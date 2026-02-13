पत्नी को है कैंसर, परेशान शख्स ने परिवार को केक में जहर मिलाकर खिलाया, बाद में लगा ली फांसी

Tamil Nadu News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पेरम्बूर शंकराचारी मठ के रहने वाले सगायम सेबेस्टियन और उनके परिवार से जुड़ी एक दुखद घटना सामने आई है. सेबेस्टियन, जो मदवरम में एक निजी वेयरहाउस में अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहे हैं. उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आत्महत्या करने का प्रयास किया है.

सेबेस्टियन की 37 साल की पत्नी बियुला लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थीं और उनकी बीमारी उन्नत अवस्था में थी. उनके दो बच्चे हैं. 4 साल के युवनहांडो और 8 साल की इवांजलि. बियुला की स्थिति में सुधार न होने के कारण सेबेस्टियन ने परिवार के साथ इस दुनिया से जाने का निर्णय लिया.

दुनिया में नहीं रहना चाहते थे सेबेस्टियन

जानकारी के मुताबिक, सेबेस्टियन रात में घर के पास एक केक की दुकान पर गए और केक खरीदा और परिवार के सदस्यों के साथ केक काटा. केक खाने के कुछ ही मिनटों में बेटा युवनहांडो बेहोश हो गया. उसके बाद सेबेस्टियन ने अपनी पत्नी और बेटी को बेहोश होते देखा और घर में फांसी लगा ली.

इस बीच इवांजलि ने घटना के बारे में पुलिस स्टेशन को फोन पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोला. सेबेस्टियन को फांसी पर लटका हुआ पाया गया, जबकि पत्नी और बच्चे जमीन पर बेहोश पड़े थे, जिससे वह चौंक गए.

बाप-बेटे की हुई मौत, मां-बेटी अस्पताल में भर्ती

सेम्बियम पुलिस ने चारों को बचाया और उन्हें पेरियार नगर सरकारी अस्पताल भेज दिया. वहां, डॉक्टरों ने चारों की जांच की और बताया कि सेबेस्टियन और उनके बेटे युवन की पहले ही मौत हो चुकी है. इसके अलावा बियुला, जो गंभीर स्थिति में थी और उनकी बेटी इवांजलि को राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है.

बाद में पुलिस ने पिता और बेटे दोनों के शवों को जब्त कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए केएमसी अस्पताल भेज दिया. इसके अलावा पुलिस ने इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

केक में जहर मिलाकर हत्या

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आत्महत्या करने वाले सेबेस्टियन ने अपनी पत्नी को उन्नत कैंसर से पीड़ित होने के कारण परिवार के साथ आत्महत्या करने का फैसला किया था और दुकान से केक खरीदा था और उसमें जहर मिलाकर अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर दी थी और खुद भी आत्महत्या कर ली थी. जांच में यह भी पता चला कि पत्नी और बेटी सौभाग्य से बच गए. सेम्बियम पुलिस आगे इस मामले की जांच कर रही है.