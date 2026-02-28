शादी के बाहर पनपे रिश्ते का खूनी अंत, बॉयफ्रेंड ने कर दी महिला की हत्या, पति से रह रही थी अलग

Tamil Nadu News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के रामापुरम के सेन्तमिल नगर एनेक्स 2 स्ट्रीट में रहने वाली 37 साल की पुष्पा पिछले कुछ सालों से अपने पति के साथ वैचारिक मतभेद रखती थीं. इस वजह से वह पिछले 10 सालों से उनसे अलग रह रही थीं.

पुष्पा की 16 साल की एक बेटी है. इसलिए वह बेटी और रिश्तेदारों के साथ उस घर में रह रही थी. इस बीच पुष्पा की मुलाकात मदुरवायल के श्री देवी कुप्पम के रहने वाले 34 साल के टेलर कार्तिक से हुई. यह दोस्ती धीरे-धीरे शादी से परे एक रिश्ते में बदल गई. इस वजह से कार्तिक अक्सर पुष्पा के घर आता-जाता था. घटना वाली रात कार्तिक हमेशा की तरह पुष्पा के घर आया था. बताया जा रहा है कि दोनों घर की छत पर गए और अकेले में बात कर रहे थे.

कार्तिक ने पुष्पा पर बेरहमी से हमला किया

उस समय उनके बीच बहस हुई और वह एक बड़ी लड़ाई में बदल गई. इस बहस में गुस्से में आकर कार्तिक ने पुष्पा पर बेरहमी से हमला किया. इसमें पुष्पा गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही बेहोश होकर गिर गई और उसकी मौत हो गई. कार्तिक हत्या करके वहां से भाग गया.

अगले दिन सुबह पुष्पा की बेटी छत पर गई. तभी उसने देखा कि उसकी मां मृत पड़ी है, उसके चेहरे और हाथों पर गंभीर चोटें थीं और खून बह रहा था, जिससे वह चौंक गई और चिल्लाई. शोर सुनकर आसपास के लोग तुरंत रामापुरम पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

सूचना मिलने पर पुलिस ने पुष्पा के शव को कब्जे में लेकर किलपौक सरकारी अस्पताल भेज दिया. पुलिस की प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई कि पुष्पा की हत्या की गई थी. इस घटना के संबंध में रामापुरम पुलिस ने मामला दर्ज किया और फरार रिश्तेदार कार्तिक की सक्रिय रूप से तलाश कर रही थी. बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे गहन पूछताछ कर रही है.