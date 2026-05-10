हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु के नए CM विजय ने मंच से राहुल गांधी को बोला My Brother, फोन में रिकॉर्ड किया वीडियो

तमिलनाडु के नए CM विजय ने मंच से राहुल गांधी को बोला My Brother, फोन में रिकॉर्ड किया वीडियो

Tamil Nadu Politics: शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विजय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मंच से “My Brother” कहकर संबोधित किया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 10 May 2026 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया. तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख और अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. 

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक खास पल तब देखने को मिला, जब विजय ने मंच से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को “My Brother” कहकर संबोधित किया. इसके बाद दोनों नेताओं ने मंच पर साथ में मोबाइल फोन से वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

राहुल गांधी की मौजूदगी ने दिए बड़े राजनीतिक संकेत

विजय के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी की मौजूदगी ने तमिलनाडु और राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है. मंच पर दोनों नेताओं की नजदीकी साफ नजर आई. राजनीतिक गलियारों में इसे विपक्षी एकजुटता और भविष्य के बड़े गठबंधन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

बताया जा रहा है कि थलपति विजय खुद राहुल गांधी को काफी पसंद करते हैं. उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया था. यही वजह रही कि चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद कांग्रेस ने सबसे पहले TVK को समर्थन देने का फैसला किया.

कांग्रेस और सहयोगी दलों के समर्थन से बनी सरकार

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. हालांकि पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी. इसके बाद कांग्रेस ने विजय को समर्थन दिया. वहीं विदुथलाई चिरुथईगल काची (VCK) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने भी बिना शर्त समर्थन का ऐलान किया.

इन सहयोगी दलों के समर्थन के बाद विजय के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 120 विधायकों का समर्थन पहुंच गया और सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया.

राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ

रविवार को तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के प्रमुख एवं विधायक दल के नेता सी जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. समारोह के दौरान टीवीके कार्यकर्ताओं की सीटियों और नारों से पूरा स्टेडियम गूंजता रहा. विजय ने ईश्वर के नाम पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ मंत्रियों ने भी ईश्वर के नाम पर शपथ ली, जबकि पूर्ववर्ती द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) सरकार में अधिकांश मंत्री इस परंपरा का पालन नहीं करते थे.

ये भी पढ़ें- Suvendu Adhikari Oath: शुभेंदु अधिकारी के शपथग्रहण में शामिल होंगी ममता बनर्जी? जानें क्या कहता है प्रोटोकॉल

विजय कैबिनेट में इन नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ

विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में TVK के कई प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया. इनमें आधव अर्जुन, एन आनंद और के ए सेंगोट्टैयन समेत कई नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली. नई कैबिनेट को युवा और अनुभवी नेताओं का संतुलित मिश्रण माना जा रहा है.

सोशल मीडिया पर छाया विजय-राहुल का वीडियो

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विजय और राहुल गांधी का साथ में वीडियो रिकॉर्ड करना पूरे कार्यक्रम का सबसे चर्चित पल बन गया. समर्थक इसे नई राजनीतिक दोस्ती और विपक्षी राजनीति के नए अध्याय के रूप में देख रहे हैं.


Published at : 10 May 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI C Joseph Vijay Tamil Nadu CM Oath Ceremony
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु के नए CM विजय ने मंच से राहुल गांधी को बोला My Brother, फोन में रिकॉर्ड किया वीडियो
तमिलनाडु के नए CM विजय ने मंच से राहुल गांधी को बोला My Brother, फोन में रिकॉर्ड किया वीडियो
इंडिया
तमिलनाडु के पहले गैर-द्रविड़ CM बने विजय, TVK के 8 विधायक भी बने मंत्री, थलापति की कैबिनेट में कौन-कौन?
तमिलनाडु के पहले गैर-द्रविड़ CM बने विजय, TVK के 8 विधायक भी बने मंत्री, थलापति की कैबिनेट में कौन-कौन?
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: 'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
इंडिया
TN CM Vijay Oath Ceremony LIVE: शपथ लेने के बाद सचिवालय पहुंचे TVK चीफ विजय, संभाला मुख्यमंत्री का पदभार
LIVE: शपथ लेने के बाद सचिवालय पहुंचे TVK चीफ विजय, संभाला मुख्यमंत्री का पदभार
Advertisement

वीडियोज

UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के कैबिनेट विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?
यूपी के कैबिनेट विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: 'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
आईपीएल 2026
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
शिक्षा
Himachal Pradesh 10th Board Result: हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
लाइफस्टाइल
Mother's Day 2026: 'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
शिक्षा
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से समर वेकेशन, 9वीं-10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लगेंगी स्पेशल रेमेडियल क्लासेस
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से समर वेकेशन, इन छात्रों के लिए लगेंगी रेमेडियल क्लासेस
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget