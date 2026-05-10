तमिलनाडु के नए CM विजय ने मंच से राहुल गांधी को बोला My Brother, फोन में रिकॉर्ड किया वीडियो

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया. तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख और अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक खास पल तब देखने को मिला, जब विजय ने मंच से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को “My Brother” कहकर संबोधित किया. इसके बाद दोनों नेताओं ने मंच पर साथ में मोबाइल फोन से वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

राहुल गांधी की मौजूदगी ने दिए बड़े राजनीतिक संकेत

विजय के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी की मौजूदगी ने तमिलनाडु और राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है. मंच पर दोनों नेताओं की नजदीकी साफ नजर आई. राजनीतिक गलियारों में इसे विपक्षी एकजुटता और भविष्य के बड़े गठबंधन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

बताया जा रहा है कि थलपति विजय खुद राहुल गांधी को काफी पसंद करते हैं. उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया था. यही वजह रही कि चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद कांग्रेस ने सबसे पहले TVK को समर्थन देने का फैसला किया.

कांग्रेस और सहयोगी दलों के समर्थन से बनी सरकार

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. हालांकि पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी. इसके बाद कांग्रेस ने विजय को समर्थन दिया. वहीं विदुथलाई चिरुथईगल काची (VCK) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने भी बिना शर्त समर्थन का ऐलान किया.

इन सहयोगी दलों के समर्थन के बाद विजय के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 120 विधायकों का समर्थन पहुंच गया और सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया.

राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ

रविवार को तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के प्रमुख एवं विधायक दल के नेता सी जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. समारोह के दौरान टीवीके कार्यकर्ताओं की सीटियों और नारों से पूरा स्टेडियम गूंजता रहा. विजय ने ईश्वर के नाम पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ मंत्रियों ने भी ईश्वर के नाम पर शपथ ली, जबकि पूर्ववर्ती द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) सरकार में अधिकांश मंत्री इस परंपरा का पालन नहीं करते थे.

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विजय कैबिनेट में इन नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ

विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में TVK के कई प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया. इनमें आधव अर्जुन, एन आनंद और के ए सेंगोट्टैयन समेत कई नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली. नई कैबिनेट को युवा और अनुभवी नेताओं का संतुलित मिश्रण माना जा रहा है.

सोशल मीडिया पर छाया विजय-राहुल का वीडियो

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विजय और राहुल गांधी का साथ में वीडियो रिकॉर्ड करना पूरे कार्यक्रम का सबसे चर्चित पल बन गया. समर्थक इसे नई राजनीतिक दोस्ती और विपक्षी राजनीति के नए अध्याय के रूप में देख रहे हैं.





