ने जिसे अपना चश्मा पहनाया, उसके लिए सुरक्षा की डिमांड

सेलम की बुजुर्ग महिला चेल्लम की मुख्यमंत्री विजय के साथ मेमोरेबल फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. सीएम विजय संग मुलाकात और उनका सनग्लासेस मिलने के कारण चेल्लम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही हैं.

वह अपने नए सनग्लासेस हर उस पड़ोसी को दिखा रही हैं जो उन्हें रुककर देखता है. इसके बाद चेल्लम काफी खुश हो जाती हैं. ये ऐसा इसलिए नहीं है कि वो चश्मा क्रिश्चियन डॉयर का है, उन्हें तो शायद पता भी नहीं है कि उस ब्रांड का क्या मतलब है. वो इसलिए इतनी खुश हैं, क्योंकि उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने अपना चश्मा उतारकर दिया है.

मेट्टूर डैम के बाद सेलम गए थे विजय

यह सब तब शुरू हुआ, जब तमिलनाडु के सीएम और सुपरस्टार विजय कावेरी डेल्टा सिंचाई के लिए मेट्टूर डैम के गेट खोलने के ठीक बाद सलेम में एक सड़क किनारे फार्महाउस पर अचानक रुके और वहां चेल्लम थी. उस दौरान चेल्लम ने जिंदगी का सबसे बड़ा फैन-गर्ल मोमेंट महसूस किया.

सीएम विजय सीधे चेल्लम के पास गए और उनका नाम पूछा. उन्होंने बुजुर्ग महिला से पूछा कि क्या उन्होंने खाना खाया है तो चेल्लम ने ना में जवाब दिया, क्योंकि वो पहले विजय को देखना चाहती थी. इसके बाद सीएम विजय ने महिला को खाना खाने को कहा. फिर जाने से पहले, उन्होंने अपने सनग्लासेस उतारकर उन्हें गिफ्ट कर दिए.

काफी खुश हैं चेल्लम

चेल्लम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "वह बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे, जैसे अपनी फिल्मों में दिखते हैं. उनके चेहरे पर अभी भी चमक थी. चेल्लम के लिए यह लग्ज़री के बारे में नहीं था, यह एक सुपरस्टार के बारे में था, जिसने उन्हें अपनापन महसूस कराया. यही वजह है कि वो काफी खुश नजर आ रही हैं.

सोशल मीडिया पर चेल्लम के वायरल होने के बाद लोग उनके साथ अब रील बना रहे हैं तो वहीं गांव वालों का कहना है कि उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि उनका इतना महंगा और सीएम विजय का दिया चश्मा कोई भी चुरा सकता है.

इनपुट- किशोर जैन

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