Tamil Nadu: नाबालिग लड़की के साथ दो लड़कों ने किया रेप, घिनौनी वारदात का वीडियो बनाकर दी धमकी

Tamil Nadu News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का गंभीर मामला सामने आया है, जिसने इलाके में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है. बिहार की रहने वाली 16 साल की लड़की करीब छह महीने पहले काम की तलाश में चेन्नई आई थी. वह नीलंकरई इलाके में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी, जहां उसकी मुलाकात असम के 19 साल के युवक रूबेन से हुई. धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और वे करीब आ गए.

आरोप है कि रूबेन ने इस भरोसे का गलत फायदा उठाया. हाल ही में वह लड़की को कोट्टिवकम स्थित अपने घर ले गया, जहां उसने उसे डराकर और धमकाकर जबरदस्ती रेप किया. इसके बाद कुछ दिन पहले उसी कंपनी में काम करने वाले नागालैंड के एक अन्य युवक, एलन हुसैन ने भी लड़की के साथ जबरदस्ती की.

वीडियो वायरल करने की लड़की को दी धमकी

मामले को और गंभीर तब बना दिया गया, जब रूबेन ने लड़की को धमकी दी कि उसने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है. उसने कहा कि अगर लड़की ने किसी को इस बारे में बताया, तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. इस डर के कारण पीड़िता कुछ समय तक चुप रही, लेकिन बाद में उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस से शिकायत की.

आरोपी रूबेन को गिरफ्तार को गिरफ्तार किया

लड़की की शिकायत के आधार पर नीलंकरई ऑल विमेन्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत केस दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी रूबेन को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, दूसरा आरोपी एलन हुसैन फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

यह भी पढ़ें -

Assam BJP Candidates List: असम में बीजेपी ने की फील्डिंग सेट! प्रद्युत बोरदोलोई समेत कई चेहरों पर बड़ा दांव, क्या उलटी पड़ जाएगी बाजी?