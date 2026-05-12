MDMK चीफ के घर में काम करने वाली महिलाओं ने TVK को दिया वोट, जब पहुंचे विजय तो हो गए इमोशनल

तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को चेन्नई स्थित एमडीएमके प्रमुख वाइको से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार भेंट हुईं. इस दौरान हंसी-मजाक के बीच वाइको के परिजनों ने अपने घर में काम करने वाले लोगों का मुख्यमंत्री से परिचय कराया और बताया कि उन्होंने विजय की पार्टी टीवीके को वोट दिया था.

इस मुलाकात के दौरान वाइको विजय से कहते हैं कि हमारे घर में काम करने वाली महिलाओं ने भी सीटी के निशान पर वोट दिया है. इस बातचीत के दौरान विजय हंसने लगते हैं. विजय को देख वाइको के घर में काम करने वाली महिलाएं भावुक हो जाती हैं और विजय भी हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते करते हैं. वीडियो में महिला विजय के पैर छूती भी नजर आ रही हैं. इस दौरान विजय भी भावुक नजर आए.



विजय ने वाइको और परिजनों से की मुलाकात

विजय ने वाइको, उनकी फैमिली और घर में काम करने वाली महिलाओं संग भी एक फोटो खिंचवाई. विजय का स्वागत करते समय उनकी खुशी साफ झलक रही थी, उन्हें सामने देखकर वे बेहद उत्साहित दिखीं. बातचीत के दौरान विजय ने वाइको के भाषण कौशल और राजनीतिक सूझबूझ की भी तारीफ की. खबरों के अनुसार, विजय ने वाइको से कहा, "मैं आपका सबसे बड़ा प्रशंसक हूं." उन्होंने आगे कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान विक्रवंडी में अपना पहला बड़ा राजनीतिक भाषण देने से पहले उन्होंने वाइको के भाषणों को बार-बार देखा था.

विजय की तारीफ में क्या बोले वाइको

वाइको ने बाद में विजय की विजिट को राजनीतिक उदारता और परिपक्वता का प्रतीक बताया और कहा कि नए मुख्यमंत्री राज्य में एक स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध प्रतीत होते हैं. उन्होंने आगे कहा कि एमडीएमके सुशासन और सामाजिक न्याय के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करेगी.

इससे पहले दिन में विजय ने चेन्नई में एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन से मुलाकात की थी. वरिष्ठ पत्रकार मालिनी पार्थसारथी ने कहा कि विजय की शिष्टाचार मुलाकातें राजनीतिक माहौल में बदलाव का संकेत देती हैं.

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