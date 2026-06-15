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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविजय के तलाक का केस सुनेगा फैमिली कोर्ट, पत्नी ने एक्ट्रेस के साथ अफेयर का लगाया है आरोप

विजय के तलाक का केस सुनेगा फैमिली कोर्ट, पत्नी ने एक्ट्रेस के साथ अफेयर का लगाया है आरोप

दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट पब्लिक फिगर हैं और व्यक्तिगत रूप से पेश होने से सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं इसलिए वर्चुअली सुनवाई की अनुमति मांगी है.

By : आईएएनएस | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 15 Jun 2026 11:39 AM (IST)
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चेंगलपट्टू फैमिली वेलफेयर कोर्ट सोमवार (15 जून, 2026) को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय और उनकी पत्नी संगीता की तलाक की अर्जी पर सुनवाई करने वाला है. इस मामले ने लोगों का काफी ध्यान खींचा है, खासकर तब जब दोनों के बीच सुलह की खबरें भी आ रही हैं.

संगीता ने विजय के साथ अपनी शादी खत्म करने के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसमें उन्होंने दोनों के बीच मतभेदों का हवाला दिया था. अपनी अर्जी में उन्होंने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया और दावा किया कि विजय का एक फिल्म अभिनेत्री के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर था. उन्होंने तलाक का आदेश विजय के सामाजिक और आर्थिक स्तर के हिसाब से गुजारा-भत्ता और परिवार के नीलांकरई वाले घर में रहना जारी रखने का अधिकार मांगा.

यह मामला पहले चेंगलपट्टू फैमिली वेलफेयर कोर्ट में आया था, जिसने मामले को टाल दिया था क्योंकि विजय और संगीता दोनों में से कोई भी व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुआ था. सुनवाई के दौरान केवल उनके कानूनी प्रतिनिधि मौजूद थे.

दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट पब्लिक फिगर हैं और व्यक्तिगत रूप से पेश होने से सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं इसलिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही करने की अनुमति मांगी. इन बातों पर ध्यान देते हुए, कोर्ट ने सुनवाई 15 जून तक टाल दी.

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यह हालिया सुनवाई इसलिए अहम है क्योंकि यह विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद संभालने के कुछ समय बाद हो रही है. इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या मुख्यमंत्री कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे या कोर्ट की मंजूरी मिलने पर वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे.

इस कार्यवाही ने विजय के समर्थकों और राजनीतिक जानकारों के बीच भी काफी दिलचस्पी पैदा की है, खासकर सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों के बाद जिनमें कहा जा रहा है कि जोड़े को फिर से एक साथ लाने की कोशिशें चल रही हैं. हालांकि, विजय या संगीता में से किसी ने भी इन खबरों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन हाल के दिनों में ऑनलाइन संभावित सुलह के बारे में चर्चा तेज हो गई है.

मामले की सुनवाई एक बार फिर होने जा रही है, ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कोर्ट की कार्यवाही से जोड़े के रिश्ते के भविष्य के बारे में कोई स्पष्टता मिल पाएगी. इस मामले के हाई-प्रोफाइल होने और विजय के राज्य के मुख्यमंत्री होने के कारण समर्थकों, आम जनता और मीडिया द्वारा इस सुनवाई पर बारीकी से नजर रखे जाने की उम्मीद है.

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Published at : 15 Jun 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Vijay Legal News SUPREME COURT TVK CJI Surya Kant
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