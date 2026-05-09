कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे थलपति विजय, राज्यपाल से मिली अनुमति

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कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय, राज्यपाल से मिली अनुमति, कैबिनेट में इन्हें मिल सकता है मौका
Tamilnadu CM Vijay Oath Ceremony: तमिलनाडु के मनोनीत मुख्यमंत्री और टीवीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय रविवार दोपहर 3.15 बजे शपथ लेंगे. टीवीके के 6 और 3 कांग्रेस के विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे.
तीन साल पहले बनी पार्टी तमिलनाडु में अब सरकार संभालेगी. लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात के बाद सरकार बनाने का दावा टीवीके की तरफ से कहा गया. इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को अन्य पार्टियों का समर्थन पत्र भी सौंपा. मुख्यमंत्री विजय ही होंगे. वहीं कैबिनेट में 9 मंत्री शपथ लेंगे. इनमें तीन कांग्रेस के मंत्री हैं.
इन मंत्रियों में टीवीके के सेंगोत्तियन, अधव अर्जुन, एन आनंद, अरुण राज, निर्मल कुमार और राजमोहन शामिल हैं. इनके अलावा 3 कांग्रेस के विधायक शामिल हैं. तमिलनाडु के मनोनीत मुख्यमंत्री और टीवीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय रविवार दोपहर 3.15 बजे शपथ लेंगे.
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Source: IOCL