क्रूरता की हद! पत्नी पर था शक, शख्स ने 2 मासूम बेटियों को बाल्टी में डुबोकर मार डाला, फिर पी लिया जहर

क्रूरता की हद! पत्नी पर था शक, शख्स ने 2 मासूम बेटियों को बाल्टी में डुबोकर मार डाला, फिर पी लिया जहर

Chennai News: चेन्नई में एक व्यक्ति ने पत्नी पर शक के चलते अपनी ही दो मासूम बेटियों की हत्या कर दी और खुद सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान बच गई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 Mar 2026 04:15 PM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के चेन्नई के कोलत्तूर से एक दिल दहला देने वाले मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. 35 साल के प्रदीप पेंटर का काम करते हैं. उनकी 28 साल की पत्नी प्रीति हैं. पत्नी पर शक के चलते अपनी ही दो मासूम बेटियों की हत्या कर दी. मृत बच्चियों की पहचान 7 साल की लिया और 4 साल की सुभिक्षा के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक, प्रदीप का अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता रहता था, जिसके कारण प्रीति अपने बच्चों को पति के पास छोड़कर अपने माता-पिता के घर चली गई थी. लगातार पत्नी के आचरण पर शक करते हुए, प्रदीप 14 फरवरी को अपनी बेटियों लिया और सुभिक्षा के साथ महाबलीपुरम गए.

पुलिस को मृत मिली बेटियां 

ओत्तवाडे स्ट्रीट में एक कमरा किराए पर लेकर रहने वाले, उन्होंने अपने कमरे से चेन्नई में अपने रिश्तेदार को वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहा कि वह अपनी बेटियों के साथ आत्महत्या करने जा रहा है और कनेक्शन काट दिया. फिर चेन्नई में रिश्तेदार घबराकर महाबलीपुरम पहुंचे और पुलिस के साथ होटल के कमरे में गए तो बिस्तर पर 2 बेटियां मृत पाई गईं, जबकि प्रदीप रसायन पीकर मुंह से झाग निकलने की स्थिति में जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था. उन्हें बचाकर चेंगलपट्टु सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां उन्हें गहन चिकित्सा उपचार दिया गया, लेकिन वह दो सप्ताह बाद बच गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस को दिए बयान में आरोपी ने क्या कहा?
 
आरोपी ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि पत्नी पर गुस्से मेंमैं अपनी दोनों बेटियों को ले गया और आत्महत्या करने का फैसला किया. सबसे पहले मैंने अपनी दोनों बेटियों को होटल के बाथरूम में पानी से भरी बाल्टी में डुबोकर मार डाला. फिर मैंने तुरंत आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके लिए मैंने तैयार रसायन पिया. चेंगलपट्टु सरकारी अस्पताल में इलाज के बाद ठीक हुए प्रदीप को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने उन्हें तिरुकझुकुंद्रम अदालत में पेश किया और पुझल जेल में बंद कर दिया.

Published at : 02 Mar 2026 04:15 PM (IST)
