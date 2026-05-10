तमिलनाडु का CM बनने के बाद TVK चीफ विजय ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- मैं राज्य के लिए...

Joseph Vijay Speech: तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अपने पहले संबोधन में राज्य की राजनीति और प्रशासन को लेकर बड़ा संदेश दिया. उन्होंने खुद को “आम आदमी” बताते हुए कहा कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं होगा और जनता के हर पैसे का हिसाब रखा जाएगा. इसी दौरान उन्होंने कई बड़े फैसलों और नीतिगत घोषणाओं का भी ऐलान किया.

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि वह किसी शाही वंश से नहीं आते, लेकिन जनता ने उन्हें स्वीकार किया और नेतृत्व का अवसर दिया. उन्होंने भावुक होकर कहा कि लोगों ने उनके हर संघर्ष में साथ दिया और आज उन्हें मुख्यमंत्री बनाया.

भ्रष्टाचार और जनता के पैसे पर सख्त रुख

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जनता के एक पैसे को भी हाथ नहीं लगाएंगे और सरकार में भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सरकार पूरी तरह जनता के लिए काम करेगी. विजय ने पूर्ववर्ती सरकार पर राज्य को भारी कर्ज में डुबोने का आरोप लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु के 10 लाख करोड़ रुपये के कर्ज पर श्वेतपत्र जारी किया जाएगा, जिससे पूरी वित्तीय स्थिति सामने आएगी.



200 यूनिट मुफ्त बिजली की पहली फाइल पर हस्ताक्षर

कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री विजय ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की फाइल पर हस्ताक्षर किए. इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए विशेष टास्क फोर्स के गठन का भी आदेश दिया.

भ्रष्टाचार और जनता के पैसे पर सख्त रुख

विजय ने स्पष्ट कहा कि वह जनता के एक पैसे को भी हाथ नहीं लगाएंगे और भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह सरकार पूरी तरह जनता की सरकार होगी और पारदर्शिता प्राथमिकता रहेगी.

10 लाख करोड़ कर्ज पर श्वेतपत्र का ऐलान

मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती द्रमुक सरकार पर राज्य को करीब 10 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वह जल्द ही राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेतपत्र जारी करेंगे ताकि जनता को पूरी सच्चाई पता चल सके.

ड्रग्स और महिला सुरक्षा पर कड़ा संदेश

विजय ने कहा कि राज्य में नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और प्रभावित लोगों को छोड़ने के बजाय उन्हें पुनर्वास की दिशा में काम किया जाएगा. महिलाओं की सुरक्षा को उन्होंने सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया.

राजनीतिक समर्थन के लिए धन्यवाद

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, वीसीके और वामपंथी दलों को सरकार गठन में समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही सरकार बन सकी है.

“मैं ही सत्ता का केंद्र हूं”

विजय ने साफ कहा कि सरकार में किसी और शक्ति केंद्र की अनुमति नहीं होगी और निर्णय लेने का अंतिम अधिकार उनके पास रहेगा. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में एक नए युग की शुरुआत हो रही है, जहां वास्तविक धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय आधारित शासन देखने को मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कोई दिव्य संदेशवाहक नहीं हैं, बल्कि एक आम इंसान हैं, लेकिन जनता के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे और तमिलनाडु को बेहतर बनाएंगे.