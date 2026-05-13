थलापति विजय ने विधानसभा में पास किया बहुमत, जानें कितनी है तमिलनाडु के नए CM की नेटवर्थ?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने विजय की पार्टी टीवीके ने बुधवार (13 मई) को विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया. विजय सरकार को फ्लोर टेस्ट में 144 विधायकों का समर्थन मिला. इसके साथ ही तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया. इसी बीच एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (ADR) की रिपोर्ट सामने आई है. आइए जानते हैं तमिलनाडु के नए CM की नेटवर्थ कितनी है.

विजय कितनी संपत्ति के मालिक?

एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (ADR) की रिपोर्ट के मुताबिक, विजय सरकार में दो (20 प्रतिशत) मंत्रियों की संपत्ति 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जिनमें मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पहले नंबर पर हैं. विजय की कुल संपत्ति 648.85 करोड़ रुपये है. वहीं, मंत्रिमंडल की औसत संपत्ति 126.50 करोड़ रुपये है. सबसे कम घोषित कुल संपत्ति वाली मंत्री कीर्तना एस हैं, जिनकी संपत्ति 22.57 लाख रुपये है. उन्होंने शिवकाशी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है.

आधे मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज

तमिलनाडु में नवगठित मंत्रिमंडल के आधे मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, एडीआर ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है. एडीआर रिपोर्ट के अनुसार उसके विश्लेषण में सामने आया कि 10 मंत्रियों में से पांच (50 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है जबकि तीन (30 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित होने की जानकारी दी है.

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मंत्रियों की कितनी योग्यता?

रिपोर्ट के मुताबिक तीन मंत्रियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता आठवीं से बारहवीं कक्षा के बीच बताई है, जबकि सात मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने स्नातक या उससे अधिक पढ़ाई की है. एडीआर की एक पिछली रिपोर्ट में 233 विजयी उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया था. उसमें कहा गया था कि 126 (54 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की है, जबकि 56 (24 प्रतिशत) गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं.

विजय सरकार ने पास किया फ्लोर टेस्ट

तमिलनाडु विधानसभा में बुधवार (13 मई) को फ्लोर टेस्ट में विजय सरकार पास हो गई है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया. सीएम को 144 विधायकों का साथ मिला है जबकि विरोध में सिर्फ 22 वोट पड़े. दूसरी ओर, तमिलनाडु विधानसभा में बुधवार को विश्वास मत की कार्यवाही के दौरान भारी राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला. विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने सदन से वॉकआउट कर दिया.

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