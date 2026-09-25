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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातृषा पर दिए बयान को लेकर फिर भड़के CM विजय! कहा- 'स्वीट अंकल स्टालिन...'

तृषा पर दिए बयान को लेकर फिर भड़के CM विजय! कहा- 'स्वीट अंकल स्टालिन...'

मदुरंतकम उपचुनाव कैंपेन में उन्होंने डीएमके को बुरी ताकत बताया और पार्टी पर आपमानजनक बातें करने का आरोप लगाया. उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को नहीं छोड़ेगी.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 25 Sep 2026 05:09 PM (IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपनी फ्रेंड तृषा कृष्णन पर की गई टिप्पणी को लेकर इशारों-इशारों में डीएमके पर निशाना साधा है. मदुरंतकम उपचुनाव कैंपेन में उन्होंने डीएमके को बुरी ताकत बताया और पार्टी पर आपमानजनक बातें करने का आरोप लगाया. CM विजय ने आरोप लगाया कि डीएमके चीफ स्टालिन और अन्य नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं. हालांकि इस दौरान उन्होंने एमके स्टालिन को 'स्वीट अंकल' बताया और कहा कि लड़ाई उनकी पार्टी TVK और DMK के बीच है.

CM विजय ने आरोप लगाया कि डीएमके चीफ स्टालिन और अन्य नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं. उन्होंने कहा, 'CM जनता का सेवक होता है, लेकिन DMK ऐसे बात करती है जैसे पूरा राज्य उन्हीं का हो. सरकार भ्रष्टाचार के लिए नहीं, बल्कि चुनावी वादों और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए कर्ज ले रही है.' तमिलनाडु की विजय सरकार ने 24 अगस्त 2026 को परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया था, जिसे लेकर राजनीति गरमा गई. इस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वॉटर सोर्स को बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया.

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DMK पर बरसे सीएम विजय

चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि विजय के लिए DMK वैसी ही विरोधी पार्टी है, जैसी MGR और जयललिता के लिए थी. उन्होंने कहा, 'AIADMK अब DMK की एक ब्रांच बन गई है. अगर मैं विधानसभा में भ्रष्टाचार के बारे में बात करता हूं तो वे तुरंत नाराज हो जाते हैं. जैसे ही मैं भ्रष्टाचार का जिक्र करता हूं, DMK सबूत मांगती है. उनका एकमात्र मकसद मुझे विधानसभा में बोलने से रोकना है. वे मुझे बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विजय 50 साल पहले हुए भ्रष्टाचार के बारे में क्यों बात कर रहे हैं?'

भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे: विजय

सीएम विजय ने कहा, 'हम भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को नहीं छोड़ेंगे. मैं एक मजबूत इरादों वाला व्यक्ति हूं. मैंने पिछले 34 सालों में सब कुछ देखा है. क्या DMK के लोग कभी कह सकते हैं कि वे भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे? इस मुकाबले में केवल दो दावेदार हैं. एक तरफ अच्छी ताकत TVK है और दूसरी तरफ बुरी ताकत डीएमके है.'

तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन पर पिछले महीने तमिल अभिनेत्री तृषा कृष्णन और मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के संबंध को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था. इसके बाद TVK कार्यकर्ताओं और महिला विंग ने स्थानीय पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग में उनके खिलाफ शिकायक की थी. फिर तमिलनाडु पुलिस ने उदयनिधि को उनके चेन्नई स्थित आवास से हिरासत में भी लिया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 25 Sep 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
DMK Trisha Krishnan Joseph Vijay
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